Des sites militaires houthis au Yémen touchés par des frappes aériennes américaines et britanniques

Adla Massoud et Rose Sunniva rapport:

Depuis le 7 octobre, Israël et les pays occidentaux ont tenté de freiner les réseaux financiers internationaux du Hamas, dans l’espoir d’entraver sa capacité à mener de nouvelles attaques.

Le fonctionnement précis des finances du groupe est tenu secret, mais les analystes ont rassemblé des estimations.

En tant qu’entité terroriste désignée par les États-Unis et l’UE, le Hamas est exclu du bénéfice de l’aide officielle que les États-Unis et l’UE fournissent à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en Cisjordanie occupée.

Avant de prendre le contrôle de la bande de Gaza en 2007, le Hamas s’appuyait principalement sur le financement de l’Iran, d’autres États sponsors comme la Syrie et le Soudan, et d’organisations caritatives, notamment des campagnes de financement participatif, avec une partie des fonds envoyés via des cryptomonnaies.

Une fois qu’elle contrôlait l’enclave, l’organisation générait des revenus en imposant des taxes sur les articles transportés via un vaste réseau de tunnels, contournant le point de passage officiel à la frontière égyptienne avec Gaza.

Il a également imposé des taxes aux civils et aux entreprises, en plus d’initier des frais pour l’immatriculation des véhicules, les permis, l’électricité, l’eau et les actes de naissance.

Selon les experts, le Hamas gagnait entre 350 et 630 millions de dollars par an grâce aux impôts, à l’extorsion, au contrôle des frontières et à d’autres moyens liés au contrôle de l’enclave.

