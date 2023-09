Des signes de critiques et de soutien à Netanyahu apparaissent partout à New York

Dans une démonstration frappante de sentiments contrastés, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est trouvé à la fois soutenu et rencontré de la résistance lors de sa visite à New York. Les communautés juives des États-Unis se sont rassemblées à Times Square pour exprimer leur soutien indéfectible au dirigeant israélien, tandis que d’autres groupes ont manifesté leur opposition à sa politique.

La visite de Netanyahu aux États-Unis avant son discours aux Nations Unies (ONU) a reçu un élan inattendu de la part des communautés juives. Au cœur du complexe animé de Times Square, une campagne de soutien à Netanyahu a vu le jour, signalant une démonstration de solidarité sans précédent. Les pancartes affichées bien en évidence sur Times Square indiquaient : « Merci Bibi – le peuple juif est à vos côtés. »

Il s’agit de la première campagne de soutien internationale, menée en collaboration avec la communauté juive mondiale, visant à promouvoir une réforme juridique et à rallier les Juifs américains à cette cause. Le soutien financier de la campagne est venu de membres de la communauté juive de New York qui cherchaient à renforcer la position de Netanyahu.

Le moteur de ce mouvement est David Crombie, propriétaire d’une société de publicité spécialisée dans la publicité stratégique et le marketing pour la communauté juive des États-Unis. Compte tenu de l’unité unique démontrée par ces communautés, Crombie a cherché une plateforme percutante pour transmettre le message selon lequel la communauté juive des États-Unis soutient fermement Netanyahu. Après avoir examiné diverses options, il a été décidé de lancer une campagne extérieure massive à Times Square, qui, comme mentionné, a été mise en ligne ces dernières heures.

Des banderoles contre la réforme judiciaire israélienne flottent devant la Statue de la Liberté. (crédit : ROI BOSHI)

Son frère aîné est Berale Crombie, le chef du mouvement Tekuma 2023 qui a organisé toutes les manifestations et campagnes en faveur de la réforme judiciaire. Berale Crombie a déclaré jeudi qu’« il est réconfortant de voir la communauté juive internationale accueillir chaleureusement Netanyahu ». Il souligne en outre que « face à la campagne BDS visant à nuire à Israël et à ses soldats de Tsahal, il est crucial que chacun reconnaisse que la communauté juive mondiale soutient de tout cœur un Premier ministre qui agit de manière responsable et protège Tsahal et l’État d’Israël ». Israël. Netanyahu est un atout inestimable pour Israël et une source d’immense fierté pour le public israélien.

La résistance sous différentes formes

Même si Netanyahu bénéficie de ce soutien, il reste une opposition bruyante et active. Des manifestations d’opposants à sa politique de réforme, issus d’organisations de gauche et des Frères d’armes, ont eu lieu ces derniers jours. Ces manifestants ont exprimé leurs inquiétudes et leurs critiques à l’égard de l’approche du Premier ministre.

Dans une démonstration créative de résistance, un avion a survolé la ville de New York avec un immense drapeau « Protégez la démocratie israélienne », tandis qu’un bateau avec des militants protestataires à son bord a navigué devant les Nations Unies, arborant un panneau frappant « NE JAMAIS SE RENDRE ». Ces actions reflètent une profonde division d’opinions concernant le leadership de Netanyahu.