Des sœurs adolescentes parmi les 10 Britanniques toujours portées disparues en Israël après l’attaque du Hamas | Nouvelles du Royaume-Uni

Deux sœurs adolescentes britanniques font partie des personnes toujours portées disparues après que des militants du Hamas ont pris d’assaut leur maison en Israël.

Noiya, 16 ans, et Yahel, 13 ans, ont disparu du kibboutz Beeri après une attaque.

Leur mère, Lianne, a été tuée et leur père, Eli, est toujours porté disparu.

Ça vient après Rishi Sunak a déclaré aux députés lundi à au moins six Britanniques ont été tués et 10 autres sont portés disparus dans le « pogrom » du 7 octobre et a appelé à la libération immédiate des quelque 200 otages pris par le Hamas.

Raz, 52 ans, le beau-frère du père, aurait appelé le gouvernement britannique à « prendre des mesures » ou à découvrir ce qui est arrivé à la famille.

« Nous ne savons pas si elles ont été kidnappées, mais si nous en arrivons à ce point, nous serons heureux s’ils essaient de faire tout ce qu’ils peuvent pour ramener ces filles », a-t-il déclaré au Times.

Le ressortissant anglo-israélien Benjamin Trakeniski, 32 ans, a également été tué à Beeri alors qu’il tentait d’aider les habitants à fuir les hommes armés du Hamas, selon plusieurs informations.

Plus tôt lundi, un responsable du Hamas a exigé que 6 000 Palestiniens, hommes et femmes, soient détenus dans les prisons israéliennes. être libéré en échange d’otages à Gaza.

Khaled Meshaal, chef du bureau de la diaspora du Hamas, a déclaré que parmi les otages figurent des officiers de haut rang de la division Gaza des forces de défense israéliennes, chargée de patrouiller autour de la bande de Gaza.

Dans une déclaration à la Chambre des Communes, M. Sunak a déclaré qu’il reconnaissait que le peuple palestinien était « également une victime du Hamas » en annonçant une aide supplémentaire de 10 millions de livres sterling.

Les responsables britanniques ont fait pression pour que l’Égypte ouvre le passage de Rafah avec Gaza afin de permettre à l’aide et aux Britanniques ayant la double nationalité, ainsi qu’à leurs conjoints et enfants, de fuir.

Le président Joe Biden confirme qu’il se rendra en Israël

On ne sait pas exactement ce que Rishi Sunak peut faire dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Cependant, un blocus reste en place, ce qui contribue à faire craindre que les citoyens ne meurent de faim et que les hôpitaux ne manquent d’électricité.

Il est entendu que l’ouverture de la frontière aux ressortissants étrangers et aux réfugiés palestiniens pourrait être traitée séparément.

Le Premier ministre a soulevé des questions sur la frontière lors d’un appel avec le président égyptien Abdel Fattah al Sisi la semaine dernière.

Jusqu’à présent, huit vols ont ramené d’Israël 500 ressortissants britanniques.

M. Sunak a déclaré que le Royaume-Uni travaillait avec Israël pour établir les faits et soutenir les familles des disparus et des morts dans leur « douleur inimaginable ».

« Les personnes âgées, hommes, femmes, enfants, bébés dans les bras, assassinés, mutilés, brûlés vifs », a-t-il déclaré.

« Il faudrait l’appeler par son nom : c’était un pogrom. »