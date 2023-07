Des sitcoms britanniques classiques comme ‘Allo ‘Allo! « contribué au vote sur le Brexit »

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Des sitcoms britanniques classiques telles que Fawlty Towers, Dad’s Army et ‘Allo ‘Allo! contribué au vote sur le Brexit, selon un universitaire.

Le professeur Gavin Schaffer a déclaré que le ton des émissions donnait un aperçu partiel de l’identité et de la culture politique qui ont conduit le pays à voter pour quitter l’Union européenne en 2016.

Une grande partie de cela est centrée sur les attitudes britanniques envers ses voisins européens, une grande partie de l’euroscepticisme britannique ne s’étant « jamais trop éloigné des soupçons enracinés dans la seconde guerre mondiale », a-t-il déclaré.

Citant Allo ‘Allo !, l’universitaire de l’Université de Birmingham a affirmé qu’il « révèle l’histoire d’une nation qui n’est toujours pas prête pour une intégration européenne plus poussée ».

Il a affirmé que l’émission des années 1980 – qui se concentre sur les épreuves et les tribulations de René Artois alors qu’il dirigeait un café dans la France occupée par les nazis – « a finalement parlé des différences fondamentales entre la Grande-Bretagne et ses voisins européens ».

« L’émission nous dit également quelque chose sur la façon dont les attitudes britanniques envers l’Europe changeaient et ne changeaient pas à la fin des années 80 et au début des années 90, alors que la Grande-Bretagne se rapprochait de ses voisins européens », a-t-il déclaré. Le gardien.

« Ce qui se cache dans l’ombre, c’est une nation profondément mal à l’aise avec ses voisins européens et avec elle-même. »

Une méfiance à l’égard de l’Europe a été délibérément installée comme l’éléphant dans la pièce de Fawlty Towers, a-t-il écrit dans le livre de Bloomsbury British Humor and the Second World War : ‘Keep Smiling Through’.

Diffusé après le référendum de 1975 où le Royaume-Uni a voté pour rester dans le Marché commun européen, Basil Fawlty a déclaré à un invité : « Je n’ai pas voté pour moi-même, très honnêtement.

« Mais, maintenant que nous y sommes, je suis déterminé à le faire fonctionner. »

Pendant ce temps, les stars de la comédie de guerre Dad’s Army sont décrites comme un exemple de personnages britanniques triomphant d’ennemis européens, a-t-il déclaré.

Dans un contexte plus moderne, l’affection continue pour le sens de l’humour des émissions indique un « angle mort britannique sur l’héritage de la guerre et les barrières entre la Grande-Bretagne et le reste de l’Europe », a ajouté le professeur Schaffer.