Des soldats américains accusés de contrebande et de distribution de marijuana synthétique en Corée du Sud

SÉOUL, Corée du Sud — La police sud-coréenne a accusé 17 soldats américains de contrebande et de distribution de marijuana synthétique, qui, selon elle, aurait été introduite dans le pays par le service postal de l’armée américaine.

Quatre ressortissants sud-coréens et un ressortissant philippin ont également été arrêtés, a déclaré Cha Min-suk, un détective de Pyeongtaek, une ville au sud de la capitale Séoul, lors d’un entretien téléphonique mercredi à NBC News.

Cha a déclaré que ces arrestations intervenaient après des opérations de recherche et de saisie « sans précédent » sur au moins deux bases militaires américaines, dont Camp Humphreys, la plaque tournante des forces américaines en Corée et l’aérodrome le plus actif de l’armée américaine dans le Pacifique, selon son rapport. site web.

Cha a déclaré que les suspects étaient accusés d’avoir importé illégalement environ 12 onces de cannabis synthétique en provenance des États-Unis en utilisant le service postal militaire américain. Au cours d’une année, il a déclaré qu’ils auraient également vendu, distribué et consommé cette drogue, qui est illégale en Corée du Sud.

La marijuana synthétique est un terme générique utilisé pour décrire les drogues qui imitent les effets du THC, le principal ingrédient psychoactif de la marijuana, selon le Administration américaine de lutte contre la drogue.

Les personnes reconnues coupables d’importation de marijuana en Corée du Sud risquent des peines de prison allant de cinq ans à perpétuité, tandis que celles qui en achètent et en vendent risquent au minimum un an de prison. Le New York Times signalé. Ceux qui l’utilisent peuvent être condamnés à une peine allant jusqu’à cinq ans de prison ou à une amende pouvant aller jusqu’à 37 600 dollars, indique le journal.

Les 17 soldats américains ont pu regagner leurs bases militaires après avoir été interrogés, mais Cha a déclaré que l’un d’eux, qui aurait joué un rôle clé dans l’opération présumée de contrebande et de distribution, était détenu dans une base militaire américaine.

Les Forces américaines en Corée du Sud ont déclaré mercredi dans un communiqué de presse qu’elles étaient au courant de l’enquête sur « des allégations de trafic de drogues illégales et d’utilisation abusive du système de courrier militaire », mais qu’aucun militaire n’était arrêté ou placé en détention.

« L’USFK ne tolère aucun comportement parmi son personnel qui viole les lois, règles ou directives sud-coréennes et soutient cette enquête », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle s’attend à ce que toutes les personnes travaillant sur les bases et les membres de leurs familles « se conduisent de manière appropriée, tant sur les bases qu’à l’extérieur ». en congé. »

L’incident survient deux mois après que Travis King, un soldat américain basé en Corée du Sud, a fait la une des journaux internationaux après avoir traversé la frontière nord-coréenne au cours d’une visite civile d’un village frontalier.

King était sur le point d’être renvoyé aux États-Unis pour y faire face à la discipline militaire après avoir passé près de deux mois dans une prison en Corée du Sud pour agression.

Stella Kim a fait un reportage depuis Séoul et Chantal Da Silva depuis Londres.