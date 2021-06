Des serpents à sonnettes et des scorpions envahissent un avion immobilisé dans le désert de Mojave

Les avions de Qantas immobilisés dans un désert californien de Mojave ont été envahis par des serpents à sonnettes et des scorpions au milieu de la pandémie. maintenance. C’est un spectacle habituel pour eux car les rencontres avec les reptiles rampants et cliquetants font toutes partie de leur travail. Cependant, ils utilisent une roue Whacker (un manche à balai réutilisé) pour se réveiller et effrayer les reptiles.

Le directeur de l’ingénierie de Qantas à Los Angeles, Tim Heywood, a déclaré qu’ils avaient rencontré quelques serpents à sonnettes et aussi des scorpions dans cet avion, mais le briseur de roues fait son travail et ils s’enfuient sans aucun mal. Il a aussi mentionné que la première chose qu’ils font avant de commencer les inspections au sol du train d’atterrissage, en particulier, est de faire le tour de l’avion en tapant du pied et en tapant sur les roues avec un cogneur de roue. Il a ajouté que « chaque avion a son propre » casse-roue » (un manche à balai réutilisé) dans le cadre du kit d’ingénierie, avec l’enregistrement de chaque avion écrit dessus ».

L’entretien hebdomadaire de ces avions comprend tout, du revêtement des sièges intérieurs avec des bâches en plastique à l’application d’un film protecteur sur le dessus du gouvernail et sur toutes les fenêtres de la cabine. Les roues, les pneus et les jambes du train d’atterrissage sont également enveloppés dans un film protecteur et toutes les entrées et tous les orifices du fuselage sont bouchés.

L’aérodrome californien basé dans le désert de Mojave est un refuge temporaire pour les avions du monde entier. Près des deux tiers des avions du monde ont été cloués au sol pendant la pandémie. La chaleur sèche et la faible humidité du désert de Mojave en font le lieu de stockage idéal pour les avions ainsi que pour les scorpions, les serpents venimeux et les hochets.

Le crotale de Mojave est l’une des espèces très venimeuses que l’on trouve dans les déserts du sud-ouest des États-Unis et du centre du Mexique. Leur venin peut affecter le système nerveux plus fortement que celui des autres serpents à sonnettes et même entraîner des problèmes de vision, des problèmes respiratoires et même la mort s’il n’est pas traité.

