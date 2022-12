Des sœurs jumelles se marient avec des frères jumeaux au Bengale occidental

Bien que les frères et sœurs se marient dans la même famille, il est courant que des jumeaux épousent des jumeaux n’arrivent pas tous les jours. Donc, il est sûr d’attirer l’attention quand cela se produit. Arpita et Paramita, sœurs jumelles de East Burdwan au Bengale occidental, ont trouvé leur partenaire parfait et se sont mariées avec des frères jumeaux, Luv et Kush, frères jumeaux.

Étant donné qu’ils avaient passé toute leur vie ensemble, Arpita et Paramita avaient une relation incassable. Les sœurs ne se sont jamais quittées. Ils ont étudié dans la même école et sont allés au même collège. C’était leur souhait de se marier avec des frères jumeaux.

Comme le rapporte India Today, le père d’Arpita et Paramita, qui travaille dans une usine locale, a commencé à chercher des mariés potentiels à la demande de sa fille. En cherchant des maris idéaux pour ses filles, il est tombé sur ces jumeaux. Par coïncidence, la famille des jumeaux cherchait également des épouses. Et le duo de frères cherchait également une mariée jumelle pour lui-même. Pour réaliser le désir de ses filles, le père de la mariée jumelle a arrangé le mariage entre le quatuor.

Pour le mariage, le quatuor a choisi de porter des tenues de couleurs similaires. Alors que les mariés portaient des kurtas bleus assortis, on peut voir les mariées porter des saris bleus similaires.

En parlant de jumeaux, un autre mariage de jumeaux qui a occupé une place dans l’actualité récente est celui qui a eu lieu dans le Maharashtra. Le 4 décembre, des sœurs jumelles de 36 ans basées à Mumbai, qui sont des professionnelles de l’informatique, se sont mariées au même homme. Bien que les deux familles aient accepté le mariage, une enquête a été ouverte après qu’une vidéo du mariage soit devenue virale sur Internet. Selon la police, le mariage a eu lieu dans le district de Solapur du Maharashtra.

Une infraction non reconnue (NC) en vertu de l’article 494 (remariage du vivant du mari ou de la femme) du Code pénal indien a été enregistrée contre le marié à Solapur.

