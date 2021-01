NOUVELLE-ORLÉANS: Des signes indiquent une nouvelle ère pour les Saints de la Nouvelle-Orléans, même s’il reste une opportunité de garder ensemble une grande partie du jeune noyau qui a propulsé le club vers quatre titres NFC Sud consécutifs.

Les Saints doivent être prêts pour que Drew Brees prenne sa retraite après avoir commencé comme quart-arrière pendant 15 ans. Ils doivent également décider comment aborder les pourparlers de prolongation avec d’éminents jeunes joueurs tels que le demi de coin Marshon Lattimore, le leader du limogeage Trey Hendrickson et le plaqueur droit Ryan Ramczyk, entre autres.

Le potentiel de bouleversement de l’alignement plus important que d’habitude cette intersaison est la raison pour laquelle la défaite 30-20 de dimanche contre Tampa Bay lors de la ronde de division des séries éliminatoires de la NFC a été particulièrement décourageante pour un certain nombre de joueurs des Saints.

Ils ont remporté leur quatrième titre consécutif dans la NFC Sud, pour se retrouver à court d’un Super Bowl lors d’une quatrième série consécutive. À la fin des trois saisons précédentes, il y avait une relative certitude quant aux joueurs de première ligne susceptibles de revenir. Maintenant, beaucoup moins.

Les gars sont conscients de la façon dont les contrats et tout le reste fonctionnent et qui va partir et différentes choses comme ça, a déclaré le plaqueur défensif Sheldon Rankins, un choix de premier tour de sélection de 2016 qui devrait devenir un agent libre cette intersaison.

Nous avions vraiment l’impression que c’était une année, avec le talent que nous avons et les gars que nous pouvions lancer sur les gens, que c’était une année où nous avons vraiment pu capitaliser et être en mesure de faire cette course, a poursuivi Rankins. «De toute évidence, nous n’avons pas pu le faire, nous avons échoué, mais c’est définitivement quelque chose auquel nous avons pensé.

Le centre Ryan McCoy a déclaré lundi qu’il n’avait pas regardé les coupures vidéo du match de dimanche comme il le ferait normalement parce qu’il ne pouvait pas le supporter.

Celui-ci a fait mal, a déclaré McCoy. «Celui-ci fait très mal.

Pourtant, Rankins voit une forte culture de franchise construite par l’entraîneur Sean Payton et un noyau de joueurs talentueux qui sont relativement certains d’être de retour, notamment le demi offensif Alvin Kamara, le receveur Michael Thomas et le secondeur Demario Davis, qui pourraient aider les Saints à maintenir le succès à l’avenir.

La fondation qu’ils ont mise en place est belle, quelque chose que tout le monde voudrait être autour, a déclaré Rankins. Je pense que cela est de bon augure pour l’avenir.

APPELER UNE CARRIÈRE?

Brees, qui a eu 42 ans vendredi dernier et est le leader de tous les temps de la NFL en verges par la passe, n’a pas fait connaître ses intentions publiquement. Il a refusé même après la défaite en séries éliminatoires de dimanche pour confirmer les récentes spéculations répandues sur ses projets de retraite après cette saison. Mais Brees n’a également donné aucune indication qu’il envisage sérieusement de jouer la saison prochaine non plus.

Les deux dernières saisons ont été difficiles pour lui physiquement. Il a raté cinq matchs en 2019 en raison d’une blessure à la main qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il en a raté quatre autres cette saison avec de multiples côtes fracturées et un poumon effondré.

Pourtant, Brees avait une fiche de 9-3 en tant que partant tout en complétant 70,5% de ses passes pour 2942 verges et 24 touchés contre six interceptions au cours de la saison régulière. Il a également remporté un match éliminatoire contre Chicago avant son pire match de la saison, marqué par trois interceptions et un minimum de 134 verges en carrière contre les Buccaneers.

Rankins a déclaré qu’il était fou de penser à l’idée que Brees pourrait être fait dans la NFL.

Il le fait à un niveau aussi élevé depuis si longtemps, a déclaré Rankins. «Cela ne m’a pas vraiment plu juste parce que je sais qu’il peut toujours y aller et concourir et être l’un des meilleurs de la ligue.

Les Saints ont soigné Taysom Hill, qui a commencé quatre matchs cette saison alors que Brees était absent, en tant que quart-arrière du club du futur. La Nouvelle-Orléans pourrait également essayer d’attirer Jameis Winston pour une autre saison. D’autres options pourraient se présenter si d’autres équipes choisissaient de passer d’éminents vétérans avec de gros contrats, de la même manière qu’Indianapolis a débarqué Philip Rivers en 2020.

PRÉOCCUPATIONS FONDAMENTALES

Les Saints ont des options d’équipe pour garder Lattimore et Ramczyk, mais emprunter cette voie pourrait créer des difficultés salariales. Il pourrait être plus avantageux pour les Saints d’atteindre des extensions à long terme, les deux étalant le plafond atteint en 2021 sur les années suivantes.

AGENTS GRATUITS SANS RESTRICTIONS

Comme Rankins, le leader du limogeage des Saints 2020, Trey Hendrickson, devrait devenir un agent libre. Après des premières années relativement calmes de sa carrière depuis son repêchage en 2017, il a éclaté à sa quatrième saison avec 13 1/2 sacs, ce qui était à égalité au deuxième rang de la NFL. Après une saison comme celle-là, il pourrait exiger plus d’un prix que les saints ne sont prêts à payer.

Sécurité Marcus Williams et le secondeur Alex Anzalone sont d’autres membres de la classe de repêchage 2017 des Saints qui devraient également devenir des agents libres.

CANDIDATS CAP CASUALTY

On s’attend à ce que les saints soient confrontés à des défis de plafond salarial cette intersaison, ce qui pourrait signifier soit des renégociations ou la libération pure et simple de certains vétérans productifs.

Le secondeur Kwon Alexander a un contrat reporté appelant à environ 25 millions de dollars de salaire de base au cours des deux prochaines saisons. L’ailier serré Jared Cook, le plaqueur défensif Malcom Brown et le joueur de ligne offensive Nick Easton sont d’autres vétérans qui pourraient être coupés s’ils ne renégocient pas plus de contrats amicaux.

Il en va de même pour le demi de coin partant Janoris Jenkins et le receveur Emmanuel Sanders, qui ont chacun une saison restante sur leurs contrats.

