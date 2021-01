DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Des marins impliqués dans le transfert de mazout d’un pétrolier irakien dans le golfe Persique vers un autre navire appartenant à une compagnie maritime négociée aux États-Unis ont découvert un «objet suspect» qu’ils craignent d’être une mine, ont indiqué les autorités. Jeudi.

La découverte intervient au milieu des tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis dans les derniers jours de l’administration du président Donald Trump.

Déjà, l’Amérique a effectué des survols de bombardiers B-52 et envoyé un sous-marin nucléaire dans le golfe Persique sur ce que les responsables de Trump décrivent comme la possibilité d’une attaque iranienne à l’occasion du premier anniversaire de la frappe de drones américains à Bagdad qui a tué un haut général iranien. .

Deux sociétés de sécurité privées ont déclaré que les marins craignaient de trouver une mine de patelle sur le MT Pola, un pétrolier battant pavillon libérien qui recevait une assistance jeudi dans le golfe Persique au large de Bassorah. Une mine à patelle est un type de mine navale qui se fixe sur le côté d’un navire, généralement par un plongeur membre des forces spéciales. Il explose plus tard et peut endommager considérablement un navire.

Les deux sociétés, Ambrey Intelligence et Dryad Global, affirment que des enquêtes sont en cours.

Le United Kingdom Marine Trade Operations, une organisation relevant de la marine royale britannique, a déclaré sur son site Web qu’un «objet inconnu» avait été attaché à la coque d’un navire à proximité du port irakien de Khor Al-Zubair, sans fournir plus d’informations.

La 5e flotte de l’US Navy, qui patrouille au Moyen-Orient, surveillait l’incident, a déclaré la porte-parole du Cmdr. Rebecca Rebarich. Les responsables irakiens n’ont pas immédiatement commenté l’incident.

Le Pola, avec un autre pétrolier, sert de stockage flottant de mazout à l’Organisation d’État irakienne de commercialisation du pétrole, a déclaré Sudharsan Sarathy, analyste pétrolier principal au sein de la société d’analyse de données Refinitiv. Les petits navires transportent le fioul jusqu’au navire, qui effectue ensuite des transferts de navire à navire dans le golfe Persique aux clients.

Sarathy a déclaré que le Pola effectuait un transfert de navire à navire avec le MT Nordic Freedom, un pétrolier battant pavillon des Bermudes. Dryad Global a publié une photo satellite qui, selon elle, montrait la Pola et la liberté nordique.

Les propriétaires du Nordic Freedom, la société Nordic American Tankers, n’ont pas pu être contactés immédiatement. Les actions de la société ont légèrement baissé tôt jeudi à la Bourse de New York à un peu moins de 3 $ l’action.

En 2019, les États-Unis ont accusé l’Iran d’une série d’attaques par mines de patelle contre des pétroliers près du détroit d’Ormuz, l’embouchure étroite du golfe Persique par laquelle 20% de tout le pétrole mondial passe. L’Iran nie être impliqué.

L’emplacement des pétroliers impliqués dans l’incident de jeudi se trouve juste au large de la frontière irakienne et iranienne, près de l’embouchure des fleuves Euphrate et Tigre dans le Shatt al-Arab. L’Iran est étroitement allié à l’Irak depuis l’invasion menée par les États-Unis en 2003 qui a renversé le dictateur Saddam Hussein, tout en armant et en aidant les milices dans le pays.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif sur Twitter a critiqué plus tôt jeudi Trump pour avoir gaspillé «des milliards de dollars pour faire voler des B52 et envoyer des armadas dans NOTRE région».

«Les renseignements irakiens indiquent un complot pour FABRIQUER un prétexte de guerre», a écrit Zarif, sans donner plus de détails. « L’Iran ne cherche pas la guerre mais défendra OUVERTURE ET DIRECTEMENT son peuple, sa sécurité et ses intérêts vitaux. »

Un responsable de la société de commercialisation du pétrole irakienne, SOMO, a déclaré à l’AP que le rapport faisait l’objet d’une enquête. «Nous examinons toujours l’incident pour comprendre ce qui s’est passé», a-t-il déclaré, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour parler aux médias.

Séparément en Irak, un engin explosif improvisé a explosé à proximité d’un convoi appartenant à une société irakienne fournissant un soutien logistique aux forces de la coalition américaine jeudi, ont indiqué des responsables de la police.

L’attaque dans le district de Yusifiyah au sud de la capitale, Bagdad, a causé des dégâts mineurs et a brièvement interrompu le convoi avant qu’il ne poursuive son chemin, ont indiqué les deux responsables. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux journalistes.

L’attaque était la dernière d’une série d’attaques récentes visant des camions transportant un soutien logistique vers les bases de la coalition en Irak. Aucune victime n’a été signalée dans les attaques.

Les rédacteurs d’Associated Press Isabel DeBre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Zeina Karam à Beyrouth ont contribué à ce rapport.