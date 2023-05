Des sociétés immobilières commerciales se joignent pour recruter des étudiants-athlètes noirs

Lorsque Darius Livingston a obtenu son diplôme de l’Université de Californie à Davis, il y a deux ans, il savait que sa carrière de footballeur était terminée. Comme la plupart de ses anciens coéquipiers – et la majorité des athlètes universitaires – il ne devenait pas professionnel.

Au lieu de cela, Livingston s’est lancé dans l’immobilier commercial, grâce aux leçons qu’il a tirées d’un programme de stages rémunérés qui enseigne aux jeunes étudiants de couleur les principes fondamentaux de la finance, avec un accent particulier sur l’investissement immobilier.

Le programme, Project Destined, est une organisation à but non lucratif fondée par l’ancien directeur du groupe Carlyle, Cedric Bobo.

Bobo s’est fait un nom dans l’investissement immobilier et a ensuite décidé de donner au suivant. Il a lancé le programme de finance en 2016 principalement pour les lycéens. Puis il l’a élargi aux collèges, voyant la possibilité de stages et d’emplois avant et après l’obtention du diplôme.

Désireuses de diversifier leurs effectifs, certaines des plus grandes sociétés de développement, de financement et de gestion immobilières se sont engagées à financer les stages et à encadrer les étudiants. Cela inclut des noms comme Propriétés de Boston Greystar, Brookfield, CBRE , Équité Résidentiel cinquième mur, JLL Skanska, Vornado et Walker & Dunlop.

Le programme a formé plus de 5 000 participants de plus de 350 universités du monde entier et s’est associé à plus de 250 sociétés immobilières.

Et maintenant, il oriente certains de ses efforts spécifiquement vers les étudiants-athlètes noirs.

Après avoir récemment réalisé un programme pilote avec des étudiants-athlètes de l’UC Davis, Bobo a annoncé un partenariat avec le Black Student-Athlete Summit, une organisation de soutien professionnel et académique, pour offrir des stages virtuels rémunérés à 100 étudiants-athlètes de neuf écoles de la Division I. . Il comprend 25 heures de formation.

« Les participants au programme se joindront également aux cadres pour évaluer en temps réel les transactions immobilières commerciales dans leur communauté et participeront à des concours de présentation aux hauts dirigeants de l’industrie », selon un communiqué annonçant le partenariat. « Le stage comprend des opportunités de bourses et de réseautage. »

Livingston a traversé le pilote UC Davis au cours de son dernier semestre d’université, puis a obtenu des stages avec Eastdil et Eden Housing. Il est maintenant associé aux acquisitions et au développement chez Catalyst Housing Group, une société de développement immobilier basée en Californie et un bailleur de fonds du nouveau partenariat.