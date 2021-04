Garder les sièges du milieu ouverts à bord des avions pourrait réduire de plus de moitié l’exposition des passagers au virus qui cause Covid-19, selon une nouvelle étude publiée mercredi.

Des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention et de la Kansas State University ont découvert dans la modélisation de laboratoire que l’exposition des passagers au SRAS-CoV-2, qui cause le Covid-19, sur des avions à corps large et à corps étroit pouvait être réduite de 23%. et 57% si les compagnies aériennes laissent les sièges du milieu ouverts – même s’ils ne portent pas de masques.

L’étude intervient après que les compagnies aériennes aient passé une grande partie de l’année dernière à vanter des procédures de nettoyage intensifiées et une filtration à bord pour calmer les voyageurs inquiets de voler pendant la pandémie. La demande de voyages a depuis quelque peu rebondi, car une plus grande partie du public est vaccinée contre Covid-19.

Les compagnies aériennes américaines, dont JetBlue Airways et Southwest Airlines, ont plafonné la capacité à bord de leurs avions plus tôt dans la pandémie, mais ont depuis aboli la politique, citant la filtration de qualité hospitalière à bord et d’autres mesures de sécurité comme limitant le risque d’exposition à bord. Delta Air Lines prévoit de cesser de bloquer les sièges du milieu le mois prochain, la dernière compagnie aérienne américaine à effectuer le changement. Il a toutefois suspendu ses plafonds de capacité pendant le week-end de Pâques, en raison d’une pénurie de personnel qui a contribué à des dizaines d’annulations de vols.

L’étude des chercheurs n’a pas examiné le port de masque sur les vols, qui est devenu une politique des compagnies aériennes et du gouvernement fédéral pendant la pandémie.

Cependant, ils ont cité une étude de cas néo-zélandaise selon laquelle « un aérosol de virus est émis par un passager masqué infectieux, de sorte que la distance pourrait encore être utile ».

Ils ont utilisé un virus de substitution pour remplacer le SRAS-CoV-2 aéroporté.