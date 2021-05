Des sirènes retentissent en Israël après le tir de 2 roquettes depuis Gaza (VIDEOS)

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont confirmé l’attaque, qui n’a fait aucune victime, affirmant qu’elle avait été menée par «Terroristes à Gaza».

REGARDER: Les terroristes à Gaza viennent de tirer 2 roquettes vers Israël. Le système de défense aérienne Iron Dome en a intercepté 1. Aucune victime israélienne n’a été signalée. (Crédit: Dadi Fold) pic.twitter.com/RNuW8KJAOh – Forces de défense israéliennes (@IDF) 9 mai 2021

Une vidéo publiée sur Twitter par Tsahal a capturé ce qui semble être le moment du lancement des fusées, tandis que des images d’Ashkelon montrent des flashs éclairant le ciel sombre, accompagnés du son de sirènes d’alerte rouges.

Plus d’images des interceptions du Dôme de fer sur Ashkelon (Vidéo: Edi Yisrael) pic.twitter.com/sK1241yHqO – Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 9 mai 2021

Dimanche également, des ballons incendiaires en provenance de Gaza ont provoqué près de 40 incendies dans le sud d’Israël au milieu d’une chaleur extrême, ont indiqué les services d’urgence. Les incendies se sont produits principalement dans des régions éloignées, à l’exception de trois dans des champs de blé, et n’ont pas causé de dommages importants. Cependant, plusieurs routes et une voie ferrée ont été temporairement bloquées alors que les pompiers se sont battus pour éteindre les flammes.

Une roquette a également été tirée sur le territoire israélien samedi soir, les FDI ayant riposté en détruisant un avant-poste du groupe armé du Hamas à Gaza avec une frappe de drone.

Les attaques ont eu lieu au milieu d’une montée des tensions entre les Israéliens et les Palestiniens, Jérusalem ayant connu plusieurs nuits d’affrontements qui ont fait des centaines de blessés. Les Palestiniens sont descendus dans la rue pour protester contre les expulsions forcées imminentes de familles palestiniennes de leurs maisons à Jérusalem-Est.

Il y a eu plus de rapports d’agitation en provenance de Jérusalem et de Haïfa dimanche, la police utilisant des grenades assourdissantes contre les Palestiniens, qui lançaient des pierres et tiraient des feux d’artifice sur eux. Au moins 10 manifestants ont été arrêtés à Haïfa, ont indiqué les médias locaux.

