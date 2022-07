Des signatures estivales sous-estimées à surveiller lors de la saison 2022/23

Il y a beaucoup de grands noms qui font partie des signatures estivales pour 2022/23. La fenêtre de transfert chargée a vu des milliards de dollars échangés. Par conséquent, il est facile de perdre la trace de tous les commutateurs.

Il est facile de rappeler des noms et des transferts majeurs comme Haaland, Núñez et Lewandowski, qui ont tous fait des mouvements à succès. Cependant, certains des transferts les plus discrets passent inaperçus.

Bien sûr, il est impossible de prédire l’avenir. Cela étant dit, voici quelques-uns de ces noms plus calmes à surveiller cette saison.

Des signatures estivales sous-estimées entrant en 2022/23

Sven Botman (Lille à Newcastle, 40 millions de dollars)

À la lumière du rachat de Newcastle au Fonds d’investissement public saoudien, les Magpies poursuivent leur impressionnant recrutement. L’arrière central de 22 ans a suscité l’intérêt d’autres clubs, dont l’AC Milan. C’est un montant élevé, mais le jeune défenseur a prouvé sa valeur pour Lille au cours des deux dernières saisons. En effet, il détenait le titre du meilleur taux de réussite aux duels en Ligue 1 pour la saison 2020/21. Cette saison-là, Botman a joué un rôle clé en aidant Lille à remporter le titre de Ligue 1. De plus, Botman a disputé 37 des 38 matches de Lille cette saison-là, Lille n’a encaissé que 23 buts.

Newcastle espère poursuivre sa trajectoire ascendante dans l’espoir de réaliser ses ambitions européennes. L’équipe d’Eddie Howe semble convenir parfaitement au Néerlandais. Ses énormes prouesses aériennes servent bien la tactique de l’équipe. Ensuite, son intelligence tactique et sa boîte à outils physique jouent un rôle essentiel dans sa transition vers la Premier League. Newcastle est un cheval noir commun pour un grand saut dans le classement de la Premier League. Botman pourrait être une signature estivale intégrale pour la saison 2022/23 de Newcastle.

Dodo (Shakhtar Donetsk à la Fiorentina, 16 millions de dollars)

L’arrière brésilien était un nom fréquent dans la rumeur. Des performances impressionnantes en UEFA Champions League ont attiré l’attention de certains des plus grands clubs européens. En 52 matches de Premier League ukrainienne, le jeune Brésilien a marqué 15 buts. En tant qu’arrière, c’est certainement un décompte impressionnant. Son rythme rapide et ses courses vers l’avant sont sûrement un atout pour l’équipe de Vincenzo Italiano. De plus, ses prouesses défensives ne sont pas non plus sous-estimées.

La sortie d’Odriozola a laissé un grand vide dans La Viola’s côté. Cependant, pour seulement 20 millions de dollars après les bonus, Dodo est un coup incroyable pour la Fiorentina.

Luka Jović (Real Madrid à la Fiorentina, transfert gratuit)

Une autre signature de la Fiorentina doit être soulignée. Leur affaire cet été est exceptionnelle sur le papier. Luka Jović n’a certainement pas enflammé le Bernabéu lors de son passage à Madrid. Cependant, sa qualité passée est indéniable. Peu oublient la saison magique 18/19 du Serbe. Ses 27 buts toutes compétitions confondues ont conduit Francfort jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa.

L’attaquant a montré des étincelles sporadiques de cette magie au cours des deux dernières saisons. Encore, La Viola J’espère qu’un temps de jeu constant contribuera directement à plus de cohérence dans ses performances. Quel que soit le résultat, sur le papier, cet accord semble être une évidence pour la Fiorentina. Dans l’accord, le Real Madrid paie la moitié du salaire du Serbe. Il a également renoncé à tout frais de transfert.

Jovic a marqué quatre buts lors de ses débuts avec la Fiorentina. De toute évidence, des temps passionnants sont à venir pour le reste des hommes d’Italiano.

Nahuel Molina (Udinese à l’Atlético Madrid, 22 millions de dollars)

L’arrière argentin a été le défenseur le plus performant des cinq meilleures ligues la saison dernière. À seulement 24 ans, l’arrière droit a marqué sept buts et fourni deux autres passes décisives pour l’Udinese la saison dernière. Jouant un rôle essentiel dans la survie de l’équipe, ses bombardements sur le côté droit seront un atout précieux pour l’équipe de Diego Simeone, notamment en contre-attaque.

L’Atletico Madrid conclut l’accord avec Nahuel Molina ! Conditions personnelles maintenant entièrement convenues. Nehuen Pérez rejoint l’Udinese pour un contrat permanent dans le cadre de la négociation. 🚨🇦🇷 #Atleti L’Udinese et l’Atletico discutent maintenant de la formule finale et des conditions de paiement. pic.twitter.com/NgVDWnqXaS — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 15 juillet 2022

L’Atlético a battu bien d’autres prétendants à la signature. Les frais non divulgués oscillent autour de 22 millions de dollars. De plus, le milieu de terrain Nehuén Pérez va dans l’autre sens. L’international argentin espère jouer sous la direction de Simeone avant la Coupe du monde. La liaison avec l’ancien capitaine de l’Udinese et compatriote argentin Rodrigo De Paul facilitera encore la transition de Molina vers l’Atlético Madrid.

Corentin Tolisso (Bayern Munich à Lyon, transfert gratuit)

Le temps de Tolisso au Bayern n’a pas été aussi étoilé que beaucoup l’avaient prévu. Même alors, le Français était un joueur très important de l’équipe allemande. Incapable d’assurer une place de titulaire en raison de revers de blessure constants, le Français espère qu’un retour dans son club d’enfance verra une amélioration de ses performances. En quittant Lyon pour le Bayern il y a 5 ans pour la modique somme de 46 millions de dollars, Tolisso a pu accumuler 14 trophées pour l’équipe bavaroise.

Les supporters lyonnais seront ravis de voir le retour du milieu de terrain, qui rejoint l’attaquant Alexandre Lacazette dans ce qui a été un été nostalgique pour l’équipe française. Avec Nicolás Tagliafico rejoignant également pour un maigre 5 millions de dollars cette semaine, Lyon cherche à revenir aux places de la Ligue des champions. Tout vaut mieux que la décevante campagne 2021/22.

Nico Schlotterbeck (Fribourg au Borussia Dortmund, 22 millions de dollars)

La signature de Schlotterbeck a certainement fait des vagues dans les médias allemands. Cependant, comme le défenseur est relativement inconnu au niveau international, la couverture médiatique de son transfert est insuffisante. Le défenseur de 22 ans est à égalité pour le pourcentage le plus élevé de duels remportés cette saison avec son compatriote (et nouveau coéquipier) Niklas Süle. Le duo allemand cherchera à renforcer la défense de Dortmund, qui a été au cœur de leurs malheurs ces dernières saisons.

Pour seulement 22 millions de dollars, Dortmund a obtenu l’un des, sinon la, plus grands talents allemands à ce poste. Avec la signature de Matthijs de Ligt pour son rival du Bayern Munich, Der Klassiker sera un spectacle défensif rempli de jeunes talents à tous les niveaux.

PHOTO : Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images