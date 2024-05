Des soldats américains blessés lors d’une mission de secours à Gaza — RT World News

Trois soldats ont été blessés alors qu’ils aidaient à acheminer l’aide humanitaire via une jetée nouvellement construite sur la côte méditerranéenne.

La mission récemment lancée par l’armée américaine pour fournir de l’aide humanitaire à Gaza via une jetée nouvellement construite sur la côte méditerranéenne a entraîné des blessures non liées au combat à au moins trois soldats, dont un qui aurait été grièvement blessé.

Les trois blessés sont survenus jeudi, ce qui constitue le premier incident de ce type depuis que les troupes américaines ont commencé à utiliser le nouveau quai pour livrer de l’aide au début du mois. Deux des militaires ont été légèrement blessés et ont pu reprendre leurs fonctions, tandis que le troisième a dû être évacué vers un hôpital israélien pour y être soigné, a déclaré aux journalistes le vice-amiral Brad Cooper, chef adjoint du Commandement central américain (CENTCOM).

Cooper n’a pas fourni de détails sur la façon dont les incidents se sont produits. Le soldat le plus grièvement blessé a été blessé alors qu’il travaillait sur un navire au large de la côte. Des responsables militaires non identifiés ont déclaré Actualités USNI que le militaire travaillait sur une plate-forme de transit et qu’il avait été grièvement blessé.

L’armée américaine a construit la jetée temporaire pour faciliter les livraisons de nourriture et d’autres aides humanitaires à la bande de Gaza. Plus de 35 000 personnes ont été tuées dans l’enclave palestinienne depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre, selon les autorités sanitaires de Gaza. Le Programme alimentaire mondial a rapporté la semaine dernière que les Gazaouis souffraient d’un « une véritable famine » parce que l’aide ne parvenait pas suffisamment à l’enclave assiégée au milieu des bombardements israéliens.















Les navires américains acheminent l’aide des groupes humanitaires et des pays donateurs via Chypre jusqu’à un quai flottant à environ trois kilomètres de la côte de Gaza. Les expéditions sont ensuite chargées sur des camions et transportées par des bateaux de l’armée américaine jusqu’au nouveau quai. De là, les travailleurs humanitaires acheminent les fournitures vers les centres de distribution à l’intérieur de Gaza.

Plus de 820 tonnes d’aide avaient été livrées par le personnel américain mercredi, CENTCOM dit. Sur ce total, 150 tonnes sont arrivées mercredi. Cependant, seulement 60 % environ des fournitures sont parvenues du point de transfert côtier aux entrepôts de l’ONU.

Les expéditions terrestres ont été suspendues pendant deux jours car certains camions ont été pillés par des Palestiniens après avoir quitté la côte. L’opération offshore n’a pas non plus réussi à prendre son rythme. L’armée américaine avait initialement prévu de transporter environ 500 tonnes par jour et d’augmenter ses volumes au fil du temps. Le total de mercredi était inférieur de 70 % à l’objectif initial.

L’exploitation de la jetée serait estimée à 320 millions de dollars et impliquerait 1 000 militaires américains. Le président américain Joe Biden a insisté sur le fait qu’aucune troupe américaine n’entrerait à Gaza.