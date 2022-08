Des soldats afghans formés par les États-Unis ont fait défection vers l’Iran après la prise de contrôle des talibans (rapport)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des milliers d’anciens membres de l’armée afghane ont été contraints de fuir le pays vers l’Iran dans les derniers jours de la guerre américaine en Afghanistan, faisant craindre que Téhéran ne fasse pression sur eux pour qu’ils révèlent des informations et des tactiques militaires américaines sensibles.

“Alors que l’avancée des talibans sur Kaboul progressait, il n’y avait aucun effort organisé pour donner la priorité à l’évacuation du personnel militaire afghan critique qui possédait une connaissance unique des tactiques, techniques et procédures de l’armée américaine et pourrait ainsi constituer un risque pour la sécurité de l’Amérique s’ils pouvaient être forcés de divulguer leurs connaissances à un adversaire américain », lit-on dans un rapport publié mardi par le représentant Michael McCaul, R-Texas, le meilleur républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre.

Le rapport de 120 pages, obtenu par Foreign Policy, brosse un tableau chaotique des derniers jours de l’effort de guerre américain en Afghanistan, affirmant que le département d’État n’était pas préparé à l’effondrement rapide du gouvernement afghan et à la détérioration rapide de la situation sécuritaire. alors que les talibans balayaient le pays.

“Aujourd’hui, nous sommes encore sous le choc des dégâts causés en août dernier, notamment en enhardissant et en renforçant nos adversaires étrangers”, a déclaré McCaul à Foreign Policy.

Le rapport indique que de nombreux Afghans abandonnés il y a près d’un an et forcés de fuir vers l’Iran étaient des commandos afghans d’élite entraînés par les États-Unis et connaissant directement les tactiques américaines étroitement surveillées qui risquent maintenant de tomber entre les mains de l’Iran.

À court d’options et craignant pour leur sécurité ainsi que celle des membres de leur famille, tandis que les talibans intensifiaient leur chasse à ceux qui ont aidé l’effort de guerre américain, jusqu’à 3 000 des commandos se sont retrouvés en Iran, qui partage plus de 500 frontière longue d’un kilomètre avec l’Afghanistan.

“Je pense que la plupart des Afghans qui faisaient partie des commandos et d’autres unités spéciales étaient très proches des Américains”, a déclaré Mick Mulroy, ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense et officier paramilitaire de la CIA, à Foreign Policy. “Mais si vous n’aviez pas le choix et que le seul endroit où vous pouviez aller pour échapper aux talibans était l’Iran, et que ce sont eux qui vont payer vos factures et pouvoir prendre soin de votre famille, ils auront du mal de ne pas saisir cette opportunité parce qu’ils n’ont vraiment pas d’options.”

Les États-Unis ont procédé à un retrait à grande échelle dans les derniers jours de la présence américaine en Afghanistan, évacuant près de 130 000 Américains, civils afghans et militaires. Mais des milliers d’Afghans qui ont aidé les États-Unis pendant leur séjour en Afghanistan ont été laissés pour compte, contraints de naviguer dans le système de visas d’immigrant spécial lent et compliqué qui a longtemps été en proie à des arriérés.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a déclaré à Fox News que les États-Unis étaient « fiers d’avoir accueilli des dizaines de milliers de nos alliés afghans et leurs familles aux États-Unis au cours de l’année écoulée », ajoutant que « le gouvernement américain reste concentré sur le soutien de notre Les alliés afghans dans le cadre de l’opération Allies Welcome, y compris par le biais de renvois P-1 au programme américain d’admission des réfugiés.”

“Nous continuerons d’accueillir les anciennes forces de l’ANDSF qui ont reçu une référence P1 et ont été jugées éligibles au statut de réfugié”, a déclaré le porte-parole.

Mais la Maison Blanche n’a pas abordé les milliers d’anciens commandos afghans qui ont fui vers l’Iran et la menace pour la sécurité qu’ils pourraient potentiellement représenter, ou si les États-Unis ont une stratégie pour extraire ces Afghans d’Iran et empêcher davantage d’anciens alliés américains de fuir vers le pays. .

Une source du Commandement des forces spéciales américaines au courant du retrait a déclaré à Fox News que les préoccupations énumérées dans le rapport sont exactes, notant que les États-Unis ont laissé de nombreux commandos afghans avec peu d’options lors de l’évacuation et que de nombreuses forces formées par les États-Unis pourrait avoir connaissance des tactiques militaires américaines que l’Iran trouverait précieuses.

Le Pentagone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News.

Pendant ce temps, les commandos afghans qui ont fui vers l’Iran auraient reçu des permis de visa de sept mois s’ils peuvent prouver leur service dans l’armée afghane, mais l’Iran devrait renouveler ces visas indéfiniment.

Le rapport intervient alors que les talibans ont intensifié leurs efforts pour traquer et tuer d’anciens membres de l’armée afghane, les responsables américains affirmant que les commandos d’élite afghans sont plus vulnérables, ce qui pourrait faire en sorte qu’une fuite vers l’Iran semble être une option viable.

Le rapport de McCaul conclut que les commandos ont été forcés de fuir vers l’Iran parce qu’ils ont été abandonnés par les États-Unis, arguant que l’administration Biden n’a toujours pas de politique claire sur la façon d’évacuer ceux qui restent.

Le rapport note qu’un responsable du département d’État a déclaré en février que “la question de l’évacuation des commandos afghans” sera discutée au sein de l’interagence “et” tout reste à discuter et à déterminer “, mais le mois dernier, il n’y avait toujours pas de plan. en place de la Maison Blanche.

Le département d’État n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire à Fox News.