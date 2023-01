Des sœurs autochtones emprisonnées sont victimes de racisme systémique : des avocats

YORKTON, Sask. –

Les avocats de deux sœurs qui ont passé près de 30 ans en prison pour ce qu’ils disent être des condamnations pour meurtre injustifiées ont déclaré lors d’une audience sur le cautionnement que les femmes étaient victimes de racisme systémique dans le système judiciaire et de faux aveux.

Odelia et Nerissa Quewezance ont été reconnues coupables de meurtre au deuxième degré lors de la mort par arme blanche en 1993 d’Anthony Dolff, 70 ans, près de Kamsack, en Saskatchewan.

Le ministère fédéral de la Justice a entamé un examen de l’affaire l’année dernière, affirmant qu’il pourrait y avoir une base raisonnable pour conclure qu’il y a eu erreur judiciaire. Les avocats des sœurs plaident pour leur libération en attendant le résultat de l’examen.

L’avocat James Lockyear a déclaré que les forces de police entièrement masculines qui avaient arrêté les sœurs n’avaient pas suivi une ordonnance du tribunal demandant le transfert des femmes au centre correctionnel de Pine Grove à Prince Albert, en Saskatchewan, et les avaient plutôt hébergées dans des cellules du poste de police pendant quatre jours.

“Cette ordonnance a tout simplement été ignorée”, a déclaré Lockyear mercredi devant la Cour du Banc du Roi à Yorkton, en Saskatchewan.

Il a dit que le fait de négliger l’ordre démontre les attitudes que les sœurs ont rencontrées “dans un poste de police rempli d’hommes blancs”.

Il s’agissait de deux jeunes femmes autochtones et leur vulnérabilité dans la situation était évidente, a déclaré Lockyear.

Les sœurs de la Première Nation Keeseekoose ont toujours clamé leur innocence. Une autre personne, qui était un jeune à l’époque, a avoué le meurtre dans une déclaration enregistrée par la police, a déclaré Lockyear. L’adolescent a de nouveau avoué lors d’une enquête préliminaire et d’un procès devant jury l’année suivante.

Lockyear a déclaré que les déclarations que les sœurs auraient faites aux agents pendant plusieurs jours dans les cellules de la police n’ont jamais été enregistrées.

Il a remis en question les conditions dans lesquelles les femmes auraient fait ces commentaires et a évoqué l’affaire américaine bien connue des Central Park Five, dans laquelle des jeunes noirs et latinos ont été disculpés après que le tribunal a découvert que de faux aveux avaient conduit à leur condamnation.

Odelia Quewezance avait 20 ans et sa sœur 18 ans lorsque le couple a été arrêté. Les deux sœurs avaient fréquenté des pensionnats dans les années précédentes, tout comme leurs parents, grands-parents, tantes et oncles.

Le tribunal a appris qu’Odelia Quewezance s’était enfuie de l’école après avoir été agressée sexuellement à plusieurs reprises par un membre du personnel. Les avocats ont déclaré que Nerissa Quewezance souffrait de scoliose liée à des violences physiques dans son enfance avant que ses os ne soient complètement formés, et qu’elle souffrait d’arthrite parce qu’elle s’agenouillait trop longtemps sur le sol dur de l’école.

Odelia Quewezance a eu 51 ans mercredi et a déclaré qu’entre son séjour en prison et son pensionnat, elle avait passé la majeure partie de sa vie confinée.

“Je crois sincèrement dans mon cœur que ce sera un bon résultat”, a-t-elle déclaré devant le tribunal.

“Je prie pour être libre afin de pouvoir vivre ma vie maintenant.”

Les avocats des sœurs ont expliqué mardi comment les deux femmes seraient soutenues par la famille et la communauté si elles devaient obtenir une caution.

Un procureur de la Couronne a déclaré que les sœurs ne devraient pas être libérées car il y a trop de risques et les deux ont des antécédents de violation des conditions.

Odelia Quewezance a obtenu la semi-liberté l’année dernière avec des conditions strictes. Elle séjourne actuellement au YWCA de Regina. La libération conditionnelle de Nerissa Quewezance a été refusée et elle est restée derrière les barreaux de l’établissement Fraser Valley pour femmes en Colombie-Britannique.

Si elle était libérée, Odelia Quewezance vivrait avec son partenaire de 26 ans et leurs enfants dans une petite communauté de la Saskatchewan, a déclaré le tribunal.

Sa sœur cherche à rester avec le vice-chef national du Congrès des peuples autochtones, Kim Beaudin, dans sa maison de Saskatoon si elle devait obtenir une libération conditionnelle.

Beaudin a déclaré au tribunal que bien qu’il ait parlé avec Nerissa Quewezance à plusieurs reprises au téléphone, il n’a pu la rencontrer que pour la première fois cette semaine lors de l’enquête sur le cautionnement.

“On peut dire qu’elle a un cœur”, a-t-il dit.

Le juge a déclaré au tribunal qu’il réserverait sa décision à une date ultérieure.

Une révision de condamnation pénale peut prendre des années. Lorsqu’elle sera terminée, un rapport et des conseils juridiques seront préparés pour le ministre fédéral de la Justice. Le ministre peut alors ordonner un nouveau procès ou appel, ou rejeter la demande s’il n’est pas convaincu qu’il y a eu erreur judiciaire.

En dehors du tribunal mercredi, Odelia Quewezance a déclaré qu’elle et sa sœur étaient reconnaissantes envers leurs partisans.

“Mon équipe ne serait pas là si elle ne croyait pas que nous étions innocents.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 janvier 2023.