Des singes hurleurs tombent morts des arbres au Mexique lors d’une vague de chaleur brutale

MEXICO (AP) — Il fait si chaud au Mexique que des singes hurleurs tombent morts des arbres.

Au moins 83 de ces primates de taille moyenne, connus pour leurs cris rugissants, ont été retrouvés morts dans l’État de Tabasco, sur la côte du Golfe. D’autres ont été secourus par les habitants, dont cinq ont été transportés d’urgence chez un vétérinaire local qui s’est battu pour les sauver.

« Ils sont arrivés dans un état critique, avec déshydratation et fièvre », a déclaré le Dr Sergio Valenzuela. « Ils étaient mous comme des haillons. C’était un coup de chaleur.

Alors que la vague de chaleur brutale au Mexique a été associée à la mort d’au moins 26 personnes depuis mars, les vétérinaires et les sauveteurs affirment qu’elle a tué des dizaines, voire des centaines de singes hurleurs.

Dans la ville de Tecolutilla, Tabasco, les singes morts ont commencé à apparaître vendredi, lorsqu’une équipe locale de pompiers et de secours volontaires s’est présentée avec cinq des créatures dans le plateau du camion.

Normalement assez intimidants, les singes hurleurs sont musclés et peuvent mesurer environ 60 centimètres de haut, avec une queue aussi longue. Ils sont équipés de grandes mâchoires et d’une redoutable série de dents et de crocs. Mais surtout, ils sont connus pour leurs rugissements de lion, qui cachent leur taille.

« Ils (les volontaires) ont demandé de l’aide, ils m’ont demandé si je pouvais examiner certains des animaux qu’ils avaient dans leur camion », a déclaré Valenzuela lundi. « Ils ont dit qu’ils n’avaient pas d’argent et m’ont demandé si je pouvais le faire gratuitement. »

Le vétérinaire a mis de la glace sur leurs petites mains et pieds mous et les a branchés à des perfusions intraveineuses contenant des électrolytes.

Jusqu’à présent, les singes semblent en voie de guérison. Autrefois apathiques et faciles à manipuler, ils sont désormais dans des cages au bureau de Valenzuela. « Ils se rétablissent. Ils sont agressifs… ils mordent à nouveau », a-t-il déclaré, soulignant que c’est un signe sain pour ces créatures habituellement furtives.

La plupart n’ont pas cette chance. Le biologiste de la faune Gilberto Pozo a dénombré environ 83 animaux morts ou mourants au sol sous les arbres. La mortalité a commencé vers le 5 mai et a atteint son apogée au cours du week-end.

« Ils tombaient des arbres comme des pommes », a déclaré Pozo. « Ils étaient dans un état de déshydratation sévère et ils sont morts en quelques minutes. » Déjà affaibli, Pozo affirme que les chutes de plusieurs dizaines de mètres infligent des dégâts supplémentaires qui achèvent souvent les singes.

Pozo attribue ces décès à une « synergie » de facteurs, notamment la chaleur élevée, la sécheresse, les incendies de forêt et l’exploitation forestière qui prive les singes d’eau, d’ombre et des fruits qu’ils mangent.

Pour les habitants de l’état torride, marécageux et couvert de jungle du Tabasco, le singe hurleur est une espèce emblématique et chérie ; la population locale dit que les singes leur indiquent l’heure de la journée en hurlant à l’aube et au crépuscule.

Pozo a déclaré que la population locale – qu’il connaît grâce à son travail avec le groupe de conservation de la biodiversité d’Usumacinta – a essayé d’aider les singes qu’ils voient autour de leurs fermes. Mais il note que cela pourrait être une arme à double tranchant.

« Ils tombaient des arbres, et les gens ont été déplacés, et ils sont allés aider les animaux, ils leur ont distribué de l’eau et des fruits », a déclaré Pozo. « Ils veulent s’occuper d’eux, principalement des bébés singes, et les adopter. »

« Mais non, la vérité est que les bébés sont très délicats, ils ne peuvent pas être dans une maison où il y a des chiens ou des chats, car ils contiennent des agents pathogènes qui peuvent potentiellement être mortels pour les singes hurleurs », a-t-il déclaré, soulignant qu’ils doivent être réhabilités. et relâché dans la nature.

Le groupe de Pozo a mis en place des centres de récupération spéciaux pour les singes (il abrite actuellement cinq singes, mais des oiseaux et des reptiles ont également été touchés) et tente de constituer une équipe de vétérinaires spécialisés pour prodiguer aux primates les soins dont ils ont besoin.

Le gouvernement fédéral a reconnu tardivement le problème lundi, le président Andrés Manuel López Obrador affirmant en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux. Il a félicité Valenzuela pour ses efforts et a déclaré que le gouvernement chercherait à soutenir ce travail.

López Obrador a reconnu le problème de la chaleur – « Je ne l’ai jamais ressenti aussi mal que ça » – mais il a également beaucoup de problèmes humains à gérer.

Le 9 mai, au moins neuf villes du Mexique avaient établi des records de température, Ciudad Victoria, dans l’État frontalier de Tamaulipas, enregistrant une température torride de 117 F (47 C).

Avec des précipitations inférieures à la moyenne dans presque tout le pays jusqu’à présent cette année, des lacs et les barrages s’assèchent, les réserves d’eau s’épuisent et les autorités ont dû acheminer de l’eau par camion pour tout, des hôpitaux aux équipes de lutte contre les incendies. Les faibles niveaux des barrages hydroélectriques ont contribué aux pannes d’électricité dans certaines régions du pays.

Les consommateurs ressentent également la chaleur. Lundi, la chaîne nationale de magasins de proximité OXXO – la plus grande du pays – a annoncé qu’elle limitait les achats de glace à seulement deux ou trois sacs par client dans certains endroits.

« Dans une période de températures élevées, OXXO prend des mesures pour assurer l’approvisionnement en produits de nos clients », a déclaré la société mère FEMSA dans un communiqué. « Les limites imposées à la vente de glace en sac visent à garantir qu’un plus grand nombre de clients puissent acheter ce produit. »

Mais pour les singes, ce n’est pas une question de confort, mais de vie ou de mort.

« Il s’agit d’une espèce sentinelle », a déclaré Pozo, faisant référence à l’effet canari dans une mine de charbon où une espèce peut en dire long sur un écosystème. «Cela nous dit quelque chose sur ce qui se passe avec le changement climatique.»

