Des sirènes de raid aérien retentissent dans toute l’Ukraine le matin de Noël

L’alerte au raid aérien est entrée en vigueur peu après 9 heures du matin dimanche et a couvert toutes les régions de l’Ukraine.

À Kyiv, certains habitants ont déclaré avoir entendu des explosions dans le ciel provenant d’armes de défense aérienne. En raison de la guerre et des déficits d’électricité dus aux frappes russes sur les infrastructures, la capitale ukrainienne est pour la plupart dépourvue de lumières et de décorations de Noël. Mais les autorités ont installé un arbre de Noël sur une place centrale qui est éclairée par des lumières alimentées par un générateur, de sorte qu’il a continué à briller même pendant les pannes fréquentes.

Dans un message de la veille de Noël, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a noté que les vacances “ont un arrière-goût amer pour nous cette année”.

« Le dîner à la table familiale ne peut pas être aussi savoureux et chaleureux. Il peut y avoir des chaises vides autour », a-t-il déclaré. « Et nos maisons et nos rues ne peuvent pas être aussi brillantes. Et les cloches de Noël peuvent sonner moins fort et de manière inspirante. Par des sirènes de raid aérien, ou pire encore – des coups de feu et des explosions.