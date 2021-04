Les soeurs jumelles Molly Sinert et Emily Bushnell ont été séparées à la naissance en Corée du Sud. Adopté et élevé par deux familles américaines différentes, le destin a joué son rôle et les a réunis de façon spectaculaire pour leur 36e anniversaire pour la première fois.

Les sœurs identiques ne se connaissaient pas car elles n’avaient pas beaucoup d’informations sur leurs antécédents familiaux jusqu’à ce qu’elles aient toutes deux commencé séparément à collecter des informations. À la suite de plusieurs tests ADN, les jeunes de 36 ans se sont connectés via des sites de réseautage social et ont partagé les informations entre eux. Après que les deux aient confirmé les faits, ils ont décidé de se réunir le jour de leur 36e anniversaire et de célébrer la grande révélation ensemble.

Selon un rapport dans Courrier quotidien, les deux sœurs ont été adoptées par des familles juives aux États-Unis. Alors que Sinert est allée dans une famille en Floride, Bushnell a grandi en Pennsylvanie.La tournure dramatique des événements s’est produite lorsque la fille de Bushnell, Isabel, âgée de 11 ans, curieuse de connaître les antécédents de sa mère, lui a proposé de passer le test ADN. Mais comme Bushnell n’était pas à l’aise, sa fille Isabel a décidé de se soumettre elle-même à un test ADN.

En parlant à une agence de presse locale, Isabel a déclaré: «Je voulais faire le test ADN parce qu’elle avait été adoptée. Je voulais savoir si j’avais plus de famille à ses côtés. »Par coïncidence, Sinert a également entrepris le test ADN en même temps qu’Isabel.

Selon les rapports, Sinert a été déconcertée lorsque les médecins l’ont informée qu’elle partageait 49,96% d’ADN avec Isabel. Elle était si confuse qu’elle ne pouvait pas comprendre qu’Isabel n’était ni son proche parent ni sa fille. «Je n’ai jamais accouché, je n’ai pas d’enfants», a-t-elle déclaré. Mais bientôt, ils se sont rappelés et ont compris qu’elle pourrait être la fille de sa sœur jumelle qu’elle n’avait jamais rencontrée.

«Bien que ma famille m’aime et m’adore et a été absolument merveilleux, il y avait toujours un sentiment de déconnexion. Le fait de découvrir que j’avais une sœur jumelle identique rendait tout si clair. Tout cela a du sens », a ajouté Sinert.

Les sœurs se sont retrouvées le 29 mars en Floride et étaient plus heureuses que jamais.

