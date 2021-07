Des singes font irruption dans l’école de Gwalior, l’un est assis sur la chaise du directeur

Récemment, des singes ont dominé les médias sociaux alors que plusieurs vidéos d’eux mettant en place des actes bizarres ont fait surface en ligne. Tout le monde sait que les singes et les humains sont tous deux des primates. Comme ils sont nos plus proches parents vivants, il n’est pas surprenant qu’ils figurent sur la liste des animaux les plus intelligents. Mais un singe s’estimait si qualifié qu’il occupait le fauteuil du directeur de l’école publique du Madhya Pradesh.

Une vidéo qui est devenue virale et qui est largement partagée mettait en vedette des singes traînant dans une salle de classe. Une troupe de singes avait fait irruption à l’intérieur d’une école publique à Gwalior. Alors que plusieurs singes erraient et jouaient dans les classes, l’un d’eux s’asseyait sur la chaise du principal. Dans la vidéo, il a été vu en train de jouer avec le plastique qui était enroulé autour de la chaise.

Avec le personnel de l’école debout autour de lui, il semblait avoir peur. Après avoir profité de son temps sur la chaise, il a sauté et a couru à l’extérieur du bureau.

Ce n’est pas la première fois que des singes, en particulier dans le Madhya Pradesh, laissent les internautes divisés. Il y a quelques jours, une vidéo d’un argent buvant de l’alcool dans un ‘theka’ de MP a pris d’assaut Internet. La vidéo aurait été tournée dans le district de Mandla, dans l’État.

La vidéo montrait l’animal assis sur une table près d’un lot de bouteilles d’alcool. De plus, il a été vu en train de saisir une bouteille d’alcool et d’en ouvrir le couvercle avec la bouche. Étonnamment, au lieu de l’arrêter, les badauds et le propriétaire du magasin lui-même l’ont encouragé à ouvrir la bouteille. Une fois qu’il l’a fait avec succès, la foule l’a applaudi.

Comment oublier le singe qui voyage dans le métro de Delhi ?

Le clip a suscité des réactions hilarantes sur Internet, alors que beaucoup ont trouvé le clip amusant, certains se sont demandé comment il avait pu monter à bord du train. Bien que les autorités du métro de Delhi n’aient pas pu confirmer l’incident, elles ont contacté la personne qui avait partagé le clip sur son compte Twitter.

Quelle est votre vidéo préférée du lot ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici