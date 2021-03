Bhagat Singh est né le 28 septembre 1907 à Lyallpur au Pendjab, qui fait maintenant partie du Pakistan et est connu sous le nom de Faisalabad. Avec ses compagnons Rajguru, Sukhdev, Azad et Gopal, Singh a combattu les Britanniques. Le groupe a été profondément affecté par l’assassinat de Lala Lajpat Rai. Avocat de profession, Rai a mené une protestation non violente contre la Commission Simon lors de sa visite à Lahore le 30 octobre 1928. La police britannique du Raj est revenue avec une force meurtrière, exécutant une charge au lathi. C’est au cours de cette accusation de lathi que Singh a été témoin d’une attaque brutale contre Rai, qui a subi de graves blessures lors de l’agression de la police et est finalement décédé le 17 novembre 1928, d’une crise cardiaque.

Une marche a été organisée mardi à Lahore au Pakistan en hommage à Bhagat Singh à l’occasion de son anniversaire de mort. Le combattant de la liberté révolutionnaire a été pendu ce jour-là en 1931 dans la prison de Lahore, avec Sukhdev et Rajguru, par le régime colonial en Asie du Sud. Une vidéo de la marche a été partagée sur Twitter où les gens ont été entendus chanter des slogans et faire l’éloge du rôle de Bhagat Singh dans la lutte pour la liberté en Inde. Des slogans d’Azadi ont également été soulevés sur l’événement. «Hommage à #BhagatSinghSherePunjab à Shadman Chowk Lahore où il a été pendu. L’héritage de Bhagat Singh, Sukhdev et Rajguru est vivant aujourd’hui plus que jamais (sic) », a écrit le Progressive Students ‘Collective of Pakistan en partageant la vidéo sur Twitter. Certaines personnes présentes à la marche ont été vues tenant des bougies.

