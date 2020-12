Le gardien

Les héros républicains et les méchants de la tentative de Trump de voler les élections

Alors que Donald Trump colportait des allégations sans fondement de fraude électorale après le 3 novembre, la démocratie a découvert qui étaient ses amis En novembre, Donald Trump est devenu le premier président de l’histoire américaine à essayer de conserver le pouvoir que les électeurs avaient donné à quelqu’un d’autre au cours d’un élection nationale. L’intrigue ne s’est pas déroulée dans une scène dramatique. Au lieu de cela, Trump a incité les républicains à commettre une série d’actes coercitifs en son nom sous une fausse bannière de «fraude» électorale inexistante – la tentative de vol se faisant passer pour une mesure de sécurité. De nombreux républicains ont suivi activement ou silencieusement. Parmi ceux-ci figuraient des personnalités nationales bien connues telles que Rudy Giuliani, Newt Gingrich, Lindsey Graham et la plupart des autres sénateurs républicains.Mais pour réussir, le complot de Trump dépendait non seulement des républicains qu’il domine, mais aussi de la coopération de centaines de représentants de l’État et locaux. . Pendant trois semaines cruciales en novembre, certains de ces responsables ont pris des décisions individuelles qui auraient pu mener à bien le complot, tandis que d’autres l’ont contrecarré.Voici une liste incomplète de certains des amis et ennemis républicains les moins connus de la démocratie américaine qui ont émergé dans le bataille historique de novembre 2020 sur son sort. Pour rester au pouvoir, Trump devait empêcher les États de certifier les résultats de leurs votes du 3 novembre, ou convaincre les législateurs républicains d’essayer de rejeter les résultats de l’État. Les principaux objectifs de Trump comprenaient des responsables du Michigan et de la Pennsylvanie. Il a trouvé des complices prêts.Norman Shinkle Un ancien sénateur de l’État du Michigan qui a refusé de certifier le résultat de l’État malgré les certifications indépendantes des 83 comtés du Michigan et aucune preuve de fraude pour jeter le doute sur la victoire de 154000 voix de Biden dans l’État. Shinkle a déclaré qu’il pensait que le résultat de la majorité – Black Detroit « doit être examiné ». Un greffier du comté a qualifié l’abstention de Shinkle de «choquante et dégoûtante» .Monica Palmer et William Hartmann Les solliciteurs républicains du comté de Wayne, Michigan, qui ont cherché à annuler leur certification du résultat des élections après que Trump eut téléphoné à Palmer. Elle a exigé un audit du vote de Detroit avant la certification de son résultat, au mépris de la loi. Elle a déclaré plus tard qu’elle n’était pas au courant de la loi.Mike Shirkey et Lee Chatfield, dirigeants républicains du sénat et de la maison de l’État du Michigan, qui ont accepté une invitation à rendre visite à Trump à la Maison Blanche alors que le président tentait d’empêcher l’État de certifier la victoire de 82000 voix de Biden. Dans le bureau ovale, Shirkey et Chatfield ont reçu un briefing téléphonique de Rudy Giuliani sur de fausses fraudes électorales. Ils ont menti plus tard et ont déclaré que la réunion avec Trump portait sur le soulagement économique de Covid-19. Ils ont été photographiés en train de boire Dom Pérignon à l’hôtel Trump à Washington DC après leur rencontre.> Shirkey, choisit de chanter un hymne à la presse au lieu de répondre aux questions ici. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait quelque chose à dire aux électeurs du MI, il a répondu: «J’adore le Michigan» @ Local4News pic.twitter.com/YFycvj9tRp>> – Grant Hermes (@GrantHermes) 21 novembre 2020Joe GaleUn membre du conseil républicain des élections à Philadelphie banlieue qui a refusé de certifier une victoire de 27 points Biden dans son comté. « Je pense que la Cour suprême américaine devrait revoir la parodie qui s’est produite en Pennsylvanie », a déclaré Gale. La campagne de Trump n’a jamais présenté de preuve de fraude électorale aux tribunaux de Pennsylvanie, qui ont rejeté presque toutes les affaires Trump.Keith Gould et Joyce Dombroski-Gebhardt Les membres républicains du conseil des élections du comté de Luzerne, en Pennsylvanie, étaient tellement attachés au conte de fées de fraude électorale de Trump qu’ils a refusé de certifier le vote dans un comté que Trump a remporté par 14 points. Trois démocrates au conseil les ont mis en minorité pour certifier la victoire de Trump dans le comté.Kayleigh McEnanyAprès une absence de près de deux mois de la salle de briefing de la Maison Blanche, l’attaché de presse est apparu 17 jours après l’élection pour répandre le mensonge de Trump sur la fraude électorale. «Il y a des affirmations très réelles selon lesquelles la campagne se poursuit», a-t-elle déclaré. Par ailleurs, elle a menti au sujet de la réunion de Trump avec les législateurs du Michigan en disant que ce n’était «pas une réunion de plaidoyer, il n’y aura personne de la campagne là-bas – il rencontre régulièrement des législateurs de tout le pays».>. @ PressSec dit avoir rencontré des dirigeants du Michigan législature aujourd’hui à la Maison Blanche pas « plaidoyer », pas sur l’élection. pic.twitter.com/c5q6Ckgx2s>> – Josh Marshall (@joshtpm) 20 novembre 2020 Ronna McDaniel La présidente du comité national républicain et originaire du Michigan est apparue lors d’une conférence de presse deux jours après l’élection et a répandu des mensonges sur les «écarts» et les «irrégularités» », Exigeant un audit du vote du Michigan avant la certification au mépris de la loi électorale de l’État. Sous sa direction, le parti national républicain a répandu des affirmations sauvages et conspiratrices selon lesquelles Trump avait effectivement gagné dans un «glissement de terrain». Une majorité d’électeurs républicains disent maintenant aux sondeurs qu’ils pensent que l’élection était frauduleuse.> « Nous ne serons pas intimidés … Nous allons nettoyer ce gâchis maintenant. Le président Trump a gagné par un glissement de terrain. Nous allons le prouver. Et nous allons réclamer les États-Unis d’Amérique pour les gens qui votent pour la liberté. « – Sidney Powell pic.twitter.com/8KCEOGuL7w>> – GOP (@GOP) 19 novembre 2020 FriendsOpposite ces autorités nationales et locales qui ont refusé de certifier que les résultats des élections étaient des fonctionnaires républicains qui ont certifié la victoire de Biden. Jamais dans l’histoire américaine une telle action n’a été interprétée comme une affaire d’héroïsme – les résultats des élections étant toujours systématiquement certifiés, peu importe qui a gagné, comme le veut la constitution. a dû résister à une campagne de pression de Trump, qui en a nommé beaucoup dans des tweets, conduisant à des menaces de mort contre eux et leurs familles.Al SchmidtUn commissaire électoral républicain à Philadelphie qui a résisté à Trump. Le week-end après les élections, Schmidt a continué 60 Minutes et a déclaré que les affirmations de Trump sur la fraude à Philadelphie étaient fausses. «En fin de compte, nous comptons les votes éligibles exprimés par les électeurs. La controverse qui l’entoure est quelque chose que je ne comprends pas », a déclaré Schmidt. «Le décompte des votes émis le jour du scrutin ou avant par les électeurs éligibles n’est pas de la corruption. Ce n’est pas de la triche. C’est la démocratie. « De l’intérieur, tout semble dérangé. »> Le commissaire républicain de la ville de Philadelphie, Al Schmidt, a déclaré que son bureau, qui gère le décompte des voix, a reçu des menaces de mort. https://t.co/LNXfXwJrbk pic.twitter.com/ouxX0xGhKX>> – 60 Minutes (@ 60Minutes) 9 novembre 2020Aaron Van Langevelde Vice-président républicain d’un conseil de prospection d’État qui a voté pour certifier la victoire de Biden dans le Michigan. Langevelde a brisé ce qui aurait été une impasse causée par la perfidie de Shinkle. « Nous avons le devoir de certifier cette élection sur la base de ces retours, c’est très clair », a-t-il déclaré. « Nous ne devons pas tenter d’exercer un pouvoir que nous n’avons tout simplement pas », a poursuivi Langevelde. «Comme l’a dit un jour John Adams, ‘nous sommes un gouvernement de lois, pas d’hommes’. Ce conseil doit adhérer à ce principe ici aujourd’hui. Ce conseil doit faire sa part pour faire respecter l’état de droit et se conformer à notre obligation légale de certifier cette élection. »> Après un blocage antérieur, voici le moment où le républicain Aaron Van Langevelde du State Board of Canvassers du Michigan a déclaré qu’il voterait pour certifier l’élection du Michigan résultats. >> Ça y est: les 16 votes électoraux du Michigan vont officiellement à Joe Biden.pic.twitter.com/EZemjFxaSD>> – The Recount (@therecount) 23 novembre 2020Christopher KrebsL’ancien directeur de l’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, limogé par Trump pour avoir défié les mensonges de fraude électorale du président. Neuf jours après les élections, l’agence Krebs a publié une déclaration commençant par: «Les élections du 3 novembre ont été les plus sûres de l’histoire américaine.» Krebs a été limogé une semaine plus tard, mais il a continué à parler de l’intégrité électorale. Après qu’un avocat de la campagne de Trump a déclaré que Krebs devrait être «emmené à l’aube et abattu», Krebs a déclaré qu’il intenterait une action en justice. . Krebs souligne que le nombre de bulletins de vote papier est la preuve que l’élection de 2020 était sûre. pic. «inspire les gens à commettre des actes de violence potentiels». S’adressant à Trump, Sterling a déclaré:> Nous enquêtons, il y a toujours une possibilité, je comprends. Vous avez le droit de saisir les tribunaux. Ce que vous n’avez pas la capacité de faire – et vous devez intervenir et le dire – c’est cesser d’inspirer les gens à commettre des actes de violence potentiels. Quelqu’un va être blessé, quelqu’un va se faire tirer dessus, quelqu’un va se faire tuer, et ce n’est pas bien. Ce n’est pas correct.Brad Raffensperger Le secrétaire d’État républicain de Géorgie qui a résisté à Trump et a insisté sur le fait que la victoire bouleversée de Biden dans l’État était légitime. «Je suis un républicain conservateur. Oui, je voulais que le président Trump gagne. Mais en tant que secrétaire d’État, nous devons faire notre travail », a déclaré Raffensperger lors d’un entretien avec le Guardian. «Je vais marcher sur cette ligne droite et droite avec intégrité. Je pense que l’intégrité compte toujours. »En réponse, Trump a déclaré à propos de Raffensperger:« C’est un ennemi du peuple. »