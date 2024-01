Des soldats américains blessés après un barrage de missiles tirés sur la base aérienne irakienne d’Al-Asad alors que les tensions explosent au Moyen-Orient

Un BARRAGE de roquettes a été tiré sur les forces américaines sur la base aérienne irakienne d’Ain al-Asad, ont indiqué des responsables américains.

Plusieurs soldats américains auraient été blessés alors que les tensions explosent au Moyen-Orient, alors qu’Israël entre dans son 106e jour de guerre contre le Hamas et que de nombreuses attaques de navires par les Houthis dans la mer Rouge.

Un barrage de roquettes a été tiré sur la base aérienne américaine d’Ain al-Asad en Irak Crédit : PA

L’attaque signalée a eu lieu samedi et aurait fait des responsables irakiens « grièvement blessés ». Crédit : Reuters

Un clip partagé sur les réseaux sociaux semble montrer la traînée nuageuse des fusées signalées Crédit : X

Il semblerait que la base, qui abrite les forces américaines dans l’ouest de l’Irak, ait été attaquée avec “au moins une douzaine de missiles”, ont indiqué à l’AFP une source militaire américaine et un responsable de la police irakienne.

Et un membre des forces de sécurité irakiennes a été « grièvement blessé ».

“La base aérienne d’Al-Asad a été visée par 15 roquettes” tirées depuis la province d’Anbar, qui abrite la base militaire, a déclaré à l’AFP un responsable de la police irakienne de la région, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Il a indiqué que 13 des projectiles avaient été abattus par la défense anti-aérienne mais que “deux d’entre eux étaient tombés sur la base aérienne”.

Un responsable américain de la défense, qui a également requis l’anonymat, a confirmé que “des missiles ont touché la base aérienne d’Al-Asad”, ajoutant qu’une évaluation conjointe des dégâts était en cours avec la coalition et les forces irakiennes.

Les autorités américaines n’ont pas encore déterminé si l’attaque avait été menée par des missiles ou des roquettes.

Il y a environ 2 500 soldats américains en Irak et quelque 900 en Syrie.

Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que les premiers rapports indiquaient que la base avait été touchée par des missiles balistiques, mais laissaient ouverte la possibilité que la base ait été touchée par des roquettes, ajoutant qu’une évaluation était en cours.

Cela survient alors que les forces du commandement central américain ont mené des frappes aériennes contre un missile anti-navire Houthi.

Il visait le golfe d’Aden et était prêt à être lancé, a indiqué l’armée américaine.

“Les forces américaines ont déterminé que le missile représentait une menace pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région, et ont ensuite frappé et détruit le missile en état de légitime défense”, a déclaré le commandement central américain dans un communiqué sur X.

Le Moyen-Orient est devenu une poudrière déstabilisée par la guerre en cours d’Israël contre le Hamas, les attaques des rebelles Houthis soutenus par l’Iran dans la mer Rouge et les récents affrontements et frappes entre l’Iran et le Pakistan.

Le groupe rebelle yéménite a également garanti un passage sûr aux navires chinois et russes dans la mer Rouge, alors qu’ils continuent de faire la guerre aux navires américains.

Le porte-parole des Houthis, Muhammed al-Bukhaiti, a critiqué les États-Unis et le Royaume-Uni pour leur rôle dans les opérations contre Gaza, affirmant que tous les navires dans la région sont en sécurité tant qu’ils n’ont aucun lien avec Israël.

“La folie et l’idiotie des États-Unis et du Royaume-Uni ont joué contre eux-mêmes : désormais, leurs navires ne pourront plus emprunter l’une des principales artères commerciales du monde”, a déclaré Boukhaiti au journal russe Izvestia.

“Les États-Unis et le Royaume-Uni devront mettre un terme à l’agression contre le Yémen, mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza et garantir un approvisionnement ininterrompu en médicaments, en carburant et en nourriture.

“Ce n’est qu’à ce moment-là que nous arrêterons immédiatement toutes nos opérations en mer Rouge.

“La guerre que nous menons aujourd’hui est unique en son genre en termes de frontière morale et éthique.

“Le monde entier sympathise avec la position héroïque du Yémen pour mettre fin au génocide du peuple palestinien.

“Comme pour tous les autres pays, y compris Russie et Chineleur expédition dans la région n’est pas menacée.

“En outre, nous sommes prêts à assurer la sécurité du passage de leurs navires en mer Rouge, car la libre navigation joue un rôle important pour notre pays”.

Peu de temps après, les Houthis ont lancé une nouvelle attaque contre un navire américain dans le golfe d’Aden.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, les Houthis ont affirmé que leurs forces navales avaient mené une opération contre le Chem Ranger « avec plusieurs missiles navals appropriés, entraînant des tirs directs ».

Les États-Unis ont depuis nié cette information.

Le Armée américaineLe commandement central a déclaré que les Houthis « avaient lancé jeudi soir deux missiles balistiques antinavires sur le M/V Chem Ranger, un pétrolier battant pavillon des îles Marshall, appartenant aux États-Unis et exploité par la Grèce ».

“L’équipage a observé que les missiles ont heurté l’eau à proximité du navire. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé sur le navire”, a indiqué le commandement dans un message sur X.

