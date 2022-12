Des signes de ralentissement de l’inflation apparaissent et la Fed risque désormais d’en faire trop

Des commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 7 décembre 2022.

Au cours des cinq derniers mois, de nombreuses mesures de l’inflation ont chuté plus rapidement que prévu, y compris celles qui sont le plus étroitement surveillées par la Réserve fédérale.

Kathy Jones, stratège en chef des titres à revenu fixe pour le Schwab Center for Financial Research, a noté que le PCE de base s’annualise à un taux inférieur à 3%. C’est en dessous de ce que la plupart des prévisionnistes s’attendaient à ce qu’il soit à ce stade du cycle.

Le sentiment spéculatif envers les crypto-monnaies, les actions de mèmes, les sociétés d’acquisition à vocation spéciale et les introductions en bourse a pratiquement disparu, réduisant le risque financier systémique et recréant de la valeur dans les actifs à long terme.

Ce sont toutes de bonnes nouvelles, indépendamment de ce que de nombreux pessimistes continuent de prévoir : une inflation rigide, une croissance plus lente (certainement pas encore évidente, bien que le risque de récession reste élevé en 2023) et la nécessité pour la Fed de continuer à resserrer, indépendamment de ce qu’ils perçoivent comme seulement des progrès temporaires sur l’inflation.

Examen des données sur les loyers, qu’elles proviennent de la Réserve fédérale de Cleveland et du Bureau of Labor Statistics nouveau système de mesure ou de Redfin les loyers et les prix des logements chutent rapidement, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les chiffres de l’inflation globale et sous-jacente dans les mois à venir.

Le problème de l’inflation des salaires, que la Fed continue de combattre, serait résolu avec une réforme de l’immigration plus généreuse, mais sans cela, il sera résolu avec la technologie.

Premièrement, comme ce fut le cas en 2021, la croissance démographique américaine a été abyssale cette année, n’augmentant que de 0,4 %, selon le Bureau du recensement des États-Unis.

En 2021, la population américaine a augmenté à son rythme le plus lent de l’histoire des États-Unis

La croissance de la population active et de la population subit les contrecoups d’une formation de familles plus lente que prévu et de contraintes en matière d’immigration. L’espérance de vie a également diminué en raison de Covid, ainsi que des surdoses d’opioïdes qui ont totalisé plus de 100 000 en 2021, selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Des millions de personnes sont également confrontées à une longue période de Covid, ce qui en empêche probablement beaucoup de travailler.

Certains membres du Congrès, comme Jim Jordan, R-Ohio, ont tweeté leur opposition à laisser plus d’immigrants aux États-Unis, affirmant que tous les emplois ouverts devraient aller à Les Américains d’abord.

Eh bien, ils les ont… tous.

Il y a à peu près 5 millions d’emplois ouverts de plus qu’il n’y a de chômeurs américainsdonc à moins que nous ne commencions à accoucher de bébés suffisamment âgés pour entrer sur le marché du travail à la naissance, à cloner des adultes existants ou à trouver des millions de personnes refusant d’aller travailler, nous avons besoin de personnes – des travailleurs peu, moyennement et hautement qualifiés – en grande quantité.