Des soldats blessés après l’attaque de trois drones sur des bases américaines en Irak alors que les tensions éclatent après l’attaque de l’hôpital de Gaza

BEYROUTH (AP) — Les forces de la coalition ont été légèrement blessées en Irak lors d’une série d’attaques de drones au cours des dernières 24 heures contre des bases américaines en Irak, alors que les tensions régionales éclatent suite au bombardement meurtrier d’un hôpital à Gaza.

Deux drones ont ciblé une base dans l’ouest de l’Irak utilisée par les forces américaines et un drone a ciblé une base dans le nord de l’Irak. Les forces américaines ont intercepté tous les trois, en détruisant deux mais n’endommageant que le troisième, ce qui a entraîné des blessés légers parmi les forces de la coalition présentes dans la base ouest, selon un communiqué publié mercredi par le commandement central américain.

« En ce moment d’alerte accrue, nous surveillons avec vigilance la situation en Irak et dans la région. Les forces américaines défendront les forces américaines et celles de la coalition contre toute menace », a déclaré le commandement central dans le communiqué.

La Résistance islamique en Irak, un groupe de milices soutenues par l’Iran, a ensuite publié une déclaration revendiquant la responsabilité des deux attaques et affirmant que cela « annonce de nouvelles opérations » contre « l’occupation américaine ».

Ces salves ont eu lieu à un moment de tensions croissantes et de craintes d’un conflit régional plus large à la suite de la dernière guerre entre le Hamas et Israël.

Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, une grande attention s’est portée sur le Hezbollah, le puissant allié du Hamas de l’autre côté de la frontière nord d’Israël au Liban, et sur son formidable arsenal. Le groupe a procédé ces derniers jours à des frappes jusqu’ici limitées avec Israël à la frontière.

Mais les milices soutenues par l’Iran en Irak ont ​​également menacé d’attaquer les installations américaines en raison du soutien américain à Israël.

« Nos missiles, drones et forces spéciales sont prêts à diriger des frappes qualitatives sur l’ennemi américain dans ses bases et à perturber ses intérêts s’il intervient dans cette bataille », a déclaré Ahmad « Abu Hussein » al-Hamidawi, chef de la milice Kataib Hezbollah. a déclaré dans un communiqué mercredi dernier. Il a également menacé de lancer des missiles sur des cibles israéliennes.

Après l’explosion de mardi soir qui a tué des centaines de personnes dans un hôpital de Gaza, le groupe a publié une autre déclaration dans laquelle il accuse les États-Unis et leur soutien à Israël d’être responsables de la catastrophe et appelle à la fin de la présence américaine en Irak. Le Hamas a déclaré que l’explosion à Gaza était due à une frappe aérienne israélienne, tandis qu’Israël a imputé la responsabilité d’un raté de tir de roquette à des militants palestiniens.

« Ces méchants doivent quitter le pays. Sinon, ils goûteront au feu de l’enfer dans ce monde avant la vie dans l’au-delà », indique le communiqué.

Un responsable américain de la défense, qui n’était pas autorisé à commenter aux médias et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a confirmé l’attaque contre la base militaire d’al-Asad, dans l’ouest de l’Irak.

Tashkil al-Waritheen, l’une des milices soutenues par l’Iran qui composent le groupe le plus important, a revendiqué dans un communiqué la responsabilité d’une deuxième attaque de drone, qui, selon elle, visait la base aérienne d’al-Harir, dans le nord de l’Irak. Les responsables américains n’ont pas immédiatement commenté les allégations d’une deuxième attaque.

Le gouvernement de la région semi-autonome kurde du nord de l’Irak a déclaré qu’un drone intercepté s’était écrasé dans une zone dégagée près du village de Batas.

Mercredi également, des groupes alliés à l’Iran en Irak ont ​​annoncé qu’ils avaient formé une « salle d’opérations conjointe » pour aider le Hamas dans son effort de guerre.

Deux responsables de milices soutenues par l’Iran en Irak, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement sur la question, ont confirmé les attaques contre les deux bases mercredi. Ils ont déclaré que les groupes armés étaient en alerte et prêts à se joindre à la bataille plus large contre Israël, mais que l’Iran ne leur avait pas encore donné son accord pour ouvrir un nouveau front. Les dirigeants de certaines factions se trouvent désormais au Liban et en Syrie au cas où ils recevraient l’ordre de procéder, a déclaré l’un des responsables.

Les responsables de l’ambassade américaine à Bagdad ont refusé de commenter.

Lahib Higel, analyste principal pour l’Irak à l’International Crisis Group, a déclaré qu’à court terme, les groupes irakiens alliés à l’Iran et au Hamas ne sont pas susceptibles d’ouvrir un nouveau front dans la guerre, mais cela pourrait changer si la guerre Hamas-Israël s’aggrave ou se prolonge.

« Géographiquement, évidemment, ils sont à plusieurs niveaux de distance, donc ils ne seront pas les premiers à réagir » et sont susceptibles de jouer un rôle de soutien, a-t-elle déclaré.

Renad Mansour, chercheur principal à Chatham House, a déclaré que les groupes soutenus par l’Iran en Irak sont divisés entre ceux qui sont également des partis politiques et ont un intérêt dans le système politique irakien et les groupes « d’avant-garde » qui sont purement militants et tendent à être plus étroitement contrôlé par l’Iran.

Ces derniers, a-t-il expliqué, ont été utilisés dans le passé comme fantassins dans des conflits régionaux, notamment au Yémen et en Syrie.

« C’est ce pour quoi ils sont conçus », a déclaré Mansour. « La question est plutôt de savoir si l’Iran et certains dirigeants de ces groupes décideront qu’il est dans leur intérêt d’escalader la situation ? »

Copp a rapporté de Washington et Abdul-Zahra de Boston. Les rédacteurs d’Associated Press Bassem Mroue à Beyrouth et Salar Salim à Erbil ont contribué à ce rapport.

