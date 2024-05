Des soldats américains sont restés coincés dans des bateaux échoués le long de Gaza après que les tempêtes ont détruit le quai d’aide humanitaire

Le Pentagone a déclaré mardi que des soldats américains étaient restés coincés sur trois bateaux de l’armée échoués à Gaza ce week-end après que la haute mer et une tempête aient détruit un quai d’aide construit par le service pour livrer de la nourriture aux Palestiniens affamés.

Le Commandement central américain a confirmé que les soldats avaient été évacués des bateaux mardi après que les navires se sont détachés de leurs amarres samedi, bien qu’il ne soit pas précisé dans l’immédiat combien de temps les troupes étaient restées bloquées sur le rivage. Cette mise à jour faisait immédiatement suite à des informations antérieures publiées par le Pentagone selon lesquelles les soldats étaient toujours à bord des bateaux échoués.

Parallèlement à l’échouage des bateaux de l’armée, la tempête a également détruit et détruit le quai d’aide – une opération conjointe de logistique sur le rivage, ou JLOTS, menée par l’armée – laissant incertain l’avenir de l’effort humanitaire clé des États-Unis. La jetée a été installée pour acheminer des centaines de tonnes d’aide vers la région, au milieu d’une offensive israélienne brutale contre le Hamas qui a duré plusieurs mois.

Les échouements et la destruction des bateaux constituent le dernier problème en date pour la jetée et pourraient perturber les efforts américains pendant au moins une semaine, selon le Pentagone.

« La marine israélienne aidera à repousser ces navires, et nous espérons qu’ils seront pleinement opérationnels », a déclaré mardi la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, notant qu’un navire devrait être récupéré dans les prochains jours et les deux autres dans les prochaines 48 heures.

Quelques minutes après la fin du briefing, un responsable de la défense a déclaré à Military.com que « tous les militaires ont été retirés des navires échoués ».

En plus des tempêtes qui ont échoué les quatre bateaux qui maintenaient le quai d’aide en place, Singh a confirmé qu’« une partie du quai Trident s’est séparée du quai qui est actuellement ancré dans la côte de Gaza » et que « le quai Trident a été endommagé ». «

Une vidéo de la section de la jetée, brisée et flottant dans l’eau, a été publiée lundi sur les réseaux sociaux.

Singh a déclaré que la section cassée avait finalement été récupérée et que la jetée serait complètement retirée de son emplacement à Gaza dans les prochaines 48 heures pour être remorquée jusqu’au port israélien d’Ashdod pour réparation.

La reconstruction et les réparations prendront « au moins plus d’une semaine », selon Singh.

La porte-parole du Pentagone a déclaré que l’intention de l’armée était de réparer et éventuellement de réancrer la jetée temporaire à la côte et de « reprendre l’aide humanitaire aux personnes qui en ont le plus besoin ».

Singh a déclaré que l’arrêt dramatique de la mission d’aide et l’échouage des navires étaient le résultat d’un « schéma d’événements unique et malheureux avec une haute mer et une autre tempête qui est arrivée » et a rendu la jetée inutilisable.

Cependant, ce n’est pas non plus le premier obstacle que rencontre la mission d’aide depuis son annonce par le président Joe Biden lors de son discours sur l’état de l’Union il y a quelques mois.

En avril, l’un des navires chargés de transporter des fournitures pour la mission a été contraint de rentrer au port après avoir subi un incendie dans sa salle des machines. Les traqueurs de navires et les experts maritimes ont également noté que l’un des navires de l’armée semblait coincé à Tenerife – une petite île qui fait partie des îles Canaries au large de la côte ouest de l’Afrique – ce qui a suscité des spéculations et des inquiétudes concernant d’autres pannes.

Fin avril, une attaque au mortier a touché le rivage près de l’emplacement éventuel de la jetée, mais n’a causé que « des dégâts minimes ». Puis, alors que les troupes préparaient l’installation de la jetée, la haute mer a entraîné des retards.

Même une fois la jetée opérationnelle, des accrocs et des problèmes ont continué à surgir.

La semaine dernière, les responsables du Pentagone ont admis que certains des premiers camions d’aide n’arrivaient pas aux Palestiniens mais plutôt entre les mains des pilleurs. Les journalistes ont également constaté que Les colons israéliens ont pris l’habitude d’attaquer les livraisons d’aide aux postes frontières, et certains des groupes humanitaires ont accusé les forces de sécurité israéliennes d’avertir les colons pour faciliter les itinéraires des convois – leur permettant ainsi de les attaquer ou de les bloquer.

Mardi, Singh a insisté sur le fait que, malgré les revers et les problèmes, la mission est précieuse et que le Pentagone est déterminé à la mener à bien.

« Il y a des hommes et des femmes là-bas, séparés de leurs familles… qui donnent la priorité aux autres pour essayer de faire partie d’une mission de sauvetage qui a permis l’arrivée de plus de 1 000 tonnes d’aide », a déclaré Singh.

« Donc, j’espère que lorsque nous serons en mesure de réancrer la jetée, vous pourrez voir cette aide affluer de manière assez régulière », a-t-elle ajouté.

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour avec les informations du Commandement central américain.

