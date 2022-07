Des soins hospitaliers négligents ont privé un patient atteint d’un cancer d’Edmonton d’une mort digne, dit sa fille

Une femme d’Edmonton dit que son père a été négligé et n’a pas reçu suffisamment de médicaments pour sa douleur dans un hôpital de l’Alberta, alors que sa famille n’a pas été informée qu’il était sur le point de mourir.

Le père de Bridget Stirling, Ian Stirling, âgé de 71 ans, est décédé le 21 juillet dans un service de médecine générale de l’hôpital Royal Alexandra d’Edmonton où il avait été admis 16 jours plus tôt.

Sa famille apprendra plus tard que le cancer s’est propagé de ses poumons à son foie. Une masse sur sa poitrine, sous sa clavicule, avait atteint la taille d’un poing.

La famille n’a été informée que l’état de santé de son père était en phase terminale que deux jours avant sa mort, dit-elle. Son père a été privé de sa dignité tandis que sa famille a perdu un temps précieux pour partager un au revoir significatif.

Nous avons perdu ce temps et nous ne le récupérerons jamais. – Brigitte Stirling

“Personne ne nous a dit qu’il était atteint d’un cancer avancé et que son foie et ses reins avaient échoué et qu’il lui restait des jours à vivre”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons perdu ce temps et nous ne le récupérerons jamais.”

Stirling a déclaré que le séjour de son père à l’hôpital était un cauchemar de communication ratée. Il est passé entre les mailles du filet d’un système de santé en crise, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’il ne devrait pas falloir à une famille des semaines pour obtenir des soins adéquats pour son proche ou des réponses claires sur un pronostic.

Elle a déposé une plainte officielle auprès des services de santé de l’Alberta détaillant comment la douleur débilitante de son père a été traitée pendant des jours avec seulement du Tylenol et comment il a été retrouvé dans des draps souillés.

Les experts médicaux disent que la plainte de Stirling est un exemple des pressions persistantes de la pandémie de COVID-19 sur les hôpitaux de l’Alberta, du manque d’accès à des soins de fin de vie en temps opportun et de la nécessité d’une formation améliorée pour s’assurer que le personnel médical informe les patients et leurs familles quand la mort est proche.

Stirling a déclaré qu’un matin, après que son père ne pouvait plus marcher sans aide, la famille l’a trouvé allongé sale dans son lit d’hôpital. Il n’avait pas pu se rendre aux toilettes pendant la nuit et il semblait qu’il était dans cet état depuis des heures, a-t-elle déclaré.

“C’était comme si personne ne le surveillait”, a-t-elle déclaré.

“Je veux juste savoir pourquoi personne ne nous l’a dit et pourquoi mon père s’est retrouvé dans ce genre de douleur.”

Un porte-parole de l’AHS n’a pas voulu commenter les détails de cette affaire en raison de la confidentialité du patient, mais a déclaré que le personnel rencontrerait la famille Stirling et que la plainte serait “suivie et gérée de manière appropriée”.

Ian Stirling, photographié ci-dessus sur cette photo de famille, est décédé le 21 juillet. Ses soins de fin de vie sont actuellement examinés par les services de santé de l’Alberta, à la suite d’une plainte de sa fille. (Travis McEwan/CBC)

Le père de Stirling, qui vivait seul et travaillait à plein temps dans une entreprise graphique locale, a été admis à l’hôpital le 5 juillet après avoir visité le service des urgences de l’hôpital communautaire Strathcona à Sherwood Park.

Après qu’un scanner initial a montré des taches sur ses poumons et des tumeurs hépatiques probables, il a été transféré au Royal Alex où une IRM et une biopsie ont été effectuées, a déclaré Stirling.

Elle a dit qu’un médecin avait dit à la famille qu’après le retour des résultats – dans les cinq à 10 jours ouvrables – son père serait référé au Cross Cancer Institute pour un traitement.

Il se tordait sur son lit et gémissait et pleurait et suppliait. Je ne pourrai jamais arrêter d’entendre ça. – Brigitte Stirling

Son état s’est rapidement détérioré, a déclaré Stirling. Il a cessé de manger et a développé une jaunisse, qui a rendu sa peau et ses yeux jaunes.

Son père gémissait de douleur et n’était plus lucide, mais il n’a reçu que du Tylenol jusqu’à ce que Stirling supplie une infirmière de lui apporter quelque chose de plus fort, a-t-elle déclaré.

Il a reçu de la morphine le 10 juillet, mais elle a été administrée de manière incohérente pendant quatre jours, a-t-elle déclaré.

“Il se tordait sur son lit et gémissait, pleurait et suppliait. Je ne pourrai jamais arrêter d’entendre ça.”

Le 15 juillet, un pharmacien d’hôpital a parlé à Stirling des médicaments dont il aurait besoin après son retour à la maison.

Quatre jours plus tard, Stirling a déclaré que la famille avait eu une première consultation avec un médecin de soins palliatifs. C’est alors qu’ils ont appris que la mort de son père était imminente.

Il est décédé deux jours plus tard dans une chambre partagée dans un service de soins aigus d’un hôpital.

Jusqu’à des heures avant sa mort, le personnel de l’hôpital essayait de le faire s’asseoir dans son lit pour manger, même si cela lui causait une douleur intense, a-t-elle déclaré.

Le médecin traitant précédemment son père n’avait pas dit à la famille que sa maladie était en phase terminale, a déclaré Stirling.

“Nous n’avons cessé de poser des questions sur [the biopsy] et le docteur n’arrêtait pas de dire : ‘Ça va, on va attendre et tout ira bien.'”

Règles concernant la divulgation aux patients

Les protocoles des services de santé de l’Alberta stipulent que les patients doivent être bien informés de leur diagnostic, afin de s’assurer qu’ils peuvent prendre des décisions éclairées concernant le traitement. AHS a déclaré que même sans le consentement du patient, les médecins peuvent informer leurs familles d’un pronostic.

“Il est important de reconnaître que certaines maladies sont difficiles et difficiles à pronostiquer et qu’en fin de vie, la trajectoire de la maladie d’un patient peut changer rapidement”, a déclaré AHS.

Les protocoles de l’AHS recommandent également que tous les patients soient contrôlés au moins une fois toutes les deux heures, plus fréquemment si l’état du patient l’exige.

Dans les unités de médecine générale du Royal Alex, les patients sont contrôlés au moins toutes les quatre heures par le biais de “tours de confort”, qui traitent de “la douleur, la position, la toilette et les possessions” d’un patient, a déclaré AHS.

“Les évaluations de la douleur se produisent avec toutes les évaluations de routine des patients, pendant les rondes de confort, après l’administration d’analgésiques et lorsque les patients signalent une douleur.”

Les rondes de confort s’ajoutent aux enregistrements des patients lors des rondes médicales de routine, de l’administration programmée de médicaments, des livraisons de repas ou du nettoyage des chambres, a noté AHS.

AHS a déclaré que chaque zone a désigné des lits de soins palliatifs et de fin de vie; les listes d’attente pour les lits de soins palliatifs varient en fonction de la demande des patients.

Les personnes qui décèdent dans de grands hôpitaux très fréquentés ont souvent tendance à ne pas bénéficier d’excellents soins de fin de vie.​​​​​​ – Donna Wilson

Le cas de Stirling est un signe que les hôpitaux de l’Alberta restent “sous le choc” de la pandémie, a déclaré Donna Wilson, professeure à la faculté des sciences infirmières de l’Université de l’Alberta.

“Les personnes qui décèdent dans de grands hôpitaux très fréquentés n’ont souvent pas tendance à bénéficier d’excellents soins de fin de vie”, a déclaré Wilson.

“Je pense que, probablement, c’est maintenant pire qu’il ne l’a été depuis plusieurs années à cause du COVID.”

Laisser un patient dans des draps souillés est inacceptable et une « sonnette d’alarme » sur d’éventuels problèmes de personnel, a déclaré Wilson. Stirling a déclaré que le personnel du service de son père semblait très occupé et épuisé.

Wilson a déclaré que les contrôles horaires des patients devraient être la norme dans tout hôpital.

Elle a déclaré que l’affaire met en évidence un manque d’accès aux soins de fin de vie en Alberta, ainsi que les défis chroniques auxquels sont confrontés les services de soins actifs pour répondre aux besoins de tous les patients.

“Les personnes mourantes, depuis plusieurs décennies, ne s’en sortent pas bien dans les grands hôpitaux de soins aigus, car, encore une fois, l’accent est mis sur le diagnostic, le traitement et la guérison.”

Wilson a déclaré que lorsque la mort d’un patient est proche, le manque de communication avec les familles est beaucoup trop courant.

Les informations sont parfois retenues en raison des règles de confidentialité ou retenues en raison du temps nécessaire pour parvenir à un diagnostic. D’autres fois, les informations ne sont pas partagées en raison d’un “manque de médecins responsables” prêts à prendre du temps pour des conversations difficiles, a-t-elle déclaré.

Maintenir la dignité

Le cas de Stirling souligne également la nécessité d’améliorer la formation en soins palliatifs, a déclaré le Dr Harvey Chochinov, professeur de psychiatrie à l’Université du Manitoba et chercheur principal au CancerCare Manitoba Research Institute.

Chochinov, qui a été la première chaire de recherche au Canada en soins palliatifs, a déclaré que chaque travailleur médical devrait avoir une formation sur les soins aux patients mourants, en particulier sur la gestion de la douleur.

Des conversations difficiles sont nécessaires et l’inconfort personnel d’un médecin ne devrait jamais entraver le maintien de la dignité d’un patient, a-t-il déclaré.

“Il n’y aura jamais assez de lits de soins palliatifs pour accueillir tous les patients atteints d’une maladie potentiellement mortelle ou limitant la vie”, a déclaré Chochinov.

“Par conséquent, nous tous qui pratiquons la médecine devons nous familiariser avec une approche palliative. … Et face à l’approche de la mort, les patients et les familles doivent être informés.”