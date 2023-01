Des serpents et des lézards de contrebande de passagers dans du papier d’aluminium arrêtés à l’aéroport d’Israël

La contrebande illégale d’espèces sauvages ou le trafic d’espèces sauvages est l’un des plus grands problèmes pour la survie de nombreuses espèces animales. Un Israélien a récemment été arrêté pour avoir introduit en contrebande trois lézards et deux serpents dans le pays. L’homme, qui aurait dans la vingtaine, a été surpris en train d’amener les animaux tout en les cachant dans du papier d’aluminium, des récipients en plastique et des chaussettes. Les responsables de l’aéroport Ben Gourion ont arrêté l’homme, qui arrivait de Hongrie, après des soupçons. Selon le Times of Israel, des photos du crime ont été rendues publiques lundi par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Le sauvetage des animaux a été effectué dans le cadre d’une opération conjointe par l’équipe de l’Autorité de la nature et des parcs du ministère israélien de l’Agriculture, de la police des frontières et de l’administration fiscale. L’homme, qui a été arrêté il y a quelques jours, fait maintenant face à des accusations pouvant entraîner une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

L’importation d’animaux sauvages en Israël nécessite des permis obligatoires, y compris des certificats d’importation et de santé. Ces permis sont délivrés par le ministère de l’Agriculture. Toute personne surprise en contrebande d’espèces sauvages dans le pays peut être sanctionnée par des amendes et des peines de prison conformément à la législation locale.

Le directeur par intérim des Services vétérinaires du ministère israélien de l’Agriculture, le Dr Tamir, a expliqué au portail comment les autorités ont travaillé sans relâche pour empêcher le transport illégal d’animaux sauvages qui peuvent s’avérer dangereux pour la vie publique. « Ces dernières années, nous avons appris à nos dépens l’importance de prévenir la propagation des maladies des animaux aux humains. Il est de notre devoir de veiller à ce que l’importation d’animaux soit effectuée légalement et ne pose pas de danger pour la santé du public et des animaux eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Le chef du département du commerce et de la détention d’espèces sauvages, Uri Liniel, a expliqué que la liste des espèces dont le commerce et l’importation sont autorisés en Israël peut être récupérée sur le site officiel de l’Autorité de la nature et des parcs. Il a déclaré que les espèces animales passées en contrebande seraient désormais renvoyées dans leur pays d’origine.

Dans un cas similaire, une femme a été empêchée de monter à bord d’un avion à l’aéroport de Tampa, en Floride, aux États-Unis, après que les autorités ont trouvé un boa constrictor de quatre pieds dans son bagage à main. Selon Daily Star, la femme a insisté sur le fait que c’était son “serpent de soutien émotionnel”.

