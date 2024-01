Des soldats de l’État du Massachusetts inculpés dans un stratagème de corruption, accusés d’avoir pris une souffleuse à neige et une allée contre un permis de conduire

Quatre anciens et actuels policiers de l’État du Massachusetts figuraient parmi les six personnes arrêtées dans le cadre d’un complot de corruption visant à garantir les notes de passage pour les permis de conduire commerciaux, a indiqué la Le bureau du procureur américain du Massachusetts a annoncé mardi.

Le sergent. Gary Cederquist, le soldat Joel Rogers et les soldats à la retraite Calvin Butner et Perry Mendes sont inculpés dans le cadre d’un acte d’accusation de 74 chefs d’accusation. Les quatre soldats étaient membres de l’unité des permis de conduire commerciaux de la police de l’État du Massachusetts, chargée d’administrer les tests de compétences pour les permis de conduire commerciaux, ou CDL.

Les deux civils impliqués dans l’affaire ont été identifiés comme étant Scott Camara et Eric Mathison, respectivement employé d’une école de conduite de camions et employé d’une compagnie des eaux.

Entre mai 2019 et janvier 2023 environ, les soldats et d’autres personnes impliquées ont conspiré pour accorder un traitement spécial « à au moins 17 candidats au CDL en acceptant de donner des notes de passage à leurs tests de compétences, qu’ils aient ou non réussi, en utilisant le mot de code « doré » pour identifier ces candidats,” selon le document de facturation.

En échange du passage des candidats non qualifiés, le Sgt. Cederquist a accepté des pots-de-vin personnels, notamment un poteau et une boîte aux lettres en granit de 750 $, une nouvelle allée d’une valeur de 10 000 $ et une souffleuse à neige de 2 000 $.

Le l’acte d’accusation allègue ce sergent. Cederquist a conspiré avec Mathison pour laisser passer les candidats affiliés à la compagnie des eaux, qui avait besoin de chauffeurs avec CDL. En échange, Mathison a livré des stocks gratuits, tels que des caisses d’eau des Fidji en bouteille et de thé glacé d’Arizona, ainsi que des produits à base de café et de thé, dans une caravane de bureau sur un site de test CDL. Le soldat Butner aurait contribué à ce stratagème.

Le sergent. Cederquist a également accordé un traitement préférentiel à quatre candidats CDL de classe A qui étaient des soldats de l’État en rapportant faussement les résultats des tests. En réalité, les policiers n’auraient pas réussi à passer et auraient conduit des véhicules fournis par Camara qui ne correspondaient pas à la classe A.

“L’acte d’accusation du grand jury contre ces six hommes comprend des accusations d’extorsion, de fraude postale liée aux services honnêtes, de complot, de fausses déclarations et de falsification de dossiers”, AcLe procureur américain Joshua Levy a déclaré lors d’une conférence de presse. “En bref, comme le prétend cet acte d’accusation, les CDL étaient à vendre et les soldats ont été soudoyés avec des biens gratuits pour réussir les candidats, quelle que soit leurs performances au test.”

Les conspirateurs présumés se sont envoyés des textos pour expliquer à quel point certains candidats qu’ils croisaient étaient « horribles » et « en état de mort cérébrale ». selon le bureau du procureur américain du Massachusetts.

“Votre copain est en désordre. Il vous doit beaucoup de temps. Il ira bien cependant. Tout pour vous”, disait un message texte. “Ce gars est en désordre. Mdr. Il doit une côte de bœuf de 6 pouces. 4 composés et pas de montre”, lit-on dans un autre texte.

La police de l’État du Massachusetts a pris connaissance de l’enquête fédérale fin 2022 et a pleinement coopéré avec les autorités tout en lançant son propre audit interne.

“Le ministère condamne les actions des quatre membres actuels et anciens de l’unité CDL, comme le prétendent l’acte d’accusation fédéral et notre enquête sur les affaires internes”, Le surintendant par intérim de la police de l’État du Massachusetts, le colonel John Mawn Jr., a déclaré dans un communiqué.

“La mauvaise conduite présumée de ces accusés est à l’antithèse et en contraste frappant avec les valeurs, le caractère et l’intégrité dont fait preuve chaque jour l’écrasante majorité de nos soldats au service du public.”

Cederquist, Rogers, Mathison et Camera ont fait leur première comparution mardi après-midi et ont plaidé non coupables des accusations. Butner et Mendes devaient faire des apparitions à une date ultérieure. Aucun numéro de téléphone n’a pu être trouvé pour aucun des six et leurs avocats n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Tous les bénéficiaires de CDL identifiés comme non qualifiés au cours de l’enquête ont été signalés au Registre des véhicules automobiles du Massachusetts. L’affaire reste en cours.