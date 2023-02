Des serpents géants tombant à travers le plafond d’une maison en Malaisie laissent Internet abasourdi

Une vidéo, capturant la scène effrayante de trois serpents géants tombant du plafond d’une maison en Malaisie, a fait le tour d’Internet. Selon News.com.au, la famille avait appelé une équipe d’urgence chez elle après avoir entendu des bruits étranges la nuit. Le clip s’ouvre avec un attrape-serpent utilisant une tige pour retirer un serpent géant du toit. L’autre dresseur utilise une perche pour cogner le plafond, dans le but de faire sortir le serpent. Quelques secondes plus tard, le plafond tombe – mais ce qui est plus étonnant, c’est que ce n’était pas un petit serpent, mais un géant, et il n’est pas seul.

Deux serpents gigantesques peuvent être vus suspendus au plafond restant. Des cris peuvent être entendus en arrière-plan et les serpents peuvent être vus suspendus au mur, leurs corps emmêlés les uns avec les autres. Les images ont été initialement partagées sur TikTok et ont été partagées à nouveau sur Twitter.

La légende du message disait: “À ce moment-là, tu dois brûler la maison.”

Le clip est devenu viral comme une traînée de poudre dans une forêt et a envoyé des frissons dans le dos des internautes.

“Merci pour ça… Maintenant, je sais en quoi consistera le cauchemar de ce soir !” dit l’un des utilisateurs.

Une autre personne a commenté: “Ouais, il n’y a pas de retour en arrière, toute la maison doit partir et tu dois aussi déménager dans tout le pays.”

Un autre utilisateur a partagé : « La plupart des serpents ne s’occupent pas de leurs petits. Mais le python malais est connu pour être familial. Si vous avez trouvé la mère, vous trouverez certainement ses enfants aussi. Malayopython reticulatus est l’un des serpents les plus lourds et les plus gros du monde.

Dans la version plus longue de la vidéo, il a été montré que lorsque les serpents retournaient dans le toit, l’un des ouvriers a réussi à attraper la queue de l’un d’eux et l’a tirée vers le bas. Le reptile a ensuite été traîné hors de la pièce et dans le couloir. On peut voir l’équipe de secours le sortir de la maison.

