Des signes de cancer de l’estomac peuvent être observés dans la BOUCHE des patients des années avant les symptômes, suggère une nouvelle étude

Les premiers signes d’un cancer de l’estomac mortel pourraient être détectés des années avant l’apparition des symptômes à l’aide d’un bain de bouche médical, suggère une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’école de médecine Rutgers Robert Wood Johnson, dans le New Jersey, ont utilisé un rince-bouche « swish and spit » pour détecter les signes de la maladie.

Plus précisément, ils ont découvert des changements révélateurs dans les bactéries dans la bouche des personnes qui ont développé la maladie.

Le cancer de l’estomac – la quatrième cause de décès par cancer dans le monde – est particulièrement mortel car les symptômes imitent souvent d’autres affections moins graves, ce qui signifie que la maladie est détectée tardivement, lorsqu’elle s’est propagée à d’autres parties du corps.

Certaines études suggèrent que la maladie est en augmentation chez les jeunes, faisant écho à la tendance actuelle avec de nombreux types de cancer, notamment les cas de cancer du côlon qui ont augmenté de plus de 300 % chez les adolescents au cours des 20 dernières années.

Cette découverte pourrait signifier qu’un simple bain de bouche « bruisser et cracher » pourrait être utilisé comme outil de dépistage pour identifier les personnes présentant un risque plus élevé de cancer de l’estomac.

Comme illustré ci-dessus, le manque d’énergie, une perte de poids involontaire, une indigestion constante, des difficultés à avaler, des nausées et une boule au sommet du ventre sont tous des signes et symptômes avant-coureurs du cancer de l’estomac.

En 2020, seulement 0,6 enfant âgé de 10 à 14 ans pour 100 000 habitants a reçu un diagnostic de cancer colorectal, contre 0,1 pour 100 000 en 1999, soit une augmentation de 500 %. Des augmentations ont également été constatées chez les personnes âgées, avec des taux en hausse de 71 pour cent à 6,5 pour 100 000 personnes âgées de 30 à 34 ans et de 58 pour cent à 11,7 pour 100 000 personnes âgées de 35 à 39 ans en 2020.

La star de la musique country Toby Keith a perdu son combat contre le cancer de l’estomac à l’âge de 62 ans en février 2024.

Les types de bactéries présentes dans la bouche et dans l’estomac sont liés, ont découvert les chercheurs.

« Savoir quels insectes se trouvent dans votre bouche nous indique à quoi ressemble l’environnement de l’estomac », a déclaré le Dr Shruthi Reddy Perati, auteur de l’étude et résident en chirurgie générale à la faculté de médecine Rutgers Robert Wood Johnson.

« Cela a d’énormes implications qui pourraient conduire à des tests et à des lignes directrices modifiant les pratiques. »

Les chercheurs ont analysé des échantillons de bactéries buccales provenant de 98 patients devant subir une endoscopie, au cours de laquelle une caméra est insérée dans l’estomac via la gorge pour étudier les problèmes digestifs.

L’échantillon comprenait 30 patients atteints d’un cancer de l’estomac.

VOUS AVEZ UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

Ils ont également testé des échantillons provenant de 30 personnes souffrant de maladies gastriques précancéreuses, telles qu’une inflammation et un amincissement de la muqueuse de l’estomac, ainsi que de 38 sujets témoins de santé.

Ces conditions ne conduisent pas toujours au cancer, mais chez les personnes qui subissent une endoscopie, une personne sur 50 souffrant d’une inflammation de la muqueuse de l’estomac développera un cancer de l’estomac dans 20 ans.

Les médecins ont découvert des différences clés entre les microbiomes buccaux – les micro-organismes présents dans la bouche – du groupe sain par rapport au groupe cancéreux et aux patients précancéreux.

Il y avait également très peu de différence entre les échantillons provenant de patients précancéreux et de ceux atteints de cancer, ce qui suggère que les changements clés se produisent et peuvent être détectés au stade précancéreux.

Les chercheurs se sont concentrés sur les 13 types de bactéries qui présentaient les différences les plus significatives entre les participants témoins et les patients cancéreux et précancéreux.

Des augmentations de bactéries, notamment Rothia, Leptotrichia et Lactobacillus, ont été observées dans les microbiomes de patients atteints d’un cancer gastrique.

Il n’existe actuellement aucune directive formelle de dépistage du cancer de l’estomac aux États-Unis.

Il y a environ 11 130 décès dus à des tumeurs à l’estomac aux États-Unis chaque année.

Cela survient alors que d’autres recherches ont montré que les cancers colorectaux ont été multipliés par six chez certains groupes d’âge jeunes depuis 2000.

Les médecins ont déclaré que ces cancers étaient probablement passés inaperçus car le dépistage de routine aux États-Unis n’est recommandé que tous les dix ans à partir de 45 ans.

La tendance à des cas de cancer de plus en plus jeunes est liée à la malbouffe, à l’obésité et aux produits chimiques toxiques.