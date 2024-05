Des singes hurleurs tombent des arbres au milieu de la vague de chaleur brutale au Mexique

« Les animaux nous envoient un avertissement, car ils sont des sentinelles de l’écosystème », a déclaré le Dr Pozo à propos des singes. « S’ils ne vont pas bien, c’est qu’il se passe quelque chose. »

Les scientifiques enquêtant sur ces décès ne savent toujours pas exactement ce qui les a causés. Mais ils émettent l’hypothèse que des températures plus chaudes pourraient s’être combinées à une confluence d’autres facteurs – notamment les incendies, la déforestation et l’exploitation forestière – qui ont coincé les singes dans des zones forestières plus petites, avec peu d’ombre, de nourriture ou d’eau. Les scientifiques n’ont pas encore exclu la possibilité d’agents pathogènes, mais une autopsie récente sur l’un des singes n’a montré aucun signe de grippe, y compris la grippe aviaire, ou de Covid-19, a déclaré le Dr Pozo.

Les singes hurleurs à manteau sont l’un des plus grands primates du Mexique et d’Amérique centrale, mesurant environ 25 pouces en moyenne. Couverts d’une épaisse fourrure noire, ils sont connus pour leurs cris graves et gutturaux. Ils mangent des fruits et des feuilles, qui constituent également l’une de leurs principales sources d’eau. Les scientifiques soupçonnent que la sécheresse a asséché les feuilles et les ruisseaux, rendant plus difficile l’hydratation des singes.

L’espèce, que l’on trouve aussi loin au sud que le Pérou, est considérée comme vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Mais la sous-espèce mexicaine est en pire état et a été classée comme en voie de disparition.

Au Mexique, la chaleur a contribué à déclencher la sécheresse dans une grande partie du pays et la capitale manque d’eau. Les changements environnementaux ont très probablement exercé davantage de pression sur les petits mammifères du Mexique. L’État de Tabasco abrite une grande partie du bétail du pays et est l’un des plus fortement déforesté États du Mexique. À mesure que les fermes se sont développées dans la région, les forêts tropicales où vivent les singes ont diminué.