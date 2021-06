Des sœurs jumelles britanniques ravagées par un crocodile « ont été informées que le lagon était sûr » par un guide touristique « illégal » malgré une vague d’attaques

DEUX sœurs jumelles britanniques qui ont été sauvages par un crocodile au Mexique ont été informées que le lagon était sûr par un guide touristique « illégal », a affirmé leur sœur aînée.

La héroïne Georgia Laurie, 28 ans, a sauvé sa sœur Melissa du prédateur en la frappant à plusieurs reprises tout en la tirant hors de l’eau.

Melissa, à droite, a été traînée sous l’eau alors qu’elle nageait dans un lagon la nuit[/caption]

Melissa, à gauche, a été tirée de l’eau par sa sœur jumelle Georgia après l’attaque de crocodile[/caption]

La lagune de Manialtepec au Mexique est populaire auprès des touristes[/caption]

La gardienne du zoo Melissa a été traînée sous l’eau alors qu’elle nageait dimanche soir dans la lagune de Manialtepec, à dix miles de la station de surf Puerto Escondido.

Georgia a entendu l’appel à l’aide de sa sœur et l’a trouvée flottant face contre terre à la surface.

Alors qu’elle traînait son jumeau en lieu sûr, le crocodile a attaqué à nouveau et sauvage les deux femmes.

Georgia a repoussé la bête avec une rafale de coups de poing et a nagé jusqu’au bateau.

Le couple se rétablit tous les deux à l’hôpital du Mexique, Georgia souffrant de blessures aux mains tandis que Melissa a été placée dans un coma artificiel.

Les femmes faisaient du bénévolat avec des animaux dans le pays et avaient fait une pause lorsque le crocodile a attaqué.

La sœur aînée des jumelles, Hana Laurie, 33 ans, a déclaré que ses frères et sœurs plus jeunes avaient réservé la visite via leur auberge.

Mais les femmes ont découvert plus tard que le guide n’était pas enregistré – et les avait emmenées dans un lieu de baignade « dangereux » qui n’était pas approuvé.

Melissa parcourait le monde avec sa sœur et devait rentrer chez elle en novembre[/caption]

Les nageurs qui visitent la lagune de Manialtepec sont avertis que les crocodiles peuvent atteindre dix pieds[/caption]

« C’est un guide touristique sans licence et selon quelqu’un sur une page Facebook mexicaine, il le fait depuis un certain temps, faisant des visites illégales dans des zones dangereuses et non enregistrées », a déclaré Hana.

«Il est allé là où vivent les crocodiles et non à l’endroit où se déroulent toutes les visites autorisées et certifiées légales.

« Apparemment, il a déjà été appelé localement, mais ce n’était pas à mes sœurs de le savoir.

« Ils ont découvert l’information par l’intermédiaire de leur hôpital. »

La lagune de Manialtepec est célèbre pour ses eaux bioluminescentes causées par des millions de minuscules créatures qui brillent dans le noir.

Et les nageurs qui visitent la lagune de Manialtepec sont avertis que des crocodiles jusqu’à trois mètres de long y vivent.

Mais le père Sean, 63 ans, de Sandhurst, Berkshire, a déclaré que ses filles avaient été assurées par leur agence de voyages qu’il n’y avait pas de crocodiles dans l’eau.

« Les filles ont demandé spécifiquement si c’était sûr d’aller nager et le guide a dit que c’était le cas », a-t-il déclaré Courrier en ligne.

Une source a déclaré à The Sun Online qu’il y avait un risque connu de crocodile dans le lagon.

La gardienne de zoo Melissa a été traînée sous l’eau alors qu’elle nageait dimanche soir[/caption]

« Quelle histoire horrible. J’y ai nagé très brièvement dans la bioluminescence », ont-ils déclaré.

« Je savais qu’il y avait un risque de crocodile parce que je connaissais la côte mais tous les guides touristiques l’ont nié – mais j’ai vu les guides les chercher avec des torches. »

Maman Sue Laurie a déclaré que la famille n’avait pas été informée si les blessures de Melissa mettaient sa vie en danger ou non.

«Elle a de l’eau dans les poumons et elle crache du sang. Nous ne savons donc pas si elle a un poumon perforé ou non », a-t-elle déclaré.

« Elle a été plongée dans un coma artificiel. »

Hana a déclaré que sa courageuse sœur Georgia avait combattu le crocodile à trois reprises.

« Je me sentais vraiment fière d’elle, très fière d’elle », a-t-elle déclaré.

« La Géorgie va bien, elle est fatiguée, elle est vraiment stressée.

« Je pense qu’elle a vraiment peur, mais elle est réveillée et a des blessures aux mains. Melissa est toujours dans un coma artificiel.

Hana a déclaré que la famille était incrédule lorsqu’elle a découvert ce qui s’était passé et « ne croyait pas que cela puisse leur arriver ».





Les jumeaux parcouraient le monde ensemble depuis mars et devaient revenir en novembre.

La famille essaie maintenant de déterminer s’ils peuvent se rendre au Mexique pour soutenir les jumeaux, mais cela s’avère difficile en raison du coût et du fait que le Mexique est placé sur la liste orange du Royaume-Uni.

Une porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: « Nous soutenons la famille de deux femmes britanniques hospitalisées au Mexique et en contact avec les autorités locales. »

Les parents Sean et Sue (à gauche) avec les jumeaux Melissa et Georgia (au centre) et la sœur aînée Hana (à droite)[/caption]