Des singes tombent morts des arbres au Mexique alors qu’une vague de chaleur brutale est liée à des « morts massives »

Des singes hurleurs tombent morts des arbres dans les forêts tropicales du sud-est du Mexique, et les autorités ont annoncé lundi qu’elles enquêtaient pour savoir si la chaleur extrême tuait ces animaux en voie de disparition. Les autorités n’ont pas donné de bilan exact, mais les médias locaux rapportent que jusqu’à 85 primates sont morts.

Selon le ministère de l’environnementles causes envisagées incluent « le coup de chaleur, la déshydratation, la malnutrition ou la fumigation des cultures avec des pesticides ».

Le ministère a indiqué que des études seraient menées pour exclure la présence d’un virus ou d’une maladie.

Des températures allant jusqu’à 113 degrés Fahrenheit ont été enregistrées dans les États du sud du Chiapas et du Tabasco, où des décès ont été signalés.

Le groupe de préservation de la faune sauvage COBIUS, basé à Tabasco, a signalé des « morts massives » de primates.

Des volontaires observent des singes Saraguato (Alouatta palliata) morts en raison de la sécheresse et des températures élevées à Buena Vista, Comalcalco, Mexique, le 18 mai 2024. Luis Manuel López / REUTERS



« Cela est très probablement dû à des raisons climatiques, mais nous ne pouvons pas exclure d’autres causes importantes », a déclaré l’organisation dans un communiqué, ajoutant un appel au public : « Si vous voyez des singes faibles et apparemment souffrant de chaleur ou de déshydratation, s’il vous plaît essayez de hisser un seau d’eau avec une corde pour qu’ils puissent boire. »

Selon National géographiqueles singes hurleurs vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud et quittent rarement la cime des arbres où ils se nourrissent dans la canopée forestière.

Une source de la Protection civile de Tabasco a déclaré à l’agence de presse Reuters que des singes étaient morts dans trois municipalités de l’État.

Le président Andres Manuel López Obrador, originaire de Tabasco, a également évoqué la chaleur extrême comme cause probable.

« La chaleur est très forte. Depuis que je visite ces Etats, je ne l’ai jamais ressentie autant qu’aujourd’hui », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les autorités et les défenseurs de l’environnement ont effectué des patrouilles pour fournir de l’eau et de la nourriture, principalement des fruits, afin d’aider les singes à rester hydratés, a indiqué l’institut de protection civile de Tabasco.

Plus tôt ce mois-ci, le Mexique a signalé températures record dans 10 villesy compris la capitale.

La hausse des températures survient alors que le pays est également aux prises avec une grave sécheresse et une crise de l’approvisionnement en eau. La ville de Mexico, qui abrite près de 22 millions d’habitants, souffre diminution des réserves d’eau — et les experts affirment qu’elle est sur le point de ne plus être en mesure de fournir suffisamment d’eau douce aux résidents.