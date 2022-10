Des sœurs jumelles ont lancé une attaque «honteuse» qui a vu un groupe de filles avec des talons hauts – laissant quatre femmes blessées

Les sœurs TWIN ont lancé une attaque violente “honteuse” après que l’une d’entre elles a fait irruption dans un groupe de filles lors d’une soirée.

Sophie Wood et Katie Wood, alors toutes deux âgées de 21 ans, étaient sorties dans le centre-ville de Manchester lorsque Sophie Wood est tombée sur l’une des femmes.

Katie Wood, photographiée, a frappé l’une des femmes avec sa chaussure Crédit : MEN Media

La bagarre avec le groupe de femmes a commencé lorsque Sophie Wood, photographiée, a “fait irruption” en elles Crédit : MEN Media

Elle a répondu en lui disant de “regarder ce que vous faites”, ce qui a déclenché une attaque “honteuse”.

Sophie Wood, d’Openshaw, a poussé la fille et a commencé à la frapper, et a été aidée par sa sœur, Katie Wood.

Quatre femmes ont été blessées au visage, aux bras et aux jambes lors de l’attaque.

À un moment donné, Katie Wood a enlevé sa chaussure à talons hauts et a frappé à plusieurs reprises une fille à la tête alors qu’elle tenait la tête haute, a entendu le tribunal de la Couronne de Manchester.

Sophie et Katie Wood ont toutes deux plaidé coupables à une infraction de voies de fait ayant causé des lésions corporelles réelles et à une infraction de bagarre.

Poursuivant, Paul Dockery a déclaré que le groupe de filles avait passé une partie de la soirée dans la discothèque History de Longford Street le 2 février 2020.

Vers 2 heures du matin, ils sont partis et ont marché en direction de Deansgate afin de prendre un taxi pour rentrer chez eux.

“Ce qui s’est passé, semble-t-il, alors que le groupe se dirigeait vers Deansgate, Sophie Wood a fait irruption dans l’une des femmes”, a-t-il déclaré.

“C’est peut-être par hasard. La femme a réagi en disant des mots à l’effet de “regardez ce que vous faites” et cela a incité Sophie Wood à réagir.

« Elle a commencé à pousser la fille puis à lui donner des coups de poing et elle a été aidée par sa sœur. Un membre du public a filmé l’incident sur son téléphone.

Dans des images diffusées devant le tribunal, Sophie Wood, vêtue d’une robe noire, et Katie Wood, vêtue d’une robe blanche, ont été vues en train de se battre avec les femmes. D’autres membres du public ont regardé et des cris ont pu être entendus.

« La première victime a été agressée par Sophie Wood, qui lui a donné un coup de pied à la tête, elle l’a ensuite attrapée par les cheveux. Sa sœur Katie Wood a été enlevée par un inconnu, et elle a ensuite tiré une autre femme par les cheveux », a poursuivi le procureur.

FEMME COUP DE PIED DANS LA TÊTE

“Sophie Wood a ensuite traîné une autre femme par les cheveux et l’a frappée au visage à plusieurs reprises. Cela semblait être une action de coups de poing.

Pendant la bagarre, l’une des femmes a dit à Katie Wood : « Tu as frappé mes amis sans raison », ce à quoi elle a répondu en lui donnant des coups de poing et de pied. À un moment donné, elle a enlevé sa chaussure et l’a frappée avec, a-t-on dit.

La police a été appelée et les jumeaux ont été récupérés dans une voiture, que la police a ensuite retrouvée.

Lors de leur arrestation, ils ont trouvé une chaussure dans le plancher de la voiture avec des mèches de cheveux et du sang sur les sangles.

Une femme s’est retrouvée avec des égratignures au visage et à la jambe, une autre avait des blessures aux côtes, une autre avait des égratignures aux bras, à la poitrine et au visage, et une autre a dit qu’elle se sentait anxieuse à l’idée de sortir seule.

Sophie et Katie Wood, aujourd’hui âgées de 24 ans, n’auraient aucune condamnation antérieure.

BUVEZ ‘LIBREMENT’ DE LA BOUTEILLE DE VODKA

Atténuant pour Sophie Wood, Estelle Parkhouse a déclaré que son client avait bu de l’alcool avant de partir pour la soirée, et a ensuite acheté une bouteille de vodka sur laquelle les deux sœurs ont versé “librement” tout au long de la soirée.

“Ils se croisaient, un commentaire a été fait, il y avait un comportement inutile – elle exprime de l’embarras et des remords”, a déclaré Mme Parkhouse.

“Ce n’est pas ainsi que les jeunes filles en soirée devraient se comporter. Elle en est bien consciente et en est mortifiée.

“Il est heureux que personne n’ait été plus gravement blessé à la suite des actions des deux accusés.”

Pour Katie Wood, Patrick Harris a ajouté : « Ce sont des infractions désagréables. Il s’agissait d’un incident isolé. »

Les condamnant tous les deux à des peines avec sursis, le juge Recorder Searle a déclaré: “C’était un comportement honteux de vous deux. À votre crédit, j’accepte que vous ayez honte de ce qui s’est passé cette nuit-là.

“C’était horrible à voir et horrible pour les victimes. Vous n’avez aucune condamnation antérieure, vous avez évité les ennuis depuis les infractions et cela était totalement hors de propos.

« Je ne pense pas que cela se reproduira. Ne me laisse pas tomber.

Katie et Sophie Wood, toutes deux de Louisa Street, Openshaw, ont été condamnées à six mois d’emprisonnement avec sursis pendant 12 mois et condamnées à accomplir chacune 120 heures de travail non rémunéré ainsi que cinq jours d’activités de réadaptation.