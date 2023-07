Des «singes» battant du tambour et des «perroquets» dansants célèbrent le 100e anniversaire du zoo de Mexico

MEXICO CITY (AP) – Des centaines de personnes ont célébré jeudi le 100e anniversaire du zoo de Chapultepec à Mexico avec un défilé de costumes mettant en vedette une fanfare de lions et d’enfants déguisés en oiseaux ou en papillons.

D’autres fêtards se sont déguisés en perroquets dansants, en zèbres acrobates et il y avait même des singes battant du tambour au zoo de Chapultepec, qui a été fondé en 1923 dans un parc de la ville du même nom.

Le zoo bien-aimé attire environ 5 millions de visiteurs par an. Mais ce n’est pas sans défis.

La dentiste Diana Godínez a brandi une pancarte indiquant : « Les animaux du zoo ont besoin de meilleurs habitats et d’un meilleur traitement. »

Reflétant les changements dans la philosophie du zoo au fil des ans, le zoo est passé d’un simple dépôt d’animaux. Fernando Gual Sill a déclaré que le zoo est désormais « un centre de conservation de la faune » qui protège les espèces menacées.

Le Mexique a une histoire longue et troublée liée à sa fascination pour les animaux exotiques. De nombreux lions et éléphants ont été effectivement abandonnés après que le Mexique a interdit les actes d’animaux dans les cirques en 2015.

Et les barons de la drogue et autres gardent régulièrement des animaux exotiques comme des lions, des tigres et des zèbres, parfois dans des enclos inappropriés dont certains s’échappent périodiquement.

