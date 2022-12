Des sirènes de raid aérien retentissent à travers l’Ukraine le matin de Noël

L’Ukraine célèbre Noël comme fête nationale le 25 décembre – conformément au calendrier occidental – ainsi que le 7 janvier, pour les églises observant la fête religieuse orthodoxe orientale.

En raison de la guerre et des déficits d’électricité dus aux frappes russes sur les infrastructures, la capitale ukrainienne est pour la plupart dépourvue de lumières et de décorations de Noël. Mais les autorités ont installé un arbre de Noël sur une place centrale qui est éclairée par des lumières alimentées par un générateur, de sorte qu’il a continué à briller même pendant les pannes fréquentes.

Samedi, quelques heures après que les bombardements russes ont ravagé le centre de la ville méridionale de Kherson, tuant au moins 10 personnes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les vacances “ont un arrière-goût amer pour nous cette année”.

« Le dîner à la table familiale ne peut pas être aussi savoureux et chaleureux. Il peut y avoir des chaises vides autour », a-t-il déclaré dans un message de la veille de Noël. « Et nos maisons et nos rues ne peuvent pas être aussi brillantes. Et les cloches de Noël peuvent sonner moins fort et de manière inspirante. Par des sirènes de raid aérien, ou pire encore – des coups de feu et des explosions.

Dimanche, l’armée ukrainienne a déclaré que trois experts en déminage avaient été tués dans une explosion dans la région de Kherson alors qu’ils enlevaient des mines et des munitions non explosées après le retrait de l’armée russe de la région le mois dernier.