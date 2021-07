Des sœurs jumelles identiques aux États-Unis tombent amoureuses de frères jumeaux

Une paire de sœurs jumelles identiques des États-Unis souhaitait épouser des frères jumeaux. Depuis leur enfance, les sœurs ne voulaient pas se séparer même après le mariage. À leur grande surprise, les sœurs jumelles de 25 ans ont trouvé l’amour chez des frères jumeaux de 29 ans.

Les sœurs jumelles Venessa et Kerissa D’Arpino, qui appartiennent à Medford, dans l’Oregon, ont rencontré les frères Lucas et Jacob Sealby en juin de l’année dernière. Il ne leur a pas fallu longtemps pour tomber amoureux et former un groupe soudé de quatre personnes, qui ont ensuite commencé à vivre ensemble.

Les jumelles, qui travaillent comme entraîneurs personnels, ont été présentées aux frères jumeaux, qui travaillent en médecine sportive, par un de leurs clients. « Ma sœur et moi avons grandi comme les meilleures amies et avons toujours été côte à côte », a déclaré Venessa au tabloïd britannique The Mirror.

Décrivant comment ils sont entrés en contact pour la première fois avec les frères jumeaux, Venessa a déclaré que c’était « un sur un million ». Elle a appris l’existence des frères jumeaux grâce à une infirmière, qui était l’un de ses clients. Elle avait auparavant traité son frère cadet Lucas et avait suggéré que les frères jumeaux s’entendraient bien avec Venessa et sa sœur, a rapporté le Mirror.

Venessa a permis à l’infirmière de partager son numéro avec Lucas qui l’a contactée le lendemain. Venessa, qui sort avec Lucas, est le jeune couple. Elle a affirmé qu’après leur premier rendez-vous, les sœurs jumelles sont tombées amoureuses de leurs homologues jumelles presque immédiatement.

Après trois mois de fréquentation, ils ont franchi une autre étape importante pour emménager ensemble. Selon la sœur aînée Kerissa, ce fut une expérience passionnante pour les quatre de se retrouver lors de leur tout premier rendez-vous. Ils sont tous tombés amoureux rapidement. « Plus nous parlions tous, plus nous nous connections et cela se sentait simplement destiné », a déclaré Kerissa.

