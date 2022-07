Des soldats de la paix de l’ONU tuent 2 personnes et en blessent 15 au poste frontière au Congo

BENI, Congo (AP) – Des casques bleus de l’ONU revenant de congé ont ouvert le feu sur un poste frontière entre le Congo et l’Ouganda, tuant au moins deux personnes et en blessant au moins 15 autres, ont annoncé dimanche la mission de l’ONU et des responsables du gouvernement congolais.

Les tensions entre la population de l’est du Congo agité et la force de maintien de la paix de l’ONU ont considérablement augmenté la semaine dernière, avec près de 20 morts lors de manifestations appelant la force à quitter la région.

Bintou Keita, chef de la mission de l’ONU au Congo et représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU, a déclaré qu’elle était profondément choquée par la fusillade à Kasindi, la ville frontalière avec l’Ouganda dans le territoire de Beni de la province congolaise du Nord-Kivu. Elle a ajouté que la raison pour laquelle les casques bleus avaient ouvert le feu n’était pas claire.

“Ce grave incident a fait des morts et des blessés graves”, a déclaré Keita. “Face à ce comportement indicible et irresponsable, les auteurs de la fusillade ont été identifiés et arrêtés dans l’attente des conclusions de l’enquête, qui a déjà commencé en collaboration avec les autorités congolaises.”

Elle a déclaré que le pays d’origine des soldats avait été contacté afin que des poursuites judiciaires puissent commencer. Leur nationalité n’a pas été donnée.

Le gouvernement congolais a fermement condamné la fusillade, confirmant un bilan provisoire de deux morts et 15 blessés.

Joel Kithausa, vice-président de la société civile de Kasindi, a condamné ce qu’il a qualifié d'”acte ignoble des soldats de l’ONU” qui ont utilisé des balles réelles.

“Il était environ 11 heures du matin, heure locale, lorsque les casques bleus de la mission de l’ONU sont arrivés au Congo en provenance d’Ouganda, en direction de la ville de Beni”, a-t-il déclaré. « Les douaniers avaient déjà pour instruction de ne pas les laisser entrer au Congo… mais (ils) ont détruit la barrière et sont entrés de force en tirant partout.

Les manifestants accusent les Casques bleus de ne pas protéger les civils dans un contexte de violence croissante. La mission compte plus de 16 000 personnels en uniforme au Congo, selon l’ONU

L’est du Congo, riche en minéraux, abrite une myriade de groupes rebelles. La sécurité s’y est détériorée malgré une année d’opérations d’urgence menées par les armées congolaise et ougandaise. Les civils de l’Est ont également été confrontés à la violence des rebelles djihadistes liés au groupe État islamique. Les combats se sont également intensifiés entre les troupes congolaises et les rebelles du M23, forçant près de 200 000 personnes à fuir leurs foyers.

Serges Mulimani, un habitant de Kasindi, a appelé les casques bleus de l’ONU à mieux respecter les habitants.

« Comment se fait-il qu’un soldat de la paix tire sur un civil qui n’est pas armé ? dit Mulimani. “Nous sommes congolais, ils doivent nous respecter et respecter notre opinion sur leurs services dans la région.”

Le sous-secrétaire général de l’ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi samedi à Kinshasa pour discuter de la coopération entre la mission de l’ONU et le gouvernement congolais. Trois membres du personnel de l’ONU figuraient parmi les 15 autres tués en début de semaine à Butembo.

“C’était l’occasion de parler de la façon dont nous pourrions apprendre de ce qui se passe et travailler ensemble”, a déclaré Lacroix,

Dans un communiqué publié dimanche, le gouvernement congolais a présenté ses condoléances et son soutien aux familles endeuillées et a exhorté la province du Nord-Kivu au calme afin qu'”un tel incident ne se reproduise plus”.

__

Kamale a rapporté de Kinshasa, Congo.

Al-hadji Kudra Maliro et Jean-yves Kamale, The Associated Press