Des soldats de l’armée privée sauvage de Poutine ont battu à mort un conscrit russe avec un marteau après qu’il ait rejoint l’armée ukrainienne

Des MEMBRES de l’armée privée brutale de Poutine auraient battu à mort un conscrit russe à l’aide d’un marteau de forgeron après son entrée dans l’armée ukrainienne.

Le meurtrier condamné Yevgeny Nuzhin, 55 ans, est vu en train d’être écrasé au visage avec un marteau dans une vidéo barbare non censurée dans ce qui est considéré comme un meurtre extrajudiciaire par le célèbre groupe Wagner.

On pense que le conscrit russe Yevgeny Nuzhin a été tué “pour trahison” après être allé se battre pour l’Ukraine Crédit : Twitter/@nexta_tv/

Yevgeny Prigozhin, à droite, est un proche allié du président russe Vladimir Poutine et pense diriger le groupe Wagner 1 crédit : East2West

On pense qu’il a été tué « pour trahison ».

En septembre, il y avait eu des rapports selon lesquels le tueur condamné avait fait défection en Ukraine peu après son arrivée pour se battre pour Vladimir Poutine au front.

Il a parlé en vidéo à l’époque en disant qu’il s’était senti comme de la “chair à canon” dans les forces russes.

Il a déclaré à un journaliste ukrainien Yury Butusov qu’il avait décidé à l’avance de se rendre en Ukraine, où vit une partie de sa famille.

Selon la source pro-russe Gray Zone, il a ensuite été kidnappé par les forces pro-Moscou et obligé de répondre par Wagner – qui est dirigé par un proche copain de Poutine Yevgeny Prizohin – pour sa trahison.

Le média a publié la vidéo graphique et grotesque, l’appelant: “Hammer of Vengeance”.

Quelques secondes avant le coup fatal évident à la tête, Nuzhin a déclaré: «Je suis Yevgeny Anatolievich Nuzhin, né en 1967, qui est allé au front pour aller aux côtés de l’Ukraine pour lutter contre les Russes.

« Le 4 septembre, j’ai exécuté mon projet de passer du côté de l’Ukraine.

“Le 11 novembre 2022, j’étais dans les rues de Kyiv, où j’ai reçu un coup à la tête, à la suite duquel j’ai perdu connaissance.

“Je me suis réveillé dans ce sous-sol, où on m’a dit que j’allais être jugé.”

Il est alors frappé évidemment par un maillet à long manche, et après être tombé en arrière, il est de nouveau frappé.

“Ceux qui comprennent savent qu’un marteau et des traîtres ont une relation étroite”, a déclaré la chaîne pro-Wagner Grey Zone Telegram.

Le fondateur de l’organisation caritative militaire Dzyga’s Paw Dimko Zhluktenko, qui prétend avoir connu Nuzhin, a écrit sur Twitter : « C’est pourquoi ce matin est très difficile pour moi mentalement.

“Parce que la cruauté et la violence indéfinies sont ce qu’est la Russie.

« Cet homme, Evgeny, était un prisonnier de guerre russe en Ukraine.

“Ce sont les dernières secondes de sa vie. Je le connais et je lui ai parlé.

« AU-DELÀ DE LA VIOLENCE »

Dans un article ultérieur, il a ajouté : “PMC Wagner l’a assassiné avec un gigantesque marteau qui lui a frappé la tête – parce qu’il est devenu prisonnier de guerre. C’est au-delà de la violence.

Il a poursuivi: «PMC Wagner a revendiqué l’entière responsabilité de ces images – c’est ce qu’ils font aux prisonniers échangés.

“Le mal pur et pur – c’est ce qu’est la Russie, même pour les Russes.”

Wagner – et Progozhin – ont menacé les déserteurs et les traîtres de telles exécutions sommaires, même si elles sont illégales selon la loi russe.

Le groupe a recruté des dizaines de milliers de détenus pour se battre pour la Russie dans sa guerre illégale avec l’Ukraine, mais ceux qui refusent de se battre ont été avertis d’une vengeance rapide.

Certains aspects de l’histoire restent flous, par exemple comment Nuzhin est censé être retourné en Russie.

L’affirmation selon laquelle il a été kidnappé par des agents de Wagner dans la capitale ukrainienne, Kyiv, semble invraisemblable, mais peut avoir été scénarisée par Wagner pour avertir d’autres combattants.

‘PUNITION PRIMORDIALE WAGNERIENNE’

“Disparaissant soudainement de l’enquête à Kyiv, le traître a reçu la punition traditionnelle wagnérienne primordiale”, a déclaré Gray Zone.

Le groupe de défense des droits humains des prisonniers russes Gulagu.net – fortement anti-Poutine – pense que les images choquantes sont authentiques.

« Nuzhin était dans une colonie à régime strict [in Russia and…] il a été recruté par [Putin fixer and Wagner-founder] Yevgeny Prigozhin, et presque immédiatement a été fait prisonnier [by Ukraine]”, a déclaré un message du groupe.

“Quelque temps plus tard, il a fait une interview – regardée plus de huit millions de fois, et a déclaré qu’il avait décidé de se battre pour l’Ukraine.

“Selon nos sources, Nuzhin a été soit repris, soit renvoyé à l’armée russe, qui l’a transmis au soi-disant service de sécurité de Wagner.”

Les officiers de ce sinistre service de sécurité de l’armée privée “ont tué cet homme avec un marteau de forgeron pour se venger de ses détracteurs de Poutine et pour s’être rangé du côté de l’Ukraine”.

Les images « prouvent » que les services spéciaux russes et le « service de sécurité » de Wagner procèdent à des exécutions extrajudiciaires et tuent des prisonniers qui refusent de se battre pour la Russie, mais veulent passer en Ukraine ».

Il concluait : « Poutine et Prigozhin sont des meurtriers. Ils doivent faire face à la justice.

L’ancien rédacteur de discours de Poutine, Abbas Galyamov, a déclaré que les images nuiraient à Prigozhin, qui voudrait devenir ministre de la Défense de la Russie.

“Les gens ne voudraient pas voir une personne, organisant des exécutions médiévales publiques, au pouvoir”, a-t-il déclaré.

“Il a aussi rendu un très mauvais service au régime avec ça.”

Nuzhin a été emprisonné pendant 24 ans pour un meurtre en 1999 et blessé une deuxième victime.

Il avait été libéré après une visite de l’homme de main de Poutine, Prigozhin, dans sa prison de la région de Riazan.

Il a déclaré au journaliste ukrainien : « Nous nous sommes entraînés pendant sept jours, la 7e escouade était une unité d’assaut…

«Je ne sais même pas comment expliquer la tâche des escouades d’assaut, ai-je réalisé par moi-même – de la chair à canon.

“Vous faites quelque chose de mal – ils se taisent, ça s’appelle un peloton d’exécution.”

Il a déclaré avoir fait défection parce qu’il ne pouvait pas faire la guerre à ses proches qui vivent en Ukraine.

Nuzhin s’était marié en prison avec une femme nommée Olga, et ils ont deux fils qui ont servi dans l’armée russe.

Le meurtrier avait également servi dans l’armée dans sa jeunesse.

Le mois dernier, un gangster russe notoire qui a été libéré de prison pour combattre dans la guerre en Ukraine aurait été exécuté après avoir tenté de fuir la ligne de front.

Zaur Aliyev, 47 ans, libéré dans le cadre d’un stratagème controversé qui l’a vu s’engager dans l’armée privée de Vlad fou, le groupe Wagner, a été exécuté après avoir tenté de déserter en Ukraine.

Le patron du crime purgeait une peine de 18 ans dans l’une des tristement célèbres colonies pénitentiaires de Russie lorsqu’il a été libéré en septembre dans le cadre de ce programme.

Prigozhin, un proche allié du président russe, a annoncé le plan en septembre, qui offre aux meurtriers et autres criminels endurcis leur liberté en échange de six mois de combats en première ligne.

Avant sa mort sauvage, Nuzhin est vu en train de parler à la caméra Crédit : Twitter/@igorsushko