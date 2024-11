Des sièges de sous-marin William Morris ? galerie recherche des « bizarreries » ornées d’estampes célèbres | William Morris

William Morris nous a imploré d’éviter de remplir nos maisons d’objets dont « vous ne savez pas qu’ils sont utiles ou que vous ne croyez pas beaux ». Mais maintenant, la William Morris Gallery – installée dans l’ancienne maison de l’écrivain et artiste du XIXe siècle – lance un appel au public pour qu’il lui envoie toutes sortes d’objets ornés de ses créations distinctives pour une nouvelle exposition majeure.

Les schémas de Morris connaissent un véritable moment. « Vous marchez dans la rue principale et si vous regardez dedans, vous pouvez voir des motifs Morris partout : coques d’iPhone, parapluies, caddies », a déclaré Hadrian Garrard, directeur de la galerie à Walthamstow, dans l’est de Londres.

Il souhaite que des centaines d’objets « étranges et merveilleux » remplissent l’exposition Morris Mania, afin de créer un « environnement Morris immersif ».

L’exposition sera au centre des célébrations du 75e anniversaire de la galerie et ouvrira ses portes en avril 2025. « Nous explorons comment le plus grand designer britannique est devenu viral – c’est Morris partout, Morris sur tout », a déclaré Garrard.

Une tasse avec un design William Morris. Photographie : Paul Tucker/Galerie William Morris

Morris est surtout connu pour ses créations textiles inspirées de la nature, mais il est également connu pour son socialisme et sa conviction qu’un bon design peut améliorer la vie des gens. Il est largement considéré comme le père du mouvement Arts and Crafts.

La popularité récente de ses créations est au cœur d’un paradoxe que l’exposition explorera, selon Garrard. Morris était célèbre pour sa défense des droits des travailleurs, sa conviction qu’un bon design devrait être pour tout le monde et ses « projets utopiques de réduction des heures de travail », mais ces idéaux pouvaient parfois s’opposer.

Garrard a déclaré : « Il voulait que ses créations soient abordables, mais de son vivant, elles étaient trop chères ; ils étaient destinés à la haute bourgeoisie parce qu’il voulait que les choses soient bien faites.

« Mais nous le voyons maintenant démocratisé au point où vous pouvez acheter une coque d’iPhone pour 5,99 £ ou une paire de baskets, mais la façon dont ces choses sont fabriquées est vraiment compliquée car nous parlons d’économie mondialisée, de production de masse et de travail médiocre. conditions. Le spectacle – de manière ludique – examine le paradoxe et se demande comment nous en sommes arrivés là.

Parallèlement aux dons du public, qui, selon Garrard, seraient soit restitués aux propriétaires, soit remis à des magasins caritatifs locaux de la région de Waltham Forest après la fermeture de l’exposition, la galerie a également collecté diverses « bizarreries ».

Chat japonais agitant avec un motif distinctif. Photographie : Galerie William Morris

« Nous venons d’acheter un chat japonais agitant, nous avons aussi un sari fabriqué par une entreprise à Delhi, nous avons un siège de la flotte de sous-marins nucléaires britanniques – ils avaient l’habitude de décorer les sous-marins avec des imprimés Morris, « , a déclaré Garrard. « Il y a une photographie du Palais d’Hiver en 1917 après sa destruction par les bolcheviks et, en arrière-plan, le papier peint de tulipes de William Morris.

« Il a dit ‘n’ayez rien dans votre maison que vous ne croyez pas beau ou utile’ et il y a beaucoup de choses amusantes sur lesquelles il est écrit : un ruban à mesurer, des planches à découper bizarres, un ouvre-bouteille. En plus des modèles, nous collectons également ces bizarreries.

Les créations de Morris, décédé en 1896, et les idées n’ont sans doute jamais été aussi à la mode. Des artistes tels que Kehinde Wiley ont parlé de son influence, tandis que le Guardian affirmait en 2022 que « son socialisme et son souci de l’environnement sont aussi urgents aujourd’hui qu’ils l’étaient à la fin du 19e siècle ».

La galerie William Morris est en cours de rénovation, sur les traces de l’ancienne maison de Morris dans l’Oxfordshire, qui a été transformée par un projet de rénovation de 6 millions de livres sterling et rouverte au public en 2022.

Morris a déclaré que la maison, située dans le village de Kelmscott dans l’Oxfordshire, était « le paradis sur Terre » et que certaines de ses créations les plus appréciées s’inspiraient de la flore et de la faune qui s’y trouvent.