Des signes effrayants qui ont révélé la culpabilité du mari pour le meurtre de sa femme disparue après avoir enterré le corps près de 1,2 million de livres sterling

C’est le moment effrayant où un mari tueur a exposé sa culpabilité d’avoir assassiné sa femme après qu’elle ait disparu “de la face de la terre”.

Adrian Prout a étranglé sa femme Kate, 55 ans, dans leur ferme de 1,2 million de livres sterling à Redmarley D’Abitot, Gloucs, en 2007.

Adrian Prout a révélé sa culpabilité en se faisant griller par des flics Crédit : Quête Rouge

Le monstre a assassiné sa femme Kate puis a affirmé qu’elle l’avait abandonné Crédit : document

Le monstre s’est ensuite versé un verre de whisky et a enveloppé le corps de Kate dans un rideau avant de la jeter dans sa Land Rover.

Après avoir bu au pub local, il s’est rendu dans un bois et a creusé un trou où il a placé le corps de sa femme.

L’ancien homme d’affaires a déclaré à la police que Kate avait disparu après être sortie en trombe pour “le liquider” après une série de disputes.

Prout a été reconnu coupable du meurtre de l’ex-enseignant, mais il a fallu encore quatre ans avant qu’il ne dise enfin à la police où trouver le corps de Kate.

Documentaire Faking Il a maintenant révélé comment Prout a révélé sa culpabilité alors qu’il avait menti à la police des années avant de faire ses aveux macabres.

Dans son entretien, il dit aux policiers qu’il n’a eu aucun contact avec sa femme depuis sa disparition.

Mais l’expert en langage corporel, le Dr Cliff Lansley, a déclaré: “Prout a signalé la disparition de sa femme, mais nous sentons un rat ici parce qu’il se passe plusieurs choses.

“Tout d’abord, il est serré et tendu. Il a les mains serrées dans la position défensive protégeant son aine, ce que nous voyons souvent lorsque les gens se sentent inquiets ou nerveux.

“Nous voyons des manipulations en cours. La manipulation, c’est quand une partie du corps touche une autre partie du corps. Donc, si vous regardez ses pouces ici, ils se manipulent les uns les autres.”

Dans la même interview, on demande à Prout s’il avait des inquiétudes quant à son bien-être.

Le monstre répond: “Eh bien, je l’ai fait mais je pensais que si les choses n’allaient pas bien, quelqu’un m’aurait appelé ou j’ai supposé qu’elle allait bien”.

Le Dr Lansley raconte à l’émission comment Prout secoue la tête plutôt que de hocher la tête, ce qui est un “glissement gestuel”.

Il ajoute: “Ces micro-secouements de tête continuent de” je supposais qu’elle allait bien “.

“Pendant qu’il utilise ces mots, nous obtenons le un, deux, trois, quatre petits micro-secousses de la tête” non “.

« J’ai supposé qu’elle allait bien ? Non tu ne l’as pas fait. Il savait qu’elle n’allait pas bien, elle était morte.

Prout et sa femme avaient été enfermés dans une âpre bataille de divorce au sujet de leur ferme.

Kate avait voulu un règlement de 800 000 £, ce qui signifiait que Prout aurait dû vendre le terrain.

Le 5 novembre 2007, l’agriculteur et ouvrier au sol a assassiné sa femme dans un pavillon de tir à la suite d’une violente dispute pour de l’argent.

Il a contacté la police cinq jours plus tard pour la signaler comme personne disparue et une vaste recherche a été organisée.

Kate avait disparu sans emporter de vêtements, d’objets de valeur, d’argent ou sa voiture.

Aucune preuve médico-légale significative n’a été trouvée reliant Prout à la disparition de sa femme, mais il a été accusé de meurtre alors que les flics n’ont pas retrouvé son corps.

Les procureurs ont utilisé son journal pour décrire comment il y avait eu une rupture violente dans le mariage qui a abouti à sa mort.

Prout a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie avec un minimum de 18 ans en 2010.

Cinq ans plus tard, il a finalement admis son crime horrible en prison et a conduit des officiers au corps de Kate.

Le psychologue médico-légal Kerry Daynes a déclaré à l’émission: “Je n’achète pas le fait qu’il vient de casser.

“Je pense que c’était quelqu’un à qui il pensait peut-être depuis un moment.

“Il avait fait ses calculs et il voulait s’accrocher à sa ferme, il voulait s’accrocher à son argent et cela était plus important pour lui et valait plus pour lui que la vie de la femme avec qui il partageait sa vie depuis si longtemps et depuis tant d’années.”

Faking It est diffusé sur Quest Red à 22h le samedi sur Quest Red, également disponible en streaming sur Discovery +

Prout a joint les mains lors de l’entretien avec la police

Il a étranglé Kate dans leur ferme en 2007 Crédit : PA : Association de la presse

Il a admis le crime après avoir été condamné Crédit : PA : Association de la presse

Prout a conduit la police au corps de sa femme Crédit : PA : Association de la presse