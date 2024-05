Des signes subtils sur vos doigts qui pourraient indiquer que vous êtes à risque de cancer

Une étude a affirmé qu’un changement subtil dans notre corps signifie que nous pourrions être à risque de cancer – et c’est un endroit auquel on ne s’attendrait peut-être pas.

Environ 167 000 personnes meurent chaque année du cancer au Royaume-Uni, selon Macmillance qui signifie qu’il est important de garder un œil sur tout changement dans votre corps qui pourrait signifier quelque chose de sinistre.

Nous savons que des symptômes tels qu’une perte de poids inexpliquée, des changements dans les habitudes de selles ou de vessie, des bosses et de nouveaux grains de beauté doivent être examinés – mais avez-vous déjà pensé à vérifier également vos mains pour déceler des signes ?

Il s’avère que nos ongles pourraient également révéler des signes avant-coureurs.

Selon un nouveau étudedes modifications de vos ongles pourraient potentiellement être le symptôme d’un syndrome pouvant augmenter votre risque de cancer.

Un changement important à surveiller sur vos ongles est l’apparition d’une ligne sombre descendant verticalement le long de l’ongle, du lit de l’ongle jusqu’à la pointe.

Les lignes sont connues scientifiquement sous le nom de mélanonychie et peuvent être de couleur brune ou noire.

Une décoloration ne signifie pas nécessairement que vous devez vous inquiéter immédiatement, car le changement peut également être causé par un traumatisme ou une grossesse. Les personnes au teint plus foncé sont également plus susceptibles de développer des rides.

Cependant, cela vaut la peine de les faire vérifier pour exclure tout élément sinistre, d’autant plus que des études récentes ont révélé que cela pourrait être un signe du syndrome de prédisposition tumorale BAP1.

Les rayures sur les ongles sont quelque chose à surveiller (JAMA Network)

Selon l’Institut national du cancer des États-Unis, ce syndrome rare est causé par une mutation génétique affectant un gène qui empêche l’organisme de se développer en cancer.

La mutation signifie que vous courez un risque plus élevé de développer des tumeurs de la peau, des yeux, des reins et du mésothélium (le tissu qui tapisse la poitrine et l’abdomen).

Ces tumeurs peuvent se développer à tout âge et connaissent une croissance rapide. Il est toutefois important de noter que toutes les personnes porteuses de la mutation ne développeront pas un cancer. Des tumeurs bénignes peuvent également survenir.

Un autre signe à surveiller est une petite zone épaissie se développant sous l’ongle avec une ligne blanche.

Les autres changements dans vos ongles que vous devriez vérifier sont :

Les ongles se détachent du lit

Rougeur et gonflement autour de l’ongle

Pigment irrégulier (comme les couleurs vertes ou noires)

Décoloration de la peau autour de l’ongle

Tout autre changement important des ongles, tel que des fentes, des fissures ou des déformations.

Cela fait suite à une nouvelle étude. (Photo de Getty)

Étonnamment, vos doigts peuvent également révéler si vous risquez de développer un cancer du poumon, l’clubing des ongles étant considéré comme un signe avant-coureur de la maladie. Les cancers souvent associés au clubbing sont le cancer du poumon et le mésothéliome.

Le clubbing est un symptôme courant de problèmes liés au cœur ou aux poumons ainsi que de maladies telles que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

