« Des siècles d’histoire perdus » : les Arméniens décrivent leur odyssée vers la sécurité après la chute du Haut-Karabakh

Des familles arméniennes terrifiées fuyant les craintes de nettoyage ethnique après l’effondrement du Haut-Karabakh se retrouvent à court d’eau et de carburant au cours de cette odyssée désespérée de deux jours vers l’Arménie voisine.

Plus de 90 000 Arméniens du Karabagh – environ les trois quarts de la population totale – ont désormais quitté leurs foyers dans cette enclave séparatiste, internationalement reconnue comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

Les Nations Unies craignent que la chute brutale de l’enclave ne signifie qu’il ne restera plus aucun Arménien au Haut-Karabakh, ce qui suscite des inquiétudes en matière de nettoyage ethnique. Il s’agit du plus grand exode de personnes dans le Caucase du Sud depuis l’effondrement de l’Union soviétique.

La région séparatiste – également connue par les Arméniens sous le nom d’Artsakh – jouissait de facto d’une indépendance pendant trois décennies avant que l’Azerbaïdjan ne lance une opération militaire éclair au début du mois. Il a contraint les forces séparatistes à déposer les armes et à accepter de dissoudre formellement le gouvernement séparatiste.

Des familles ont grimpé en stop à l’arrière de camions alors qu’elles fuyaient le Haut-Karabagh (Document)

Craignant des représailles, alors que les forces de Bakou pénétraient dans les principales villes et arrêtaient des responsables arméniens, des familles affamées et effrayées ont emballé le peu de biens qu’elles pouvaient dans des voitures et des camions et ont quitté définitivement leurs maisons.

Les civils ont dit L’indépendant la route en épingle de 40 km menant à l’Arménie était presque à l’arrêt, certains véhicules étant tombés en panne faute de carburant. Avant l’opération azerbaïdjanaise, Bakou avait imposé un blocus de 10 mois sur l’enclave, entraînant des pénuries chroniques de nourriture et d’essence.

« Tout ce que vous pouvez voir, c’est une mer de voitures qui s’étend à l’horizon, les gens cuisinent au bord de la route », a déclaré Gev Iskajyan, 31 ans, directeur exécutif du Comité national arménien d’Artsakh, à son arrivée épuisé dans la capitale arménienne. Erevan. Il a fui Stepanakert, principale ville de la région, ou Khankendi comme on l’appelle en Azerbaïdjan, craignant d’être arrêté s’il restait.

Les familles se rassemblent autour d’un feu pour préparer de la nourriture lors du voyage hors du Haut-Karabakh (Polycopié)

« Les ressources sont si rares là-bas que les gens manquent d’eau et de carburant sur les routes en chemin. Si quelque chose arrive aux enfants et aux personnes âgées, personne ne peut les atteindre. Les ambulances ne peuvent pas bouger », a-t-il déclaré L’indépendant.

Il a déclaré que la plupart des familles pensaient qu’elles ne pourraient jamais rentrer chez elles et que c’était la fin de la présence arménienne.

«Ça pèse lourd. Le Haut-Karabakh n’est pas seulement un lieu, c’est une culture, il a son propre dialecte », a-t-il déclaré. « Vous regardez les gens à l’arrière des camions, ils doivent mettre toute leur vie dans une seule boîte, ils ne peuvent pas tout emporter, ils ne peuvent pas repartir, ça brise le cœur.

« Ce sont des siècles d’histoire perdus. »

Le conflit vieux de plusieurs siècles qui fait rage dans l’enclave contestée du Haut-Karabakh reste le plus ancien de l’Eurasie post-soviétique.

Le territoire de 4 400 kilomètres carrés fait officiellement partie de l’Azerbaïdjan, mais après une guerre sanglante qui a suivi la dissolution de l’URSS dans les années 1990, la population à majorité arménienne de la région a bénéficié d’une autonomie et d’un statut semblables à ceux d’un État.

Cela a changé en 2020 lorsque l’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, a lancé une offensive militaire et repris des pans de territoire dans un conflit de six semaines qui a tué des milliers de soldats et de civils. La Russie, qui soutient l’Arménie, a négocié une cessation tendue des hostilités.

Mais cela a été rompu au début du mois lorsque Bakou a lancé un blitz de 24 heures qui s’est avéré trop difficile pour les forces séparatistes arméniennes, qui sont sous-équipées en armes et en nombre. Ils ont accepté de déposer les armes et de dissoudre toute l’enclave.

Les Arméniens de souche fuient le Haut-Karabakh vers Kornidzor (PA)

Les habitants encore restés au Haut-Karabagh ont été informés L’indépendant que les forces et la police azerbaïdjanaises sont entrées dans la ville principale.

« Les gens fuient massivement après l’entrée des forces et la prise des bâtiments gouvernementaux », a déclaré un homme qui a demandé à rester anonyme par crainte pour sa sécurité.

Bakou a également arrêté d’éminents Arméniens alors qu’ils tentaient de fuir, ce qui fait craindre que d’autres arrestations ne s’ensuivent. Parmi eux se trouvait Ruben Vardanyan, un banquier d’investissement milliardaire, qui a dirigé le gouvernement séparatiste du Karabakh entre novembre 2022 et février de cette année.

Vendredi, les médias d’État russes ont rapporté que l’armée azerbaïdjanaise avait également arrêté l’ancien commandant séparatiste Levon Mnatsakanyan alors qu’il tentait également de s’échapper. Il a dirigé l’armée de la République autoproclamée d’Artsakh de 2015 à 2018.

Des Arméniens de souche fuyant le Haut-Karabakh se rendent à Goris dans le plateau d’un camion-benne (Gayane Yénokyan)

L’ONU, quant à elle, a déclaré qu’elle se préparait à accueillir jusqu’à 120 000 réfugiés en Arménie, dont un tiers d’enfants.

« Notre plus grande préoccupation est que beaucoup d’entre eux ont été séparés de leur famille », a déclaré Regina De Dominicis, directrice régionale de l’agence des Nations Unies pour l’enfance.

« C’est une situation dans laquelle ils ont vécu neuf mois de blocus », a ajouté Kavita Belani, représentante du HCR en Arménie. « Quand ils arrivent, ils sont pleins d’anxiété, ils ont peur, ils ont peur et ils veulent des réponses. »