Des sièges vides, des festins livrés alors que le virus change Thanksgiving

Vivian Zayas ne peut s’empêcher de faire défiler les photos du dernier Thanksgiving, quand sa mère s’est tenue devant le poêle pour faire un grand pot de riz et de haricots puis s’est assise au bord de la table.

C’était avant que quiconque n’ait entendu parler du COVID-19 et avant qu’il ne revendique la couturière à la retraite. Ana Martinez est décédée à 78 ans le 1er avril alors qu’elle se remettait dans une maison de soins infirmiers d’une arthroplastie du genou.

La famille a son repas traditionnel de dinde, igname, haricots verts et riz et haricots – mais Zayas enlève un siège de la table chez elle à Deer Park, New York, cette année et met la marchette de sa mère à sa place en tant que rappel de la perte.

«C’est un Thanksgiving douloureux. Vous ne savez même pas, devriez-vous célébrer? demanda Zayas. «C’est une période de solitude.»

Les Américains célèbrent la fête de Thanksgiving jeudi au milieu d’une pandémie implacable qui a coûté la vie à plus d’un quart de million de personnes aux États-Unis.

La dinde et les tartes sortiront toujours des fours, le football sera toujours à la télévision, les familles remercieront toujours et auront des conversations animées sur la politique. Mais cette fête a été complètement modifiée après des mois remplis de peines et de difficultés: de nombreuses fêtes sont alourdies par la perte d’êtres chers; d’autres ont été annulés ou réduits avec la flambée du virus.

Les appels Zoom et FaceTime sont devenus un incontournable aux tables pour se connecter avec les membres de la famille qui ne veulent pas voyager. Beaucoup moins de bénévoles aident dans les soupes populaires ou les centres communautaires. Un service de santé de l’Utah a livré des boîtes de nourriture aux résidents infectés par le virus et qui ne peuvent pas se rendre au magasin. Une maison de soins infirmiers de New York propose des visites en voiture aux familles de résidents qui ont du mal à célébrer les vacances seuls.

«Les vacances rendent les choses un peu plus difficiles», a déclaré Harriet Krakowsky, une résidente de 85 ans de la maison hébraïque de Riverdale à New York qui manque les grandes célébrations de Thanksgiving des années passées et a perdu des voisins et des amis à cause du virus. «Je pleure, mais je m’en remets. Nous devons continuer.

L’histoire continue

Lors de n’importe quel jour de Thanksgiving normal, Kara McKlemurry et son mari conduisaient de leur maison de Clearwater, en Floride, à l’un des deux endroits: la maison de sa famille dans une autre partie de l’État ou la maison de sa famille en Alabama. Cette année, McKlemurry a informé sa famille qu’il n’y aurait aucune visite en raison de la pandémie. Et quand ses beaux-parents ont proposé de passer, le couple a dit non.

Elle et son mari ne voulaient pas risquer d’infecter qui que ce soit ou d’attraper le virus eux-mêmes.

Tout le monde n’a pas suivi l’exemple de McKlemurry. Des millions d’Américains ont acheté des billets pour voler quelque part pour les vacances, encombrant les aéroports malgré les appels des autorités à éviter les voyages et les rassemblements.

Pourtant, McKlemurry, 27 ans, voulait faire quelque chose d’unique pour marquer cette fête inhabituelle – quelque chose pour faire savoir à tout le monde qu’elle et son mari se sentent toujours bénis cette année.

Ainsi, une semaine avant Thanksgiving, armée de stylos colorés et d’autocollants de hiboux avec des écharpes, elle a écrit à la main des notes de gratitude à chaque membre de la famille.

«Nous sommes très reconnaissants de vous avoir dans nos vies», a-t-elle écrit sur une carte avec un renard de dessin animé, «même si nous ne pouvons pas être ensemble cette année pour les vacances.»

Dans la capitale nationale, le centre des congrès est vide contrairement aux années précédentes, lorsque des bénévoles ont travaillé ensemble pour servir un repas à environ 5 000 personnes. À l’ère de la distanciation sociale, l’événement sponsorisé devait être repensé.

Avant les vacances, les organisateurs ont livré à 20 organisations à but non lucratif 5000 sacs-cadeaux, chacun contenant des accessoires de vêtements d’hiver, un désinfectant pour les mains et un masque, et 5000 boîtes comprenant un sandwich à la dinde avec condiments, une salade de pommes de terre, un biscuit et des ustensiles.

Du début à la fin, Thanksgiving est différent cette année pour Jessica Franz, une infirmière qui travaille le quart de cimetière à Olathe Medical Center, dans une banlieue de Kansas City.

D’une part, Franz, 39 ans, fête sans sa belle-mère, Elaine Franz, décédée du coronavirus le 10 novembre, juste un jour avant son 78e anniversaire. Les années précédentes, sa belle-mère, qui était mennonite, préparait une planche pour ses enfants et petits-enfants. Au travail de Franz, au cours d’une année typique, des collègues apportaient de la nourriture pour un potluck.

Rien de tout cela ne se produit cette année.

La famille déplace les festivités vers Zoom et FaceTime. Cela a été difficile pour ses filles – âgées de 2, 8 et 11 ans. Sa deuxième fille a été exposée au coronavirus à l’école et est mise en quarantaine jusqu’au 3 décembre, et sa fille aînée est aux prises avec le concept de vacances réduites.

«Nous avons eu une bonne conversation qui a été: ‘Cette année peut être différente, et c’est OK. Cela fait un an. Si les choses sont différentes cette année et que cela signifie que nous pouvons voir tout le reste de notre famille l’année prochaine, tout va bien », a déclaré Franz, qui a personnellement soigné des patients mourant du coronavirus.

Le rassemblement de Thanksgiving au domicile de David Forsyth dans le sud de la Californie, quant à lui, a une atmosphère unique en 2020: des tests de virus rapides à la porte pour décider qui entre.

Le kit coûte environ 1 000 $ pour 20 tests, dont chacun consiste à se piquer un doigt et à déposer une goutte de sang sur un plateau. Dix minutes plus tard, les résultats montrent que quelqu’un est négatif, a des anticorps ou est positif.

Normalement, environ 15 à 20 personnes assistent au dîner de Thanksgiving de la famille à Channel Islands Harbour. Mais cette année, ce ne sera que huit d’entre eux: Forsyth, sa femme, ses quatre fils adultes et les partenaires de deux d’entre eux.

Sa femme a commencé à cuisiner mardi. Elle prépare une soupe froide de concombre pour une entrée et un bouquet d’entrées pour le repas du début de l’après-midi. Les fils apportent des plats d’accompagnement. La Turquie et les fixations sont le plat principal. Le champagne peut être craquelé.

Forsyth n’a pas beaucoup vu sa famille pendant la pandémie mais voulait sauver les vacances.

“Les gens essaient de mener une vie normale”, a-t-il dit. “Et, vous savez, avec la deuxième vague qui arrive maintenant, ce n’est pas une mauvaise idée d’être préparé.”

Kerry Osaki aspire à voir ses enfants maintenant adultes, sans masque, et à les serrer dans ses bras. Mais au lieu de cela, lui et sa femme ne célèbrent que les deux après que leurs traditions aient été bouleversées.

La mère d’Osaki, âgée de 93 ans, Rose, qui vivait avec le couple dans le comté d’Orange en Californie, est décédée du virus après que les trois sont tombés malades.

Sa mère étant partie, Osaki, 67 ans, et son cousin ont décidé de passer la réunion annuelle de Thanksgiving de la famille. Sa femme, Lena Adame, passait généralement les vacances à cuisiner une tartinade de dinde et à farcir avec ses proches – mais certains avaient vu des cas de virus sur leur lieu de travail, alors le couple a décidé de sauter cela aussi.

«Ce fut juste une année longue, difficile et parfois triste», dit-il.

A Ogden, Utah, Evelyn Maysonet est sortie de chez elle mardi matin pour trouver des boîtes débordant de conserves, de desserts et d’une dinde. Elle s’isole avec son mari et son fils depuis que tous les trois ont été testés positifs au COVID-19.

Aucun d’entre eux n’a pu partir pour faire l’épicerie, alors ils étaient ravis de recevoir la livraison du service de santé – et la chance de chérir les choses qui comptent le plus.

«Tant que vous avez une vie et que vous êtes toujours en vie, profitez-en avec vous et votre famille», a déclaré Maysonet.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Tamara Lush, Jennifer Sinco Kelleher, Sophia Eppolito et Amy Taxin ont contribué à ce rapport.