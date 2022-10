Des signes effrayants que le cercle restreint de Poutine est sur le point de le poignarder en coup d’État alors qu’ils se tournent ouvertement vers lui pour claquer l’invasion

Alors que la guerre de sept mois de Poutine se déroule rapidement, il y a des signes que son entourage est sur le point de l’écraser lors d’un coup d’État alors qu’ils se retournent ouvertement contre le tyran.

Le président russe serait terrifié à l’idée qu’il puisse être évincé et tué alors que des murmures de mécontentement croissant émergent parmi l’élite russe.

L’armée de Poutine a connu une série d’humiliations sur le champ de bataille en Ukraine Crédit : Reuters

Le leader russe désespéré et fou de guerre s’accroche toujours au pouvoir Crédit : Reuters

Poutine lors d’une cérémonie d’annexion des territoires sous contrôle russe de quatre régions ukrainiennes Crédit : Reuters

L’armée de Poutine a connu une série de défaites humiliantes sur le champ de bataille alors que le féroce contre-blitz ukrainien écrase ses troupes en difficulté.

Les soldats russes ont jeté leurs armes et se sont enfuis face à la contre-offensive, abandonnant des pans de territoire qu’ils avaient précédemment saisis.

Les hommes ukrainiens ont fait des gains significatifs dans la ville de Kherson – la seule capitale provinciale capturée depuis le 24 février qui est toujours sous contrôle russe.

Et aujourd’hui, il y a eu un coup dur pour Vlad, avec une explosion qui a fait s’effondrer une partie du pont construit par Poutine entre la Russie et la Crimée annexée.

Un responsable américain a même révélé que l’Ukraine pourrait reprendre la Crimée – annexée par la Russie en 2014 – si elle continue à reprendre du territoire à ce rythme étonnant.

Le chef désespéré de la Russie, fou de guerre, s’accroche toujours au pouvoir, déclamant furieusement l’Occident dans des discours décousus et balançant sauvagement son sabre nucléaire.

Pourtant, les pertes extraordinaires ne sont pas passées inaperçues auprès des responsables furieux du Kremlin – et il y a des signes effrayants que les alliés les plus proches de Poutine se retournent contre lui.

Le nombre de personnes que Poutine compte comme proches collaborateurs et conseillers de confiance est faible et composé principalement d’alliés de l’époque où il était officier du KGB.

Mais la loyauté inconditionnelle dont il a joui au cours des 22 dernières années parmi ses hauts gradés pourrait s’effondrer alors que la guerre en Ukraine commence à tourner au désastre pour Moscou.

Briefing du renseignement américain

Selon des sources du renseignement américain, un membre mécontent du cercle restreint de Poutine a exprimé son désaccord sur la gestion de sa guerre chaotique en Ukraine.

Dans le signe le plus clair à ce jour de l’agitation croissante au sein des rangs supérieurs de la Russie, l’allié de Poutine aurait soulevé des problèmes avec la mauvaise gestion de l’effort de guerre et les erreurs commises par les chefs militaires.

L’information a été jugée si sérieuse qu’elle aurait été incluse dans le briefing quotidien sur les renseignements de Biden, rapporte le Washington Post.

Un responsable du renseignement occidental a déclaré : “Depuis le début de l’occupation, nous avons été témoins d’une inquiétude croissante de la part d’un certain nombre de proches de Poutine.

“Nos évaluations suggèrent qu’ils sont particulièrement exercés par les récentes pertes russes, une direction erronée et d’importantes lacunes militaires.”

Un deuxième haut responsable occidental a déclaré que les tensions qui couvaient sont “conformes à la manière dont la campagne s’est déroulée pour les Russes et à l’atmosphère au Kremlin”.

“Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que cela ne va pas bien ou que ce n’est pas la bonne ligne de conduite”, ont-ils ajouté.

“Désaccords” au gouvernement

Dans un aveu sans équivoque d’un mécontentement croissant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il y avait eu des “désaccords” dans les rangs supérieurs sur l’état de l’invasion shambolique.

Peskov a déclaré au Washington Post : “Il y a un désaccord sur de tels moments. Certains pensent que nous devrions agir différemment. Mais tout cela fait partie du processus de travail habituel.”

Il a ajouté : “Il y a des arguments de travail : sur l’économie, sur la conduite de l’opération militaire.

“Il y a des disputes sur le système éducatif. Cela fait partie du processus de travail normal, et ce n’est pas le signe d’une scission.”

Mais Peskov a déclaré que le briefing des services de renseignement américains sur un individu du cercle restreint de Poutine le défiant directement était “absolument faux”.

Pourtant, des fissures ont commencé à apparaître la semaine dernière en ce qui concerne la stratégie militaire.

Ramzan Kadyrov, chef de la région de Tchétchénie, a appelé à des “mesures plus drastiques” après que Poutine ait retiré ses soldats de la ville de Lyman.

Dans un message glaçant, il a écrit : « A mon avis, des mesures plus drastiques devraient être prises, jusqu’à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement.

Deux jours plus tard, Peskov a insisté sur le fait que l’approche militaire de la Russie ne devrait pas être motivée par les émotions, semblant en désaccord avec les commentaires effrontés de Kadyrov.

“Même dans les moments difficiles, les émotions doivent être tenues à l’écart de toute évaluation”, a-t-il déclaré. “Nous préférons donc nous en tenir à des évaluations équilibrées et objectives.”

Les hommes de main de Poutine se retournent

Alors que les tensions débordent, les marionnettes furieuses de Poutine ont exhorté le ministre russe de la Défense à se suicider.

Le général Sergei Shoigu a essuyé des tirs après avoir subi une série de défaites sur le champ de bataille et affiché une stratégie lente.

Poutine a nommé Kirill Stremousov à la tête de la soi-disant République populaire de Kherson – et il a utilisé sa nouvelle plate-forme pour dénoncer les échecs du général Shoigu.

Stremousov a fulminé: “En effet, beaucoup de gens disent que s’ils étaient le ministre de la Défense, qui a amené les choses à cet état de choses, ils se tireraient dessus, s’ils étaient de vrais officiers.

“Mais vous savez quoi, le mot ‘officier’ n’est pas familier pour certaines personnes.”

L’assassinat du chef militaire suggère que les hommes de main de Poutine s’effondrent sous la pression des succès de l’Ukraine – et pourraient se retourner contre d’autres hauts responsables, y compris Poutine.

À la suite de plusieurs retraites embarrassantes, Stremousov a attiré l’attention sur les hauts gradés militaires, les décrivant comme “des généraux et des pillards inutiles et corrompus”.

Kadyrov, chef de la République tchétchène de Russie, a également fustigé un général de haut rang ces derniers jours et a déclaré qu’il devrait être rétrogradé au rang de privé.

Yevgeniy Prigozhin, un allié de longue date de Poutine, était d’accord avec Kadyrov et a qualifié les chefs militaires russes de “déchets”.

Décrié par les médias d’État

Des personnalités des médias d’État – généralement le fidèle porte-parole de la Russie – ont également condamné la gestion de la guerre.

La série de pertes militaires embarrassantes de ces dernières semaines a présenté un défi pour les animateurs d’émissions d’information russes qui ont du mal à trouver des moyens de présenter les gains de l’Ukraine d’une manière favorable au Kremlin.

Et la frustration suscitée par les revers du champ de bataille se répand maintenant sur les émissions de télévision d’État et dans les pages des journaux soutenus par le gouvernement.

Vladimir Solovyov, l’un des animateurs de talk-shows russes les plus en vue, a déclaré : “Veuillez m’expliquer quelle est l’idée géniale de l’état-major maintenant ?”

“Pensez-vous que le temps est de notre côté ? Ils ont considérablement augmenté leur quantité d’armes”, a-t-il déclaré à propos des forces ukrainiennes.

“Mais qu’as-tu fait pendant ce temps ?”

Les alliés médiatiques de Poutine ont laissé tomber les subtilités et ont directement critiqué son armée après que l’Ukraine a repris Lyman – une ville à l’est utilisée comme plaque tournante de la logistique et du transport par les troupes russes – le week-end dernier.

Il faut arrêter de mentir. Notre peuple n’est pas stupide Andreï Kartapolov

Lors de l’émission de Soloviev dimanche dernier, il a fulminé : « Ce qui s’est passé samedi, Lyman, c’est un sérieux défi pour nous.

“Nous devons nous ressaisir, prendre des décisions impopulaires mais nécessaires et agir.”

Et lors d’un talk-show populaire en ligne, Andrey Kartapolov, le chef du Comité de défense de la Douma d’État russe, a déclaré : “Nous devons arrêter de mentir”.

“Notre peuple n’est pas stupide”, a déclaré l’ancien général, selon Bloomberg.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a déclaré : “La défaite russe à Kharkiv et à Lyman, combinée à l’incapacité du Kremlin à mener une mobilisation partielle de manière efficace et équitable, modifie fondamentalement l’espace d’information russe”.

Vlad a tenté de présenter certains de ses échecs comme des victoires dans la guerre en Ukraine, revendiquant la propriété de quatre régions ukrainiennes alors même que les forces de Kyiv poursuivent leur avancée fulgurante.

Mais revendiquer ces zones comme faisant officiellement partie de la Russie ouvre la porte à des escalades potentiellement plus dangereuses – et alimente les craintes qu’un Poutine désespéré et acculé puisse essayer de transformer la guerre nucléaire.

Keir Giles, un consultant senior de la Russie de Chatham House, estime que l’avenir de Poutine est en jeu et lié à l’Ukraine.

Et il a dit que le dirigeant russe semble de plus en plus détaché de la réalité.

“Ils peuvent soit s’accrocher au navire qui coule pendant que Poutine coule – parce que c’est le système qui leur a donné leur richesse et leur sécurité”, a-t-il déclaré.

“Ou, ils peuvent sauter pour le canot de sauvetage et sauver quelque chose de l’avenir de la Russie parce qu’ils ont peut-être déjà réalisé que la Russie n’a pas d’avenir sans l’Occident.”

Le présentateur de télévision Vladimir Solovyov a laissé tomber les subtilités et a directement critiqué l’armée de Poutine Crédit : Alamy

Volodymyr Zelensky se tient avec des soldats après avoir assisté à une cérémonie de lever du drapeau dans l’Izyum libéré Crédit : AP