Des sikhs afghans cherchent refuge en Inde en raison de persécutions religieuses dans leur pays

Des sikhs vivant en Afghanistan se sont envolés mercredi pour New Delhi en Inde, car la crise dans leur pays les a rendus difficiles à maintenir chez eux.

La communauté sikhe, comme d’autres minorités religieuses, a été la cible continue de la violence en Afghanistan.

Les sikhs afghans, y compris des femmes et des enfants, ont été vus en train de retrouver leurs amis et leur famille à l’extérieur de l’aéroport de New Delhi alors que les réfugiés cherchaient un abri et s’installaient sur des terres indiennes.

“Outre la situation du régime taliban en Afghanistan, il y a aussi d’autres groupes militants qui veulent s’emparer du pays”, a déclaré un sikh afghan qui est retourné en Inde.

Les sikhs sont une minorité religieuse dans un Afghanistan largement musulman, comprenant environ 300 membres de la famille avant la chute du pays aux mains des talibans.

Beaucoup avaient quitté le pays à la suite de la prise de contrôle, selon des membres de la communauté et des médias.

Il reste encore des centaines de Sikhs qui attendent des visas pour fuir l’Afghanistan et chercher refuge dans d’autres pays.