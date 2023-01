Des sites du Yémen et du Liban ajoutés à la liste des sites en péril de l’UNESCO

LE CAIRE (AP) – Un ancien royaume yéménite et un parc de foire en béton moderniste libanais ont été ajoutés mercredi à la liste des sites du patrimoine mondial en danger de l’UNESCO, les dernières entrées du Moyen-Orient.

Les sept monuments majeurs de l’ancien royaume yéménite de Saba et la Foire internationale Rachid Karami de Tripoli ont été inscrits sur la liste des agences onusiennes en “procédure d’urgence”, dans l’espoir de mieux préserver les sites délaissés. Désormais ajoutés, les deux sites auront accès à une assistance technique et financière renforcée, a déclaré l’UNESCO.

Le royaume yéménite préislamique de Saba, qui s’étendait autrefois de Sanaa à Marib, se trouve désormais sur l’une des principales lignes de front séparant les rebelles houthis des forces de la coalition saoudienne. La menace de destruction due au conflit en cours a été citée comme la principale raison d’ajouter les sept points de repère qui comprennent plusieurs temples anciens, un barrage et les ruines du vieux Marib.

Le conflit ruineux du Yémen a commencé en 2014 lorsque des rebelles soutenus par l’Iran sont descendus de la montagne et ont occupé la capitale, Sanaa, ainsi qu’une grande partie du nord du Yémen, renversant le gouvernement internationalement reconnu. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite – armée d’armes et de renseignements américains et britanniques – est entrée en guerre aux côtés du gouvernement yéménite en exil en mars 2015.

Un barrage de frappes aériennes dirigées par les Saoudiens a détruit des maisons historiques en terre dans le nord de Saada, le cœur historique des Houthis, et endommagé une grande partie de la vieille ville de plus de 2 500 ans dans le centre de Sanaa, également un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. En 2015, des frappes aériennes ont partiellement détruit une section du barrage de Great Marib, près du temple Awwam, l’un des sept points de repère.

La Foire internationale moderniste Rachid Karami du Liban a été conçue dans les années 1960 dans le cadre d’une politique plus large de modernisation du pays. Les pénuries de financement ont continuellement interrompu la construction avant que le site à moitié construit ne soit finalement abandonné après le déclenchement de la guerre civile au milieu des années 1970.

Ces dernières années, le site de 70 hectares (173 acres), dirigé par une salle de concert en forme de boomerang, a attiré l’attention de plusieurs promoteurs. L’UNESCO a déclaré avoir ajouté le site suite à des inquiétudes quant à son “état de conservation” et craint qu’une nouvelle rénovation ne porte atteinte à “l’intégrité du complexe”.

Depuis 2019, le Liban est plongé dans une crise économique, la monnaie ayant perdu plus de 90 % de sa valeur depuis lors. La crise financière a plongé les trois quarts de la population dans la pauvreté, des millions de personnes luttant pour faire face à l’une des inflations les plus fortes au monde.

Jack B. Jeffery, The Associated Press