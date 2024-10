Des sodas aux jus de fruits : voici comment vos boissons préférées pourraient vous exposer à un risque d’accident vasculaire cérébral

Sodas et boissons sucrées : pas aussi inoffensives qu’elles le paraissent

Selon une double analyse récente du projet InterStroke, qui examine les schémas d’accident vasculaire cérébral dans le monde, la consommation quotidienne de certaines boissons pourrait contribuer à un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral. La recherche en deux parties, impliquant des données sur près de 27 000 participants de 27 pays, a étudié les effets des boissons populaires comme le café, les sodas, les jus de fruits, le thé et l’eau sur le risque d’accident vasculaire cérébral. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Stroke et l’International Journal of Stroke, mettant en évidence les associations entre chaque type de boisson et les résultats pour la santé.

Le professeur Andrew Smyth, chercheur principal de l’Université de Galway, a révélé un lien notable entre la consommation de soda et le risque d’accident vasculaire cérébral. « Nos recherches montrent que le risque d’accident vasculaire cérébral augmente à mesure qu’une personne consomme des boissons gazeuses », a déclaré Smyth. Les résultats suggèrent une augmentation de 22 % du risque d’accident vasculaire cérébral avec un seul soda sucré ou artificiellement édulcoré par jour. Lorsque les individus consommaient au moins deux de ces boissons par jour, le risque triplait.

Les effets des sodas sucrés étaient plus prononcés dans des régions spécifiques, notamment en Europe orientale et centrale, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. Ces zones ont connu un risque accru d’accident vasculaire cérébral lié à la consommation de boissons gazeuses. Smyth a suggéré que les sodas ordinaires et diététiques pourraient contenir des ingrédients susceptibles d’affecter négativement la santé cardiovasculaire, augmentant ainsi le risque d’accident vasculaire cérébral, en particulier lorsqu’ils sont consommés en grande quantité.

Jus de fruits : un risque plus élevé, surtout pour les femmes

L’étude a également examiné les jus de fruits, souvent considérés comme une alternative saine aux boissons. Les résultats ont montré que certains types de jus de fruits, en particulier ceux riches en concentrés, en sucres ajoutés ou en conservateurs, étaient associés à un risque accru d’accident vasculaire cérébral de 37 %, avec un risque significativement plus élevé lorsque deux portions étaient consommées quotidiennement. Les femmes ont été particulièrement touchées, montrant un plus grand risque d’accident vasculaire cérébral dû à un saignement ou à une hémorragie intracrânienne liée à ces boissons aux fruits.

Le professeur Smyth a souligné que « toutes les boissons aux fruits ne sont pas égales », ajoutant que « les jus de fruits fraîchement pressés sont les plus susceptibles d’apporter des bienfaits, mais les boissons aux fruits à base de concentrés, avec beaucoup de sucres et de conservateurs ajoutés, peuvent être nocives ». Ses remarques soulignent l’importance de choisir des jus moins transformés pour réduire le risque d’accident vasculaire cérébral.

Café : une consommation élevée peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral

Pour les amateurs de café, l’étude a révélé que la consommation de plus de quatre tasses de café par jour était associée à un risque accru d’accident vasculaire cérébral de 37 %, alors qu’une consommation modérée de café ne présentait pas le même risque. Le chirurgien vasculaire Dr Christopher Yi, du Memorial Orange Coast Medical Center, a souligné que des niveaux élevés de caféine pourraient jouer un rôle, car « trop de caféine augmente la tension artérielle », un facteur de risque bien connu d’accident vasculaire cérébral. De plus, les buveurs de café qui consomment régulièrement plus de quatre tasses peuvent avoir des problèmes de santé sous-jacents, tels que des troubles du sommeil, qui peuvent également contribuer au risque d’accident vasculaire cérébral.

Thé et eau : avantages préventifs contre les accidents vasculaires cérébraux

Alors que le café et les boissons sucrées ont montré une corrélation avec les accidents vasculaires cérébraux, le thé et l’eau sont apparus comme des alternatives plus saines. L’analyse a révélé que boire trois à quatre tasses de thé noir par jour, comme le thé Breakfast ou le thé Earl Grey, pourrait réduire le risque d’accident vasculaire cérébral de 29 %. De même, les buveurs de thé vert ont constaté une réduction de 27 % du risque d’accident vasculaire cérébral avec la même consommation quotidienne. Cependant, l’ajout de lait au thé peut contrecarrer les antioxydants bénéfiques du thé, diminuant ainsi ses effets protecteurs. L’eau, une autre boisson préventive contre les accidents vasculaires cérébraux, a également été soulignée. L’étude a révélé que les personnes qui buvaient plus de sept tasses d’eau par jour présentaient un risque plus faible d’accident vasculaire cérébral causé par des caillots sanguins. Le Dr Amit Sachdev, neurologue à la Michigan State University, a expliqué qu’« une bonne santé corporelle est importante pour une bonne santé cérébrale », soulignant le rôle de l’eau dans le maintien du bien-être général.

Pourquoi les boissons sucrées sont-elles nocives ?

L’une des principales raisons pour lesquelles les boissons sucrées augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral pourrait être leur impact sur la santé cardiovasculaire. Le Dr Yi a noté que « la teneur élevée en sucre des boissons gazeuses ordinaires peut contribuer à l’obésité, au diabète et à l’hypertension, qui sont tous des facteurs de risque majeurs d’accident vasculaire cérébral ischémique et d’accident vasculaire cérébral hémorragique ». Il a ajouté que le sucre contenu dans les boissons aux fruits pourrait déclencher des augmentations rapides des taux de sucre dans le sang et d’insuline, favorisant l’inflammation et exacerbant les problèmes de santé.

Recommandations en matière de mode de vie pour réduire le risque d’accident vasculaire cérébral

Sur la base de ces résultats, les experts recommandent la prudence concernant les boissons sucrées, les consommations importantes de café et les jus de fruits hautement transformés. Smyth a suggéré le thé ou l’eau comme choix plus sûrs, commentant : « Si vous recherchez une boisson chaude, nous vous suggérons le thé. Si vous recherchez une boisson fraîche, nous vous suggérons de l’eau.

Pour ceux qui cherchent à réduire le risque d’accident vasculaire cérébral, les neurologues conseillent de faire régulièrement de l’exercice, de suivre un régime alimentaire à base de plantes et de maintenir un mode de vie sain. Le Dr Sachdev a conseillé aux individus de tenir compte des antécédents familiaux et de consulter des prestataires de soins de santé si nécessaire. Il a ajouté : « Si vous présentez certains facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral, tels que des antécédents familiaux, du diabète ou des antécédents de tabagisme, vous souhaiterez peut-être discuter avec votre prestataire si la prévention primaire avec de l’aspirine à faible dose pourrait faire partie de votre régime de santé. .»