Des signes que Poutine, gonflé, prend régulièrement du botox et des produits de comblement après des années de stéroïdes dans une recherche désespérée de jeunesse éternelle

VLADIMIR Poutine utilise régulièrement du botox et des produits de comblement des joues pour maintenir son image dans une recherche désespérée de jeunesse éternelle, affirment les experts.

Le tyran russe est constamment sous l’œil vigilant des forces d’opposition et des détectives des médias sociaux qui pinaillent chaque aspect de sa santé.

Vladimir Poutine aurait subi une forme de chirurgie plastique en raison de changements sur son visage au cours des 10 dernières années. Crédit : AP

Le président russe avait l’habitude d’avoir un look plus maigre et plus mince Crédit : AFP

Poutine semble désormais avoir un visage plus gonflé et plus rond Crédit : Alamy

Alors que les spéculations sur les problèmes internes de Poutine se poursuivent, les traits de son visage ne peuvent être ignorés.

Malgré une différence de dix ans, Poutine paraît plus jeune aujourd’hui qu’il y a dix ans.

Les experts affirment désormais qu’il existe des preuves claires que l’ancien espion a subi de nombreuses procédures au fil des années pour améliorer son apparence.

Des photos plus récentes de l’ancien espion, notamment, confortent ces théories, qui circulent depuis 2011.

En conséquence, le leader mondial a été qualifié d’addict à la chirurgie esthétique.

S’adressant au Sun, le chirurgien esthétique britannique Gerard Lambe est catégorique sur le fait que tous les signes conduisent Poutine à recevoir régulièrement des injections de botox et de produits de comblement.

« L’apparence de M. Poutine a subi un changement radical au fil des années », a-t-il déclaré.

« Et même si cela est sans aucun doute dû en partie à l’âge et au stress et aux tensions liés au fait d’être un leader mondial incompris, je peux voir qu’il a subi une intervention cosmétique.

« Les changements les plus importants que je constate concernent la forme de son visage, ce qui est probablement dû au remplissage des joues, mais cela est souvent exagéré dans le but d’éviter un lifting – c’est quelque chose que je vois régulièrement dans ma clinique.

« Il a peut-être reçu des injections de graisse pour combler les creux des joues et des tempes également. »

M. Lambe déclare également que la région sous les yeux de Poutine a changé « considérablement » par rapport aux images précédentes.

Il confirme que c’est le résultat d’une chirurgie correctrice.

Il a déclaré: « Ceux-ci doivent avoir été corrigés chirurgicalement avec ce que l’on appelle une opération de blépharoplastie inférieure.

« Il a un front beaucoup plus lisse et cela sera dû à une combinaison d’injections régulières de botox et de produits de comblement.

« Il semble également avoir une peau plus lisse, ce qui peut être dû à des peelings cutanés réguliers. »

Les commentaires de M. Lambe sont suivis par le pharmacien et rédacteur médical Randall Higgins.

Il a déclaré au Sun : « Le passage d’un visage plus mince et plus ridé à une silhouette plus gonflée et plus robuste pourrait potentiellement indiquer plusieurs choses.

« Du point de vue des soins de la peau, la nette différence dans la forme du visage de Poutine, avec certains soupçonnant peut-être un remplissage des joues, correspond aux procédures cosmétiques modernes axées sur le repulpage ou le remodelage du visage. »

S’il est naturel de supposer que Poutine souhaite simplement paraître plus jeune que son âge, certains voient une signification plus profonde dans le fait que le caïd russe modifie son apparence.

Le médecin et ancien ministre britannique des Affaires étrangères, Lord David Owen, estime que les injections de remplissage de Poutine pourraient être le résultat de son propre pouvoir et de son auto-obsession.

Il a déclaré au Sun : « La recherche de la jeunesse éternelle est assez courante parmi les très riches et les plus puissants.

« Ce que j’ai beaucoup écrit au fil des années, ce sont les dangers de ce que j’appelle le syndrome de l’orgueil chez les dirigeants – principalement ceux de la politique et des affaires qui ont exercé le pouvoir pendant de longues périodes.

« En fin de compte, leur pouvoir – pour utiliser une expression courante – leur est monté à la tête ».

« Poutine semble en souffrir. »

Ce n’est pas seulement le botox et les produits de comblement qui ont été associés à la cause profonde du visage bouffi de Poutine.

De nombreuses théories prétendent qu’il a pris des stéroïdes, mais on ne sait pas si c’est pour renforcer son physique machiste ou contrecarrer ses rumeurs de diagnostic de cancer.

M. Owen a ajouté : « Au départ, lorsque les spéculations ont commencé selon lesquelles le visage de Poutine avait changé au fil des années, je pensais qu’il prenait des corticostéroïdes et peut-être probablement des stéroïdes anabolisants sous forme de renforcement musculaire. »

Le président russe a souvent été photographié torse nu et exhibant son physique machiste alors qu’il montait à cheval ou lors de parties de chasse.

Force est de constater que l’ancien espion est fier de son apparence.

Mais quelles que soient les raisons invoquées par Poutine pour justifier sa prétendue prise de stéroïdes, les signes révélateurs de leurs effets deviennent de plus en plus difficiles à cacher.

L’entraîneur personnel et écrivain primé, James Dixon, a déclaré au Sun que savoir quels stéroïdes Poutine pourrait prendre est crucial pour mieux comprendre sa situation.

Il a déclaré : « Les changements sur le visage de M. Poutine, comme les joues plus pleines, vont de pair avec certains des signes évidents de l’utilisation de stéroïdes que l’on voit souvent dans le monde du fitness.

« Les stéroïdes, sous toutes sortes de formes, pourraient totalement provoquer ce genre de changement dans l’apparence d’une personne.

« Si c’est pour des raisons médicales, les corticostéroïdes sont souvent utilisés pour traiter l’inflammation.

« Dans le cas de maladies très graves comme le cancer, ils peuvent faire partie du plan de traitement pour atténuer les symptômes et les effets secondaires.

« En fitness et en musculation, les stéroïdes anabolisants sont parfois utilisés pour augmenter la croissance musculaire et la capacité physique.

« Il est important de connaître la différence entre les stéroïdes anabolisants destinés à la performance physique et les corticostéroïdes à usage médical – le contexte et les conséquences impliquées sont cruciaux. »

Le Dr Higgins ajoute que les corticostéroïdes sont connus pour provoquer un visage plus rond ou « visage lunaire » – une expression que beaucoup ont utilisée pour décrire le changement d’apparence de Poutine.

« Même s’ils sont couramment utilisés en médecine pour traiter l’inflammation, ils peuvent rendre le visage visiblement gonflé et modifier l’emplacement de la graisse, en particulier au niveau du visage », a-t-il déclaré.

« Compte tenu de l’image machiste bien connue de Poutine et de sa pratique d’activités physiquement difficiles, c’est une théorie qui a du poids. »

Il existe une croyance répandue selon laquelle Poutine prend des stéroïdes pour conserver son physique machiste. Crédit : Getty

Le président russe a souvent été photographié torse nu alors qu’il montait à cheval ou partait à la chasse. Crédit : Reuters